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В Татарстане вторая очередь рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш» получила заключение о соответствии

11:13, 27.08.2020
В Татарстане вторая очередь рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш» получила заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

Вторая очередь производственного корпуса рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш», построенного в поселке Зимняя горка в Лаишевском районе, получила сегодня заключение о соответствии.

Общая площадь нового производственного корпуса составила более 4 тыс. кв. метров. Ожидается, что в рыбоводном комплексе с системой водоснабжения будет появляться 6 млн мальков стерляди в год.

Цель проекта — воспроизводство рыбных запасов территориальных вод Волго-Вятского региона, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Вчера Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии новому ледовому дворцу «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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