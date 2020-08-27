В Татарстане вторая очередь рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш» получила заключение о соответствии
Вторая очередь производственного корпуса рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш», построенного в поселке Зимняя горка в Лаишевском районе, получила сегодня заключение о соответствии.
Общая площадь нового производственного корпуса составила более 4 тыс. кв. метров. Ожидается, что в рыбоводном комплексе с системой водоснабжения будет появляться 6 млн мальков стерляди в год.
Цель проекта — воспроизводство рыбных запасов территориальных вод Волго-Вятского региона, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.
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