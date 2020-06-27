В Чувашии выпустили более 7 тысяч мальков стерляди из Татарстана

В рыбоводном комплексе «Биосфера ФИШ» Чувашской республике выпустили более 7 тысяч мальков стерляди, выращенных в Татарстане. Об этом рассказали в Госкомитете по биоресурсам РТ.

Один из этапов цели выведения стерляди из Красной книги является зарыбление акваторий Татарстана и соседних регионов. Мальков выращивают до необходимых размеров, создают условия, для того, чтоб рыба смогла прижиться в дикой среде.

В Татарстане за год производится более миллиона стерляди. Планируется расширять мощности, благодаря которым можно будет выращивать 5 миллионов мальков, передает Госкомитет по биоресурсам РТ.

Ранее Казанское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть — Прикамье» выпустило молодь стерляди в Вятку в границах города Котельнич Котельнического муниципального района Кировской области.

