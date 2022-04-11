Наши в Болгарии: лояльные русофилы, перегибы в приеме беженцев и антирусские надписи
На фоне событий на Украине в мире участились случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние полтора месяца. На этот раз мы приводим мнение уроженки Татарстана Ирины Петковой, обосновавшейся в Болгарии еще в 90-х годах.
«Горжусь тем, что я русская»
«Я горжусь тем, что я русская. Полностью поддерживаю Путина и все, что он делает», — говорит уроженка Татарстана Ирина Петкова, давно живущая в Болгарии.
— В моем доме в режиме нон-стоп звучат только русские каналы. Болгарские врут, как и вся Европа и Америка, — уверена она. — Я в курсе всего, что происходит в России и с Россией. Возможно, кто-то спросит: «Почему в таком случае я нахожусь в Болгарии, а не на своей исторической родине?» Ответ простой: «Мы бежали в эту страну в 90-е годы не за красивой жизнью, а от бандитов, которые тогда оккупировали развалившийся СССР, и чтобы хоть как-то финансово помогать родителям».
К настоящему моменту семья Ирины разбросана по разным странам: ее родители по-прежнему живут в России, сама она с мужем — в Болгарии, старший сын со своей семьей — в Германии, младший (он еще не женат) — в Японии. Но, замечает она, несмотря на это, все члены семьи «русские по духу».
— Болгарский народ — это русофилы, — поясняет собеседница «Реального времени». — Они любят и уважают Россию и ВВП. Нас, русских, здесь очень много, нас ценят. И мы на равных с болгарами.
Она рассказывает, что в Софии постоянно проходят протесты против властей, за выход Болгарии из НАТО и ЕС, за дружбу с Россией: «В общем, как и везде. Народ кричит, а власти делают свое». Последняя такая акция прошла 6 апреля.
«Болгары вообще никогда не понимали, в чем разница между Россией и Украиной»
Архитектор и застройщик Екатерина Садула, русская по национальности, также давно живет в Болгарии. На своем канале Ecohobby life, посвященном строительству, Садула, которая не поддерживает российскую спецоперацию на Украине, тоже не обошла стороной тему русофобии. Она, как и Петкова, утверждает, что у болгар нет никакого негативного отношения к русским, живущим в их стране. По ее словам, они «вообще никогда не понимали, в чем разница между Россией и Украиной: мы были для них одним народом». Болгары в основной своей массе всегда «русских людей любили. И уже когда началась спецоперация, я встречала таких, кто говорил: «Мы даже не совсем в курсе, что там происходит, но если русские что-то делают, значит, это правильно».
Садула соглашается с тем, что сейчас в Болгарии «достаточное количество тех, кто против Евросоюза, НАТО и, соответственно, поддерживает Россию». Она связывает это в том числе с их неоправдавшимися ожиданиями от вхождения страны в Евросоюз. Такие люди, по ее словам, сейчас зачастую смотрят русское телевидение, им нравятся русские развлекательные передачи, кто-то из них знает русский язык.
— Поэтому, как только началась спецоперация, в Болгарии вырубили русские каналы на побережье, — констатирует она.
Однако, например, сама Екатерина живет в таком регионе страны, где традиционно много болгарских турок. Они в том числе смотрят турецкие каналы, а там «точь в точь транслируются все то, что и по русскому телевидению».
Русофобию «разводят» беженцы
Ирина говорит, что в марте в Болгарию, конечно же, понаехали беженцы с Украины. Расселили их в гостиницах на море, и начались проблемы.
— Есть и такие, что прибыли на джипах, с мешками денег, ведут себя нагло, на улицах появилось очень много антирусских надписей. В общем, беда. Они-то и разводят русофобию, — отмечает Ирина.
Садула также говорит, что основная масса беженцев расположилась на Черноморском побережье — в Варне и Бургасе. И они «встретили теплый прием. Иной раз даже с перекосами». Например, в Бургасе на месте, где парковались болгарские машины, установили парковку с желто-синим флагом и написали, что парковка только для машин с украинской регистрацией. Таким образом, ущемили права местного населения: болгарам, живущим рядом, стало просто некуда ставить свои авто.
Екатерина тоже предполагает, что «первые беженцы, которые приехали в Бургас и в Варну, это люди, очевидно, состоятельные. У них очень много дорогих машин». И средства у них, судя по всему, есть. Они активно интересовались, можно ли снять месяца на два квартиру (бесплатным жильем воспользоваться не хотят). Архитектор в курсе того, что арендовать угол можно благодаря сообществам людей, ставших сейчас невыездными:
— Они с удовольствием за маленькие деньги сдали бы свои квартиры на любой срок. Но возникает деликатный момент — зачастую это жилье может принадлежать русским семьям… — отметила Екатерина.
По словам женщины, «нет никакого негатива и нападений на улицах на русскоговорящих». Впрочем, за некоторым исключением. Ей рассказывали, что на побережье на Солнечном Берегу «русские, в основном пенсионеры, которые живут там уже 3—5 лет, сейчас чувствуют себя не лучшим образом, смущаются говорить по-русски. Дело в том, что в этих городах в данный момент преобладают украинские семьи».
А с Украины люди приехали совершенно разные: «Кто-то ведет себя абсолютно нормально, а кто-то настроен агрессивно. И, видимо, были случаи каких-то столкновений». На ее знакомых из-за русской речи на побережье «нападали словесно: «Говорили, что все это из-за вас, из-за русских, уезжайте отсюда, зачем вы здесь купили недвижимость». Но такое, по ее словам, случалось и до конфликта между Россией и Украиной — подобные люди в меньшинстве.
В небольшом провинциальном городе Кырджали на юге Болгарии, где живет сама Екатерина, ничего подобного нет. Более того: ее мужу звонил участковый с просьбой передать русской жене незамедлительно обращаться, если будут какие-либо проблемы. Якобы на оперативке им сказали: «Ни в коем случае не допускать межнациональных разборок». Хотя, по словам женщины, их тут так и так не было: русских в этом городе единицы.
Президент Болгарии, напоминает Садула, высказался практически о нейтралитете: «Он сказал, что для нас дорог и русский, и украинский народ». И, в общем, болгары стараются всеми правдами-неправдами ни в коем случае не разжечь огня межнациональной розни.
«В каждом россиянине подозревают друга Путина»
На форумах тоже пишут о том, что реакция болгар на русских гораздо более сдержанная, чем в других европейских странах. «Может быть, косые взгляды будут, но в драку вряд ли полезут — по крайней мере, если вы не ходите, завернувшись в российский флаг, и не кричите на всех углах о своей поддержке спецоперации на Украине», — сообщают бывшие соотечественники. Что же касается разного рода организаций, без которых не обойтись, например, банков и миграционной службы, здесь все сложнее.
Сообщается, что после 24 февраля для многих россиян стало проблемой открыть счет в банке. А без этого невозможно получить ни визу на долгосрочное пребывание, ни вид на жительство. Есть информация о закрытии счетов компаний, которыми управляют россияне, и сложностях с банковскими операциями. Особое рвение в этом приписывают «Райффайзенбанку».
— Кредитные организации, над которыми дамокловым мечом висит закон о мерах против отмывания денег, стремятся избавиться от потенциально проблемных клиентов, на всякий случай в каждом россиянине подозревая друга Путина, — делают вывод в русскоязычных сообществах.
Но утверждается, что все это локальные санкции: никаких официальных распоряжений, ущемляющих интересы россиян, нет. Поэтому если не открыли счет в одном отделении банка, можно попробовать это сделать в другом. Что же касается ситуации с выдачей виз, предполагают, что нашим соотечественникам в них под тем или иным предлогом будут отказывать.
«Смертоубийственная давка за маслом»
В опубликованном весеннем макроэкономическом прогнозе министерства финансов Болгарии говорится, что спецоперация на Украине изменила экономические перспективы страны. В этом и следующем году ожидается более низкий экономический рост. Продукты питания, которые подорожают до 16,4% в декабре, будут способствовать росту инфляции. По итогам года рост цен на топливо ожидается на уровне 25,1%. Минфин Болгарии 5 апреля сообщил, что годовая инфляция превысит 10%. Он прогнозирует ускоренный рост цен до сентября.
По словам нашей бывшей соотечественницы Петковой, «все уже ужасно подорожало»: бензин, дизель — в полтора раза, некоторые продукты — в три-четыре раза. Как, например, растительное масло. Екатерина Садула также говорит, что в Болгарии нет никаких проблем с продуктами питания, видимо, имея в виду возможный дефицит: «Но, естественно, они подорожали. И особенно подсолнечное масло», которое повысилось в цене «просто на 100 процентов». По ее словам, в Кырджали «даже была практически смертоубийственная давка в очереди за подсолнечным маслом, когда его выбросили на прилавки по цене в два раза ниже».
Кроме того, вдвое выросла стоимость всех строительных материалов, включая дерево и железо. Последнее везли с Украины, теперь ее заменит Турция. И еще неизвестно, какой при этом будет биржевая цена железа. Садула как застройщик констатирует, что уже не может держать прежнюю цену строящегося дома.
Заброшенных домов на побережье станет еще больше
А болгарские СМИ пишут о том, что санкции против России блокируют рынок уже эксплуатирующейся недвижимости у моря: они сделали продажу жилья для отдыха нашим соотечественникам практически невозможной. В последние 2—3 года на Черноморском побережье Болгарии, по свидетельству брокеров, и так в основном проходили сделки на вторичном рынке — россияне, купившие квартиры у моря, после девальвации рубля столкнулись с трудностями в выплате кредитов в евро. Недвижимость у них стали перекупать состоятельные болгары.
Однако после начала спецоперации на Украине и последовавших за этим санкциях против России стало слишком сложно отправлять необходимые документы собственникам из РФ, нашедшим покупателя на свою недвижимость, что затрудняет подготовку сделок. Кроме того, из-за исключения банков России из платежной системы SWIFT покупатели не могут перевести деньги в российский банк. В редких случаях у граждан России есть счет в болгарском банке, однако после санкций оказалось, что они не могут распоряжаться своими средствами, даже получать входящие переводы. В то же время оплата наличными сумм свыше 10 тыс. левов (примерно 5 тыс. евро) — нарушение закона. Единственным вариантом пока остается оплата лицу, уполномоченному продавцом.
В результате наши соотечественники не могут продать свою болгарскую недвижимость даже по привлекательным для покупателей ценам. А те российские собственники, которые не собираются избавляться от своих квартир в болгарских курортных комплексах, испытывают трудности с ежегодной оплатой обслуживания из-за блокировки банковских переводов. Эксперты констатируют, что на болгарском побережье Черного моря в результате появится масса заброшенных домов, которых здесь и так уже немало.
«Комплименты типа «какая милая страна, здесь все такое замшелое…» воспринимаются как критика»
Уроженка Татарстана констатирует, что сначала болгарский народ принял беженцев из Незалежной с сочувствием, но теперь в соцсетях немало недовольных ими. По данным Болгарского национального радио, по состоянию на 31 марта в этой стране находилось почти 62 тысячи украинцев, приехавших после начала спецоперации. Большая их часть разместилась в отелях, владельцам которых обещана финансовая помощь от государства. Размер субсидии составляет 40 левов (чуть больше 20 евро) в день на человека. Отельеры на Черноморском побережье уже заявили о том, что эта сумма не покрывает все их затраты и они находятся на грани выживания.
В СМИ также встречаются упоминания о том, что местные жители возмущаются тем, что в некоторых случаях украинцы не соблюдают правила дорожного движения и проявляют неуважение к болгарам. А сотрудники АЗС на побережье пеняют на то, что водители с Украины, случается, уезжают, не заплатив за бензин. На интернет-ресурсе для помощи украинским беженцам в Болгарии даже появились конкретные рекомендации, как избежать возможных неприятностей. «Комплименты типа «какая милая страна, здесь все такое замшелое, словно я попал в прошлое» воспринимаются как критика и вызывают не самые нежные чувства. Постарайтесь обойтись без них», — говорится там.
Также им не советуют выступать с нравоучениями: «Ох уж эти болгары, ничего не умеют! Но уж вы-то их научите уму-разуму. Расскажете, как дома обогревать, как правильно оборудовать ванные комнаты, как сажать огурцы и вести международную политику. Сообщите сотрудникам миграционной службы об их обязанностях и напомните, что живущие в курортном городе обязаны говорить на трех языках. Навяжете болгарам правильное представление о том, что происходит у вас на родине, и неважно, интересно им это или не очень, ваше дело — донести правду. Если добавить к этому снисходительные взгляды и периодические напоминания, что вы — представитель народа, который считает себя старшим братом, то не удивляйтесь, если вместо благодарности вы получите в ответ что-то другое».
Кроме того, напоминают, что беженцам придется учить болгарский, хотя многие из приезжих и «продолжают надеяться, что болгары, учившие русский язык давным-давно, прекрасно поймут то, что вы им скажете на русском, а заодно и на украинском». И рекомендуют ни в чем не нарушать закон: «Даже если вам хочется написать очень-очень правильный лозунг где-нибудь на стене, не надо этого делать».
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