Наши в Болгарии: лояльные русофилы, перегибы в приеме беженцев и антирусские надписи

На фоне событий на Украине в мире участились случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние полтора месяца. На этот раз мы приводим мнение уроженки Татарстана Ирины Петковой, обосновавшейся в Болгарии еще в 90-х годах.

«Горжусь тем, что я русская»

«Я горжусь тем, что я русская. Полностью поддерживаю Путина и все, что он делает», — говорит уроженка Татарстана Ирина Петкова, давно живущая в Болгарии.



— В моем доме в режиме нон-стоп звучат только русские каналы. Болгарские врут, как и вся Европа и Америка, — уверена она. — Я в курсе всего, что происходит в России и с Россией. Возможно, кто-то спросит: «Почему в таком случае я нахожусь в Болгарии, а не на своей исторической родине?» Ответ простой: «Мы бежали в эту страну в 90-е годы не за красивой жизнью, а от бандитов, которые тогда оккупировали развалившийся СССР, и чтобы хоть как-то финансово помогать родителям».

К настоящему моменту семья Ирины разбросана по разным странам: ее родители по-прежнему живут в России, сама она с мужем — в Болгарии, старший сын со своей семьей — в Германии, младший (он еще не женат) — в Японии. Но, замечает она, несмотря на это, все члены семьи «русские по духу».



Семья Ирины разбросана по миру: родители в России, сама она с мужем в Болгарии, старший сын с семьей — в Германии, младший в Японии.

— Болгарский народ — это русофилы, — поясняет собеседница «Реального времени». — Они любят и уважают Россию и ВВП. Нас, русских, здесь очень много, нас ценят. И мы на равных с болгарами.

Она рассказывает, что в Софии постоянно проходят протесты против властей, за выход Болгарии из НАТО и ЕС, за дружбу с Россией: «В общем, как и везде. Народ кричит, а власти делают свое». Последняя такая акция прошла 6 апреля.

В Софии проходят протесты против властей, за выход Болгарии из НАТО и ЕС, за дружбу с Россией. Фото: соцсети.

«Болгары вообще никогда не понимали, в чем разница между Россией и Украиной»

Архитектор и застройщик Екатерина Садула, русская по национальности, также давно живет в Болгарии. На своем канале Ecohobby life, посвященном строительству, Садула, которая не поддерживает российскую спецоперацию на Украине, тоже не обошла стороной тему русофобии. Она, как и Петкова, утверждает, что у болгар нет никакого негативного отношения к русским, живущим в их стране. По ее словам, они «вообще никогда не понимали, в чем разница между Россией и Украиной: мы были для них одним народом». Болгары в основной своей массе всегда «русских людей любили. И уже когда началась спецоперация, я встречала таких, кто говорил: «Мы даже не совсем в курсе, что там происходит, но если русские что-то делают, значит, это правильно».

Садула соглашается с тем, что сейчас в Болгарии «достаточное количество тех, кто против Евросоюза, НАТО и, соответственно, поддерживает Россию». Она связывает это в том числе с их неоправдавшимися ожиданиями от вхождения страны в Евросоюз. Такие люди, по ее словам, сейчас зачастую смотрят русское телевидение, им нравятся русские развлекательные передачи, кто-то из них знает русский язык.

— Поэтому, как только началась спецоперация, в Болгарии вырубили русские каналы на побережье, — констатирует она.

Однако, например, сама Екатерина живет в таком регионе страны, где традиционно много болгарских турок. Они в том числе смотрят турецкие каналы, а там «точь в точь транслируются все то, что и по русскому телевидению».

Садула соглашается с тем, что сейчас в Болгарии «достаточное количество тех, кто против Евросоюза, НАТО и, соответственно, поддерживает Россию». Фото: соцсети

Русофобию «разводят» беженцы

Ирина говорит, что в марте в Болгарию, конечно же, понаехали беженцы с Украины. Расселили их в гостиницах на море, и начались проблемы.

— Есть и такие, что прибыли на джипах, с мешками денег, ведут себя нагло, на улицах появилось очень много антирусских надписей. В общем, беда. Они-то и разводят русофобию, — отмечает Ирина.

Садула также говорит, что основная масса беженцев расположилась на Черноморском побережье — в Варне и Бургасе. И они «встретили теплый прием. Иной раз даже с перекосами». Например, в Бургасе на месте, где парковались болгарские машины, установили парковку с желто-синим флагом и написали, что парковка только для машин с украинской регистрацией. Таким образом, ущемили права местного населения: болгарам, живущим рядом, стало просто некуда ставить свои авто.

Екатерина тоже предполагает, что «первые беженцы, которые приехали в Бургас и в Варну, это люди, очевидно, состоятельные. У них очень много дорогих машин». И средства у них, судя по всему, есть. Они активно интересовались, можно ли снять месяца на два квартиру (бесплатным жильем воспользоваться не хотят). Архитектор в курсе того, что арендовать угол можно благодаря сообществам людей, ставших сейчас невыездными:

— Они с удовольствием за маленькие деньги сдали бы свои квартиры на любой срок. Но возникает деликатный момент — зачастую это жилье может принадлежать русским семьям… — отметила Екатерина.

Садула также говорит, что основная масса беженцев расположилась на Черноморском побережье — в Варне и Бургасе. Фото: bnr.bg

По словам женщины, «нет никакого негатива и нападений на улицах на русскоговорящих». Впрочем, за некоторым исключением. Ей рассказывали, что на побережье на Солнечном Берегу «русские, в основном пенсионеры, которые живут там уже 3—5 лет, сейчас чувствуют себя не лучшим образом, смущаются говорить по-русски. Дело в том, что в этих городах в данный момент преобладают украинские семьи».



А с Украины люди приехали совершенно разные: «Кто-то ведет себя абсолютно нормально, а кто-то настроен агрессивно. И, видимо, были случаи каких-то столкновений». На ее знакомых из-за русской речи на побережье «нападали словесно: «Говорили, что все это из-за вас, из-за русских, уезжайте отсюда, зачем вы здесь купили недвижимость». Но такое, по ее словам, случалось и до конфликта между Россией и Украиной — подобные люди в меньшинстве.

В небольшом провинциальном городе Кырджали на юге Болгарии, где живет сама Екатерина, ничего подобного нет. Более того: ее мужу звонил участковый с просьбой передать русской жене незамедлительно обращаться, если будут какие-либо проблемы. Якобы на оперативке им сказали: «Ни в коем случае не допускать межнациональных разборок». Хотя, по словам женщины, их тут так и так не было: русских в этом городе единицы.

Президент Болгарии, напоминает Садула, высказался практически о нейтралитете: «Он сказал, что для нас дорог и русский, и украинский народ». И, в общем, болгары стараются всеми правдами-неправдами ни в коем случае не разжечь огня межнациональной розни.

Президент Болгарии, напоминает Садула, высказался практически о нейтралитете. Фото: president.bg

«В каждом россиянине подозревают друга Путина»



На форумах тоже пишут о том, что реакция болгар на русских гораздо более сдержанная, чем в других европейских странах. «Может быть, косые взгляды будут, но в драку вряд ли полезут — по крайней мере, если вы не ходите, завернувшись в российский флаг, и не кричите на всех углах о своей поддержке спецоперации на Украине», — сообщают бывшие соотечественники. Что же касается разного рода организаций, без которых не обойтись, например, банков и миграционной службы, здесь все сложнее.

Сообщается, что после 24 февраля для многих россиян стало проблемой открыть счет в банке. А без этого невозможно получить ни визу на долгосрочное пребывание, ни вид на жительство. Есть информация о закрытии счетов компаний, которыми управляют россияне, и сложностях с банковскими операциями. Особое рвение в этом приписывают «Райффайзенбанку».

— Кредитные организации, над которыми дамокловым мечом висит закон о мерах против отмывания денег, стремятся избавиться от потенциально проблемных клиентов, на всякий случай в каждом россиянине подозревая друга Путина, — делают вывод в русскоязычных сообществах.

Но утверждается, что все это локальные санкции: никаких официальных распоряжений, ущемляющих интересы россиян, нет. Поэтому если не открыли счет в одном отделении банка, можно попробовать это сделать в другом. Что же касается ситуации с выдачей виз, предполагают, что нашим соотечественникам в них под тем или иным предлогом будут отказывать.

После 24 февраля для многих россиян стало проблемой открыть счет в банке. Фото: vivaeurope.ru

«Смертоубийственная давка за маслом»



В опубликованном весеннем макроэкономическом прогнозе министерства финансов Болгарии говорится, что спецоперация на Украине изменила экономические перспективы страны. В этом и следующем году ожидается более низкий экономический рост. Продукты питания, которые подорожают до 16,4% в декабре, будут способствовать росту инфляции. По итогам года рост цен на топливо ожидается на уровне 25,1%. Минфин Болгарии 5 апреля сообщил, что годовая инфляция превысит 10%. Он прогнозирует ускоренный рост цен до сентября.

По словам нашей бывшей соотечественницы Петковой, «все уже ужасно подорожало»: бензин, дизель — в полтора раза, некоторые продукты — в три-четыре раза. Как, например, растительное масло. Екатерина Садула также говорит, что в Болгарии нет никаких проблем с продуктами питания, видимо, имея в виду возможный дефицит: «Но, естественно, они подорожали. И особенно подсолнечное масло», которое повысилось в цене «просто на 100 процентов». По ее словам, в Кырджали «даже была практически смертоубийственная давка в очереди за подсолнечным маслом, когда его выбросили на прилавки по цене в два раза ниже».

Кроме того, вдвое выросла стоимость всех строительных материалов, включая дерево и железо. Последнее везли с Украины, теперь ее заменит Турция. И еще неизвестно, какой при этом будет биржевая цена железа. Садула как застройщик констатирует, что уже не может держать прежнюю цену строящегося дома.

По словам нашей бывшей соотечественницы Петковой, «все уже ужасно подорожало», например, растительное масло. Фото: bgnes.bg

Заброшенных домов на побережье станет еще больше



А болгарские СМИ пишут о том, что санкции против России блокируют рынок уже эксплуатирующейся недвижимости у моря: они сделали продажу жилья для отдыха нашим соотечественникам практически невозможной. В последние 2—3 года на Черноморском побережье Болгарии, по свидетельству брокеров, и так в основном проходили сделки на вторичном рынке — россияне, купившие квартиры у моря, после девальвации рубля столкнулись с трудностями в выплате кредитов в евро. Недвижимость у них стали перекупать состоятельные болгары.

Однако после начала спецоперации на Украине и последовавших за этим санкциях против России стало слишком сложно отправлять необходимые документы собственникам из РФ, нашедшим покупателя на свою недвижимость, что затрудняет подготовку сделок. Кроме того, из-за исключения банков России из платежной системы SWIFT покупатели не могут перевести деньги в российский банк. В редких случаях у граждан России есть счет в болгарском банке, однако после санкций оказалось, что они не могут распоряжаться своими средствами, даже получать входящие переводы. В то же время оплата наличными сумм свыше 10 тыс. левов (примерно 5 тыс. евро) — нарушение закона. Единственным вариантом пока остается оплата лицу, уполномоченному продавцом.

В результате наши соотечественники не могут продать свою болгарскую недвижимость даже по привлекательным для покупателей ценам. А те российские собственники, которые не собираются избавляться от своих квартир в болгарских курортных комплексах, испытывают трудности с ежегодной оплатой обслуживания из-за блокировки банковских переводов. Эксперты констатируют, что на болгарском побережье Черного моря в результате появится масса заброшенных домов, которых здесь и так уже немало.

Эксперты констатируют, что на болгарском побережье Черного моря в результате появится масса заброшенных домов. Фото: airinsail.ru

«Комплименты типа «какая милая страна, здесь все такое замшелое…» воспринимаются как критика»



Уроженка Татарстана констатирует, что сначала болгарский народ принял беженцев из Незалежной с сочувствием, но теперь в соцсетях немало недовольных ими. По данным Болгарского национального радио, по состоянию на 31 марта в этой стране находилось почти 62 тысячи украинцев, приехавших после начала спецоперации. Большая их часть разместилась в отелях, владельцам которых обещана финансовая помощь от государства. Размер субсидии составляет 40 левов (чуть больше 20 евро) в день на человека. Отельеры на Черноморском побережье уже заявили о том, что эта сумма не покрывает все их затраты и они находятся на грани выживания.

В СМИ также встречаются упоминания о том, что местные жители возмущаются тем, что в некоторых случаях украинцы не соблюдают правила дорожного движения и проявляют неуважение к болгарам. А сотрудники АЗС на побережье пеняют на то, что водители с Украины, случается, уезжают, не заплатив за бензин. На интернет-ресурсе для помощи украинским беженцам в Болгарии даже появились конкретные рекомендации, как избежать возможных неприятностей. «Комплименты типа «какая милая страна, здесь все такое замшелое, словно я попал в прошлое» воспринимаются как критика и вызывают не самые нежные чувства. Постарайтесь обойтись без них», — говорится там.

Также им не советуют выступать с нравоучениями: «Ох уж эти болгары, ничего не умеют! Но уж вы-то их научите уму-разуму. Расскажете, как дома обогревать, как правильно оборудовать ванные комнаты, как сажать огурцы и вести международную политику. Сообщите сотрудникам миграционной службы об их обязанностях и напомните, что живущие в курортном городе обязаны говорить на трех языках. Навяжете болгарам правильное представление о том, что происходит у вас на родине, и неважно, интересно им это или не очень, ваше дело — донести правду. Если добавить к этому снисходительные взгляды и периодические напоминания, что вы — представитель народа, который считает себя старшим братом, то не удивляйтесь, если вместо благодарности вы получите в ответ что-то другое».

Кроме того, напоминают, что беженцам придется учить болгарский, хотя многие из приезжих и «продолжают надеяться, что болгары, учившие русский язык давным-давно, прекрасно поймут то, что вы им скажете на русском, а заодно и на украинском». И рекомендуют ни в чем не нарушать закон: «Даже если вам хочется написать очень-очень правильный лозунг где-нибудь на стене, не надо этого делать».