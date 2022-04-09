Уроки кризиса: как действовать инвесторам во время просадки

Аналитик фондового рынка дал рекомендации, как защитить свои инвестиции от рисков в условиях текущего кризиса

События в России в разы превосходят по рискам ситуацию восьмилетней давности, и реакция коллективного Запада и рынков на спецоперацию на Украине гораздо более жесткая, отмечает трейдер, преподаватель ГК «Финам» Сергей Погудин. В авторской колонке для «Реального времени» аналитик компании рассказывает о том, какие уроки преподал российским инвесторам текущий кризис, с какими неожиданностями они столкнулись и как могут попытаться защитить свои вложения.

Мало кто ожидал, что обвал фондового рынка будет настолько глубоким

«История повторяется» — это один из важнейших постулатов в инвестировании. События последних месяцев преподнесли много полезных уроков, из которых можно сделать серьезные выводы, которые обязательно пригодятся инвесторам в будущем.

Несомненно, текущие события напоминают историю 2014 года, но проявились и оригинальные особенности, причем некоторые из них достаточно неожиданные. То, что происходит сейчас, в разы превосходит по рискам ситуацию восьмилетней давности. И реакция коллективного Запада, и реакция рынков на нынешние события гораздо более жесткая.

Пакет экономических санкций, примененных к России, стал самым объемным из когда-либо применяемых в мире. Первый раз в истории произошла блокировка ЗВР России на зарубежных счетах, чего никто не ожидал. Это резко повысило вероятность дефолта при обслуживании госдолга и обвалило стоимость ОФЗ. Понимая долгосрочные последствия для российской экономики от вводимых санкций, инвесторы ожидали обвала фондового рынка, но мало кто ожидал, что он будет настолько глубоким. Акции просели к уровням, которые можно было ожидать только в случае полноценного мирового экономического кризиса. Временная остановка торгов на российских биржах и временный запрет шортов — меры уже знакомые, по аналогии с 2014 годом, но никто не ожидал истории с полным запретом оборота депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже. И налог на покупку трех ведущих валют в 12% был введен тоже впервые. Про такую «мелочь», как полный уход иностранных инвесторов с российского рынка (кроме запертых в ОФЗ), на фоне предыдущих новостей можно уже и не упоминать.

Никто не ожидал истории с полным запретом оборота депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже. Фото: wikipedia.org

Торгуете в Лондоне — торгуйте и в Шанхае

Случилась и приятная неожиданность — первый раз в современной истории России, благодаря принятым ЦБ РФ и правительством мерам, курс рубля быстро восстановился после мощного кризисного удешевления. Этот фактор, с одной стороны, обнадеживает инвесторов, с другой стороны — в ситуации возможной экономической блокады России — тревожит, поскольку высокий курс рубля невыгоден бюджету и будет душить экспортеров.

Уроки, которые можно извлечь из текущей ситуации в основном уже хорошо известны, но некоторые из них стали наиболее актуальными. Ситуация с депозитарными расписками показала, что работать только с одним типом инструментов и только на одной биржевой площадке не только неразумно, но и просто опасно. Для устойчивости инвестиционного портфеля нужна диверсификация по инструментам и биржам. Торгуете в Лондоне — торгуйте и в Шанхае, торгуете расписками — торгуйте и фьючерсами.

Важным уроком, особенно для начинающих инвесторов, стало понимание того, что в любой рыночной ситуации никогда нельзя расслабляться. Все возможные риски, которые могут повлиять на результативность инвестирования, должны быть учтены заранее. То, что рынок может мгновенно поменять свое поведение, приводит к пониманию того, что нельзя работать с кредитованием без защитных ордеров. Волна маржин-колов, которая была видна по поведению бумаг, показала, что это правило многие инвесторы игнорировали. Своевременное закрытие позиций — показатель высокой культуры трейдера.

Благодаря принятым ЦБ РФ и правительством мерам, курс рубля быстро восстановился после мощного кризисного удешевления. Фото: pixabay.com

Нужна грамотная диверсификация портфелей

Резко выросшая ключевая ставка по рублю сделала неоптимальной работу по бумагам с кредитом брокера. Поэтому насущной становится необходимость работы с бесплатным биржевым кредитованием: фьючерсами и опционами.

Естественным является вопрос: можно ли как-то защититься от подобных ситуаций в будущем? Кое-что мы уже коротко упомянули — теперь систематизируем информацию. Текущие события показали необходимость грамотной диверсификации портфелей по рынкам, инструментам и рабочим валютам. Это особенно важно в свете возможных негативных последствий от вводимых санкций на курс рубля. Работа с инструментами в валютах, отличных от рубля, сглаживает валютные риски по портфелю и позволяет сгладить страновые риски, в нашем случае — по России.

Сильно упал только российский рынок, а вот американский и европейские рынки проседали только в рамках рабочей коррекции, из которой уже пытаются выйти вверх, такая же ситуация и на китайском рынке. Имея выход на эти рынки и иностранные активы в портфеле, можно купировать потери на российском рынке и получить неплохую прибыль.

Работа с инструментами в валютах, отличных от рубля, сглаживает валютные риски по портфелю и позволяет сгладить страновые риски, в нашем случае по России. Фото: wikipedia.org

Выбор действий для снижения рисков достаточно широкий

Общеэкономические закономерности, возникающие в процессе движения по экономическому циклу, можно и нужно использовать — работать с товарными и валютными рынками через фьючерсы, с нефтью, золотом и другими активами. На работу с этими рынками не сможет повлиять возможная стагнация российского фондового рынка, что в текущей ситуации немаловажно. Если нет желания принимать на себя повышенные риски при работе с фьючерсами, то можно работать с ETF на золото, например.

Если широкая диверсификация портфелей по рынкам и валютам инвесторам неинтересна, то в тревожной ситуации, для сохранения покупательной способности портфеля, можно использовать хеджирование бумажных позиций фьючерсами на рубль или биржевые индексы.

Как видим, выбор действий, снижающих риски по портфелю, достаточно широкий. Важно уметь пользоваться ими грамотно и действовать заблаговременно, планируя свою деятельность на некоторое время вперед. Несколько простых правил — и риски по портфелю сокращаются радикально.

Сергей Погудин