«Новый 1992-й»: звезда Жириновского, опустевшие прилавки и платные субботники

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 21-я

События, которые сегодня переживает Татарстан и Россия, перекликаются с теми, что были 30 лет назад. На этой неделе страна прощается с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чья звезда зажглась на политическом небосклоне в начале 90-х, когда он баллотировался в президенты. Экономика, как и сейчас, преодолевала кризис, а россияне жаловались на стремительный рост цен. Проблемы национального образования волновали республику, но, в отличие от последних лет, в Татарстане остро не хватало учителей татарского, учить языку Тукая было просто некому. Дошедшая до наших дней традиция весенних субботников тогда отличалась интересной особенностью — татарстанцы за уборку во дворах получали прибавку к зарплате. Подробности об этих и других реалиях жизни республики — в традиционном историческом газетном дайджесте «Реального времени».



«За кого проголосуем завтра»



На этой неделе умер один из патриархов российской политики, появившийся в ней фактически с самого ее зарождения на обломках советской империи — Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР участвовал в первых выборах президента России в 1991 году. Характерно, что мало кто помнит других кандидатов на пост главы государства (кто такой, например, Бакатин — вопрос для непростого кроссворда). Но имена Ельцина и Жириновского оставались на слуху все нелегкие 1990-е и в дальнейшем в 2000-х. Именно Жириновский, как напишут после его смерти политологи, привнес в политику популизм и националистские лозунги. Для первой своей кампании на президентских выборах он выбрал лозунг «Хочу поднять русский вопрос». Во всяком случае татар он заносил в обидную для многих наций России категорию «малые народы». Самый молодой кандидат в президенты страны — на тот момент ему было 45 лет — заявлял, что, напротив, будет «защищать русских и малые народы на всей территории России и СССР». На выборах он набрал всего 7,8% голосов, зато в первом парламенте партия ЛДПР набрала большинство, опередив ельцинскую.

12 июня состоятся выборы первого Президента России. На столь высокий пост претендуют шесть кандидатов. Это — люди различных политических взглядов и даже, может быть, резко контрастных позиций. Корр. ТАСС Н. Куприй представляет кандидатов в том алфавитном порядке, в каком их фамилии будут включены в бюллетень для голосования.



В.В. Бакатин. Создающаяся президентская власть России должна разорвать порочный круг полумер и топтания на месте, обеспечить безопасность гражданам России. Не может стоять дом, расколотый надвое, не выживет страна, где люди идут стенка на стенку, — заявил член Совета безопасности СССР В.В. Бакатин, выступая 17 мая по телевидению. Этот мотив звучит и в его предвыборной программе.



54-летний кандидат в президенты — по профессии инженер-строитель — убежден, что сможет построить российский дом и навести в нем порядок. Он активно поддерживает и намерен осуществлять принципы Заявления, подписанного руководителями девяти союзных республик и президентом СССР, на деле перейти к режиму жесточайшей экономики. Главным в области экономики он считает полную и безусловную самостоятельность предприятий. Только она одна сможет разрешить все вопросы. Он против перехода к рынку, если этот переход не сопровождается мерами социальной защиты населения.



Кандидат в президенты в сиюминутном плане и в перспективе видит два приоритета: сельское хозяйство, воспитание и образование. Член КПСС В.В. Бакатин заявляет: «Те, кто призывают к расправе с коммунистами, могут за меня не голосовать».



Фото: Михаил Козловский



60-летний Б.Н. Ельцин занимал в свое время ответственные партийные должности.



В первые годы перестройки он возглавлял столичную организацию коммунистов, затем отказался от этого поста. А в прошлом году вышел из КПСС, что вызвало неоднозначную реакцию общественности. Одни называли его предателем, другие — напротив, одобряли этот поступок. Сам же он говорил так: «Принять решение о выходе из партии для меня было нелегко... Но разве нормально, будучи Председателем Верховного Совета, быть в зависимости от ЦК одной из партий... Я свой выбор сделал и не жалею о нем».



Как Председатель Верховного Совета РСФСР он непосредственно участвует в разработке новых законов, цель которых — обновление России.



Политическая и экономическая платформа Б.Н. Ельцина — все, что наработал за год Верховный Совет Российской Федерации. А это — неукоснительное движение к рынку, частная собственность на землю и создание крестьянских фермерских хозяйств, разгосударствление предприятий, создание акционерных обществ... В общем — осуществление радикальных реформ.



Самый молодой кандидат в президенты 45-летний В.В. Жириновский — председатель Либерально-демократической партии Советского Союза, которая не собирала подписей граждан в его поддержку. Поэтому по кандидатуре Жириновского было проведено голосование на четвертом Съезде народных депутатов РСФСР. 477 из 930 депутатов проголосовали за включение его в список кандидатов.



В.В. Жириновский по образованию юрист. Владеет английским, французским, немецким и турецким языками. Работал в различных общественных, государственных и кооперативных организациях. Лейтмотив его предвыборной кампании таков: «Я буду защищать русских и малые народы на всей территории России и СССР». Говоря о своем отличии от всех кандидатов, он отмечает, что никогда не предавал «возвысившую меня партию», не менял резко своих политических убеждений.



Среди мер, которые кандидат предлагает для улучшения жизни в РСФСР, — отмена противостояния России и центра, снятие всех ограничений с любых видов экономической деятельности, воздействие на экономическую активность только через налоги... Он выступает также за снижение цен на алкогольные напитки и продажу их во всех торговых точках.



Фото: club443.ru

Шесть месяцев назад, оставив пост Председателя Совмина СССР по болезни, Н.И. Рыжков снова вышел на арену политической жизни: «Сегодня положение в России такое сложное, что стоять в стороне от происходящего как гражданин считаю просто недопустимым».



Многие избиратели убеждены, что огромный опыт работы во главе правительства, а также на посту директора «Уралмаша» поможет Н.И. Рыжкову в новой деятельности. В программе он охватил абсолютно все области жизни России. Совершенно не приемлет «шоковой терапии», так как считает, что она тяжелым бременем ляжет на плечи рабочих и крестьян. Выступает за регулируемый рынок, укрепление трудовой и общественной дисциплины, сокращение управленческого аппарата, снижение цен. В его программе нет места частной собственности на землю, приватизации жилья... На первое место он выдвинул проблемы агропромышленного комплекса, который вместе с другими важнейшими отраслями собирается взять под госзащиту.



«История знает примеры, когда генералы были президентами: Эйзенхауэр, де Голль...». Эти слова произнес генерал-полковник А.М. Макашов с трибуны четвертого Съезда народных депутатов РСФСР. Кстати, этот кандидат 12 июня отметит свое 53-летие. Он убежден, что армия воспитывает в человеке качества, необходимые Президенту: прямое, честное руководство, соблюдение законности, заботу о людях.



Как раз заботой о солдатах, крестьянах и ветеранах войны известен в своем регионе командующий войсками Приволжско-Уральского округа. Его позиция в политике и экономике направлена «против капитализации нашего общества, безработицы, повышения цен, распродажи России иностранному капиталу».



Генерал-полковник выступает за единую и неделимую Россию в границах 1945 года, за советизацию экономики, за равноправное развитие и существование всех форм собственности: частной, трудовой коллективной, государственной.



«Если бы судьба президентства зависела от жителей Кузбасса, то первым лицом в России непременно стал бы председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов А.Г. Тулеев», — так говорят кемеровские избиратели.



Трудовую деятельность кандидат в президенты начал стрелочником и прошел путь до начальника Кемеровской железной дороги. В его предвыборной программе два главных вопроса: заставить работать промышленность так, чтобы ей это было выгодно, то же самое — и на селе. Снять ограничения по заработной плате — чем больше произвел, тем больше получишь. Что касается взаимоотношений с республиками, то он убежден, что «мы все должны быть вместе и вместе решать проблемы с пользой для людей». Особое внимание считает нужным уделить борьбе с преступностью.



А.Г. Тулеев поддерживает в своей программе рабочее движение, но выступает против забастовок, против решения конфликтов такими методами. Выход из экономического тупика — в стабильности, в наращивании выпуска промышленной продукции. Без этого Россия из кризиса не выйдет.*

«Напомним правила»

Интересно, что если сейчас россияне голосуют в выходные дни, и сделано это, разумеется, для увеличения явки на выборах — то на первые выборы еще советские граждане ходили усталые и после работы. Поскольку в 1991 году Верховный совет республики не успел принять решение о праздничных и выходных днях в Татарстане, татарстанцы выбирали и президента РСФСР и президента ТССР в среду, 12 июня 1991 года. Интересно, что два бюллетеня для голосования отличались размерами и цветами шрифта: в бюллетене России он был черным, в бюллетене Татарстана почему-то голубым. В тот год впервые голосование проводили и на дому, а сам процесс выглядел несколько странно: от избирателя требовалось не поставить галочку напротив фамилии, скажем, Ельцина или Шаймиева, а вычеркнуть остальные. После 12 июня у рядового татарстанца одновременно появились сразу три президента: президент Татарстана, президент России и остававшийся президент СССР Горбачев.

На все вопросы нашего корреспондента отвечает член Центральной избирательной комиссии по выборам Президента ТССР А. Багаутдинов.



— Анвар Бадретдинович, будет ли день выборов выходным днем?



— Нет, это будет обычный рабочий день. Ведь пока Верховный Совет республики не принял решения о праздничных и выходных днях в Татарстане. Для того, чтобы все могли успеть проголосовать, несколько изменена, по сравнению с прошлыми выборами, продолжительность работы избирательных участков. Начнется голосование в 6 часов утра, а закончится в 22 часа.



— Как известно, в этот день мы будем избирать сразу двух Президентов — Татарстана и России. В связи с этим возникают вопросы о количестве списков, бюллетеней и т. д.



— На каждом избирательном участке составлены два идентичных списка. По одному будут выдавать бюллетени с фамилиями кандидатов на пост Президента РСФСР, по другому — Президента ТССР. Оба они будут белыми, но отличаются по размеру и цвету шрифта. В бюллетене России он черный, в бюллетене Татарстана — голубой. Хочу подчеркнуть, что получать или не получать любой из этих бюллетеней — зависит только от желания избирателя. Никто не имеет права — агитацией ли, угрозами ли — воздействовать на избирателя. На тех, кто попытается нарушить это требование, будет составляться протокол для передачи в административные органы.



— Впервые мы будем получать бюллетени под расписку, не так ли?



— Да, действительно, каждый избиратель должен будет поставить личную подпись в списке при получении бюллетеня. Поэтому хотелось бы напомнить, что каждому, кто не может прийти на участок по болезни, надо сообщить об этом членам избиркома — по телефону или через родственников, соседей. К таким избирателям члены избирательной комиссии придут домой. Надо сказать, что таких людей в избиркомах знают и постараются каждому предоставить возможность принять участие в голосовании. Хотелось бы напомнить также, что каждый избиратель должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности.



— Насколько я помню, раньше фамилию в бюллетене не надо было вычеркивать каким-то особым способом — кажется, одной чертой. Сохраняется ли сейчас это правило?



— Нет, вычеркивать можно и одной чертой, и крест накрест. Важно при этом, чтобы зачеркнутой осталась именно фамилия, а не только, допустим, имя и отчество кандидата. В российском бюллетене, как известно, будет шесть фамилий. Если невычеркнутыми останется больше одной фамилии — он будет считаться недействительным. Если вычеркнуты все — значит, избиратель проголосовал против всех кандидатов.



— Будут ли включены в бюллетень кандидаты на пост вице-президента?



— Да, рядом с кандидатом в Президенты будет указан и кандидат в вице-президенты, с которым он идет «в паре». Но подсчета голосов по вице-президентам вестись не будет. Так что эти фамилии можно вычеркивать, можно оставить — значения не имеет.



— А как быть тем, кто в день выборов окажется не у себя дома, то есть не в том городе или селе, где он живет?



— Приехавшие из других городов РСФСР должны иметь при себе открепительное удостоверение. Голосовать они могут, естественно, только за кандидата в Президенты России. Жителям Татарстана, которые будут в этот день не у себя дома, необходимо иметь удостоверение на право голосования — оно дает возможность принять участие в выборах Президента ТССР в любом населенном пункте республики. За пределами ТССР это удостоверение не действует.*

«Нужно учитывать исторические реалии»



Попытки Владимира Жириновского в постсоветской политике поднять «русский национальный вопрос» совпали с поисками национальной идеи и в большинстве национальных республик, входящих в состав РСФСР. Председатель Палаты национальностей Верхового Совета Рамазан Абдулатипов, сам дагестанец, или представитель «малого народа», по словам Владимира Жириновского, призывал не пороть горячку. Относительно нашей республики, он напомнил, что «Татария находится вместе с Россией несколько столетий», с Москвой ее связывает совестная экономика, а 5 млн татар проживают за пределами ТССР в других регионах России. При этом Абдулатипов приветствовал суверенитет Татарстана, но считал, что у такого суверенитета должны быть границы, чтобы не началось «разрушение целостности Российского государства». Но он также предупреждал, что такие политики, как Борис Ельцин, будут «пренебрегать национальными образованиями, попытавшись растворить их в одной структуре».

На вопросы нашего корреспондента отвечает председатель Палаты национальностей Верховного Совета РСФСР.



— Рамазан Гаджимурадович, еще несколько лет назад везде и всюду мы говорили, что в Советском Союзе национальный вопрос решен раз и навсегда. И такой проблемы в нашем государстве вообще не существует. И вдруг — всплеск национальных движений, которые неожиданно для инициаторов перестройки стали ее преградой, а не опорой... Что же с нами все-таки произошло?



— Сегодня мы проводим величайший эксперимент над людьми. Суть его в том, что мы сняли всякий контроль над нациями и решили посмотреть со стороны, как они будут себя вести. А ведь этот эксперимент может кончиться трагедией прежде всего для данной нации, а потом и для страны в целом. Перехлесты в национальном движении срабатывают в первую очередь против народа, который их допускает. Ведь к нему начинают настороженно относиться его соседи...



Теперь о причинах взрыва в национальном движении. Этот процесс закономерный. Рано или поздно он должен был начаться. В течение 70 лет советской власти и личность, и нация находились в жесткой системе, в рамках своей ячейки. Сегодня им сказали: ячейки больше не существует. И человек, который десятилетиями находился как бы под колпаком, ждал сверху указаний, как ему поступать, вынужден теперь сам определять свое поведение в мире, свои отношения с другими людьми, также вышедшими из ячеек.



— Другими словами, мы выпустили джинна из бутылки?..



— Нет, тут другое. В отличие от джинна мы давно должны были выпустить этих людей из ячеек. Но трагедия в том, что при этом мы восприняли демократию как хаос — кто что хочет, тот то и делает. Но демократическое общество — это общество, в котором отношения людей строятся на основе морали и права. А что делать, когда морали нет, да и права — тоже? Человек вынужден сам искать способ своей жизнедеятельности. И страшно, когда наши политики, вместо того, чтобы подсказать пути решения этой проблемы, заигрывают с национальными движениями. А каковы эти реалии по отношению к Татарстану? Во-первых, Татария находится вместе с Россией несколько столетий. Во-вторых, нас связывает совместная экономика. В-третьих, 5 миллионов татар проживают за пределами этой республики, в основном в РСФСР. В-четвертых, население самой Татарии многонационально. И в-пятых, если Татарстан выйдет из России, то и другие республики могут пойти по этому пути.



Можно и нужно приветствовать самостоятельность и суверенитет Татарстана. Но у суверенитета должны быть границы, так же как существуют границы свободы у отдельного человека. И таким пределом суверенитета является черта, за которой начинается разрушение целостности Российского государства. Границы суверенитета РСФСР, которые наши лидеры никак не могут определить, кончаются там, где начинается распад Союза. И вот, заигрывая с национальными движениями («Берите столько полномочий, сколько проглотите!»), мы довели ситуацию до крайности: люди уже не хотят признавать эти границы**.

«О подготовке национальных учительских кадров»

Национальный вопрос стимулировал регионы в срочном порядке решать языковой вопрос: в советских школах преимущественно преподавали на русском языке. А чтобы преподавать на татарском — нужны были кадры, которых, конечно, не хватало. Как выяснили в Совете Министров Татарской ССР весной 1991 года, стремление к обучению на татарском языке в республике ограничивается «педагогическим вопросом». Осенью 1991 года в национальные (то есть татароязычные) школы нужны были 250 учителей хотя бы татарского языка и литературы, а педагогические вузы успели выпустить к тому моменту лишь 136 таких специалистов.

Президиум Совета Министров Татарской ССР обсудил вопрос «О состоянии и мерах по улучшению подготовки национальных учительских кадров в высших и средних специальных педагогических учебных заведениях республики».



На заседании отмечалось, что в предстоящем учебном году в национальных школах потребуется 250 учителей татарского языка и литературы, однако педагогические вузы республики выпустят лишь 136 таких специалистов. Национальные школы недополучат также учителей русского языка и литературы, истории, математики, физики и других дисциплин. Особенно трудное положение по обеспечению учителями татарского языка и литературы сложилось в Казани. Между тем исполком горсовета не выделил университету и педагогическому институту соответствующих площадей для размещения факультета точных наук и отделения татарского языка и литературы. Непомерно затянулось решение вопроса о строительстве учебного корпуса для педагогического института.



В педагогических институтах и училищах не хватает преподавателей, способных вести занятия на татарском языке. Многое предстоит еще сделать по обеспечению студентов учебно-методической литературой, укреплению учебно-материальной базы факультетов и кафедр, улучшению технического оснащения кабинетов и лабораторий, созданию учебников, программ, методических разработок на татарском языке, расширению издательской базы.**

Фото: vk.com/kazanhistory/Рамиль Гали

«С 75-летием, Спартак»



Как известно многим казанцам, знаменитая обувная фабрика «Спартак» приказала долго жить совсем недавно, став еще одной жертвой бизнес-мегаломании Роберта Мусина и веера инвестиционных вложений «Татфондбанка», который первым и «сыграл в ящик». Если в 2010 году на фабрике делали обувь 1 579 человек, в 23 городах России у нее было 80 фирменных филиалов, а объем производства был полмиллиона пары обуви в год — то в год банкротства (2016-й) здесь еще трудились 500—600 работников, а долг перевалил за 3 млрд рублей. Таким образом, «Спартак» прожил ровно 100 лет, родившись до появления на карте СССР, и погибнув уже в новейшей России. Автору этих строк в далеком 2013 году мусиновский топ-менеджер Руслан Ильясов, тогда гендиректор УК «Торговый дом «Золе», рассказывал, как он «обует всю Россию», создав на базе «Спартака» группу компаний Primоrosso, по названию основной сети, которая должна была стать федеральной, причем работая в сегменте «средний плюс». В проект собирались вложить за 5 лет 100 млн долларов, ожидалось, что товарооборот будет порядка 9 млрд рублей, EBITDA — не менее 15 процентов, то есть примерно 1,3 млрд рублей. Увы, Мусин собирался обуть всю Россию, а «обул» в итоге сотрудников самого предприятия, оставив их без работы. Тем не менее 30 лет назад, ничего не подозревая о своем будущем «Спартак» отметил свой 75-летний юбилей.

Вчера в помещении Татарского академического театра имени Г. Камала состоялся торжественный вечер, посвященный 75-летию обувного

производственного объединения «Спартак».



С приветствием к собравшимся обратился Председатель Верховного Совета ТСCP, кандидат на пост Прeзидента нашей республики М.Ш. Шаймиев. Поздравили с юбилеем обувщиков и их смежники из швейного и кожевенного объединений.



Группе ветеранов и передовиков производства вручены Почетные грамоты Президиума Верховного Совета ТССР. Среди награжденных — сборщица верха обуви Г.Г. Демидова, фрезеровщица О.Н. Берганова, мастер участка Т.А. Павлова, главный инженер Мамадышской обувной фабрики Т.В. Щербакова.



Знак и удостоверение «Заслуженный экономист ТССР» были вручены заместителю директора объединения Г.А. Дудиной. В заключение для участников вечера актеры Татарского академического театра им. Г. Камала показали спектакль «Хасан — муж Лейсан».*

«В Японию по мосту дружбы»

Сегодня вследствие напряженной внешнеполитической обстановки Япония почти каждую неделю заявляет свои права на Курильские острова. 30 лет назад, как и многие капиталистические страны, Япония пыталась с Россией дружить, а на низовом, гражданственном уровне, регулярно проводились работы по культурному взаимообмену. Так, например, японская газета «Асахи» и «Пионерская правда» объявляли конкурсы на лучшее знание Японии и СССР, один из которых выиграла нижнекамская школьница Гузель Гараева. Девочка отправилась в Страну восходящего солнца вместе с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

В конце прошлого года газеты «Пионерская правда» и «Асахи» объявили среди детей конкурс «Мост дружбы» на лучшее знание Японии и СССР. Только с советской стороны в нем участвовали свыше 15 тысяч ребят, однако стать победителями довелось лишь троим. Среди них оказалась и десятиклассница нижнекамской средней школы №8 Гузель Гараева. Победители конкурса — а среди них еще две школьницы из Киргизии и с Украины — были награждены недельной поездкой в Японию.



Одержать победу в конкурсе Гузели помог давний интерес к Стране восходящего солнца, ее самобытной культуре, обычаям и традициям талантливого японского народа. Она давно собирает различные публикации о Японии, старается не пропускать ни одного фильма или передачи о ней.



Поездка в Японию совпала по времени с днями официального визита в эту страну Президента СССР М. С. Горбачева. Участники «Моста дружбы» встретились с руководителями обоих государств, вручили им обращение от имени детей Японии и СССР, в котором звучит призыв к укреплению дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между двумя нашими народами. Г. Скрипец.**

Фото: Госкомитет РТ по архивному делу

«Итоги ленинского субботника»



Новые реалии с расцветом бизнеса и «гласности» приходили быстро, старые советские реалии уходили медленно и с трудом. А некоторые так никуда и не ушли в итоге, как, например, введенная еще Владимиром Лениным традиция субботника, над которым шутили уже в брежневские времена с анекдотом про ленинское бревно. Но сегодня в субботниках участвует гораздо меньшее число людей, которых насильно туда сгоняют, возможно, лишь отдельные бюджетные предприятия — татарстанцы резонно считают, что за уборку мусора сами платят ежемесячно коммунальщикам и налоги в муниципалитеты и что этим должны заниматься именно профессионалы и мусороуборочные компании. А в апреле 1991 года под руководством целого штаба по проведению ленинского субботника (который возглавлял, кстати, ныне спикер Госсовета РТ — Фарид Мухаметшин), прибирались на улицах 1,6 млн человек. Впрочем, работали они уже не бесплатно — на зарплаты отработавшим субботник выделено было более 1 млн рублей.

В Совете Министров ТССР под председательством заместителя Председателя Совета Министров Ф.Х. Мухаметшина состоялось заседание республиканского штаба по руководству ходом подготовки и проведения ленинского субботника. Штаб подвел итоги субботника, прошедшего в городах и районах республики 20 апреля 1991 года.



По данным республиканского управления статистики, в субботнике приняли участие всего 1 млн 619 тысяч человек. Из них 443 тысячи человек были заняты на своих рабочих местах, а остальные — на благоустройстве городов и населенных пунктов, территорий предприятий и организаций. За работу на субботнике начислено заработной платы 1 млн 100 тысяч рублей и получено прибыли от реализации продукции (работ, услуг) — 515 тысяч рублей для перечисления в бюджеты городских и районных Советов народных депутатов.



На промышленных предприятиях и в объединениях произведено товарной продукции на 8 млн 667 тысяч рублей. В подрядных строительных организациях выполнено работ на 1 млн 578 тысяч рублей.



Штаб отметил, что субботник на большинстве предприятий и в организациях прошел организованно, при активном участии трудящихся. Вместе с тем в городах из-за неудовлетворительной организации труда остались неубранными многие дворы, улицы, скверы.**

«Улетает на юг масло»

На потребительском рынке сложилась «тупиковая ситуация», которую не разрешил и стремительный рост цен — магазинные полки были пусты. В первую очередь виноваты были советские экономисты с их Госпланом и плановым хозяйствованием, от которых пришлось в результате отказаться. Во-вторую очередь, ошибка уже горбачевской команды: 22 января 1991 года президент СССР подписал указ об изъятии из обращения и обмена купюр образца 1961 года достоинством в 50 и 100 рублей, объявлялся обмен имевшейся на руках у граждан наличности на банкноты адекватного номинала образца 1991 года. Но на это отводилось лишь 3 дня — с 23 по 25 января (со среды по пятницу), что вызвало в стране всеобщую панику и почти обесценило накопления советских граждан. Так как в сберкассе можно было снять не более 500 рублей, а обменять — до 1000, причем пенсионерам разрешали менять только 200 рублей. На улицах появились километровые очереди за хлебом, бюджет недополучил к весне 40% доходов. Третья ошибка — решение в апреле отпустить потребительские цены. Это «фактически свело на нет сбережения граждан». По официальным данным того времени, рост потребительских цен составил 65—70%. В реальности же ценники «взлетели в среднем в два—пять раз, в каких-то случаях доходя и до шести и даже более раз». Хуже всего было то, что проблему дефицита это не решило — ведь сам потребительский рынок СССР и так был «дефицитно» устроен. А в один миг больше молока, условно, коровы доить не стали. Была и четвертая причина — треть всех экономических преступлений в одном Татарстане приходилось на торговлю.

О тупиковой ситуации, сложившейся на потребительском рынке страны, говорят и пишут много. Даже после стремительного роста цен прилавки магазинов от Бреста до Владивостока пусты, как и до 2 апреля. Не лучше обстоят дела и в нашей республике, хотя приезжие из других регионов страны утверждают, что по некоторым группам продовольственных товаров (в частности, молочным) мы находимся в более выгодном положении. Утешение, конечно, слабое.



Раскрывать социально-экономические причины столь бедственного положения, я думаю, нет необходимости: они общеизвестны. Это и развал устоявшихся хозяйственных связей, и резкое снижение дисциплины поставок, невыполнение договорных обязательств, падение трудовой дисциплины и нравственности, и многое другое. Все это привело не только к тотальному дефициту на все и вся, но и к росту преступности, особенно в сфере экономики.



К сожалению, немалую лепту в этот негативный процесс вносят работники государственной и кооперативной торговли, общественного питания. Я отнюдь не ставлю целью вновь навлекать гнев читателей на людей, работающих в этой, пожалуй, одной из наиболее сложных в настоящее время и уязвимых сфер деятельности. В чем-то мы с ними схожи. На милицию тоже обрушиваются с нападками и тоже не всегда справедливыми. Но уголовная статистика свидетельствует — треть всех экономических преступлений приходится на торговлю.



Практически массовый характер здесь приняли такие правонарушения, как присвоение выручки, обман покупателей (т. е, обсчет, обвес, недолив, разбавление, фальсификация и т. п.), сокрытие товаров от покупателей, их продажа со складов, баз и подсобных помещений родственникам, друзьям и просто «нужным людям», сбыт товаров спекулянтам и перекупщикам.



Приведу несколько цифр, иллюстрирующих сказанное: в прошлом году в ходе проведения работниками милиции оперативно-розыскных и профилактических мероприятий только фактов припрятывания товаров выявлено более 500 — на сумму около 600 тысяч рублей. К уголовной и административной ответственности привлечены около 1,5 тысячи работников торговли и общественного питания. Две трети наказанных — молодежь в возрасте до 25 лет, причем многие из них попадаются уже чуть ли не в первые дни работы. Каковы же тогда их наставники? В. Виноградов.**

* — «Советская Татария» от 11 июня 1991.



** — «Советская Татария» от 1 мая 1991 года.