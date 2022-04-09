Видеоопрос: «Вы ощутили рост инфляции?»
В условиях жестких экономических санкций и повышения ключевой ставки инфляция в России, по данным Росстата, за предыдущую неделю ускорилась до 16,7%. Ранее эксперты также прогнозировали, что по итогам года она может вырасти почти до 17%, а рост цен на товары достигнет 14-15%. В ходе своего еженедельного видеоопроса корреспонденты «Реального времени» поинтересовались у жителей Казани, ощутили ли они уже подорожание всего на своем бюджете.
— Вы ощутили рост инфляции? Какие товары больше всего подорожали, на ваш взгляд? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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