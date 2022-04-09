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Видеоопрос: «Вы ощутили рост инфляции?»

00:00, 09.04.2022
Видеоопрос: «Вы ощутили рост инфляции?»
Фото: Максим Платонов

В условиях жестких экономических санкций и повышения ключевой ставки инфляция в России, по данным Росстата, за предыдущую неделю ускорилась до 16,7%. Ранее эксперты также прогнозировали, что по итогам года она может вырасти почти до 17%, а рост цен на товары достигнет 14-15%. В ходе своего еженедельного видеоопроса корреспонденты «Реального времени» поинтересовались у жителей Казани, ощутили ли они уже подорожание всего на своем бюджете.

— Вы ощутили рост инфляции? Какие товары больше всего подорожали, на ваш взгляд? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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