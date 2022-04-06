Минэкономразвития России сообщило об ускорении годовой инфляции до 16,7%

В России инфляция с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против 15,66% неделей ранее. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

Недельная инфляция продолжила замедляться и составила 0,99% после 1,16% неделей ранее. По данным ведомства, рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться — до 0,9%, продовольственные товары за указанный период подорожали на 1,22%, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 26 марта по 1 апреля составила 0,99%.

В конце марта Минэкономразвития РФ сообщило, что в России инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% в годовом выражении. Тогда продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%).



Татьяна Леухина