Сергей Сотников: «Банки монополизируют рынок. Производственная сфера находится на задворках»

Эксперт «Реального времени» — о западных санкциях, импортозамещении и будущем России

Задача импортозамещения была поставлена еще после 2014 года, сейчас нужно сделать «разбор полетов», считает транспортник с 20-летним стажем, председатель комитета по грузовым перевозкам и логистике ТПП РТ Сергей Сотников. По его мнению, россиянам пора отказаться от «иждивенческой позиции» и взять вопросы экономического благополучия и продовольственной безопасности страны в свои руки. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказал о призрачности надежд на отмену санкций, необходимости усилить работу по импортозамещению и возрождению производства любой ценой.

«Идет самая настоящая экономическая война: кто кого»

Пора понять, что нам объявили войну. Cейчас идет самая настоящая экономическая война: кто кого. Санкции под разным предлогом вводились давно и сегодняшние были заготовлены заранее. Поэтому речь идет уже не столько об экономической войне: на повестке вопрос сохранения страны. Нельзя сидеть и ничего не делать.

Самое худшее, что может быть — жить с протянутой рукой. Эта иждивенческая позиция: «Давайте хорошенько их попросим, уступим, и они нам что-нибудь дадут, откроют европейские рынки». Это унизительная позиция. Мы уже столько лет это пробовали: разговаривали на дипломатическом языке, высказывали озабоченность. Именно потому, что надеялись на здравый смысл, на то, что нас услышат. И дотянули до такой степени, что началась активная фаза.

Я не представляю себе такой ситуации, чтобы в июле 1941 года в СССР говорили: «Может быть, подождем, попросим, и они там наверху договорятся? Может быть, они все-таки передумают, отнесутся к нам по-человечески?». Встряхнитесь, о чем вы?! Уважают только сильных.

«Ребята с красивыми табличками доказали, что у них ничего не получается»

Задача импортозамещения была поставлена еще после 2014 года. Сейчас нужно сделать «разбор полетов». И решения должны быть жесткие: мы живем в военное время. Если не справился, погладить по головке и сказать: «Давай, еще попробуй», просто не должно быть. Люди, которые за это отвечали и за столько лет ничего не сделали или занимались видимостью работы, в моем понимании должны освободить место тем, кто сейчас готов показать свои профессиональные качества.

Ребята с красивыми табличками, которые только и умеют, что проводить презентации, усыплять иностранными экономическими терминами, доказали, что у них ничего не получается. Им надо уйти. Надо привлекать практиков, тех, кто на своем примере показал реальный результат. И очень важно не скатываться в словоблудие про «помощь» бизнесу.

Людям нужны ориентиры. Кого у нас сейчас показывают как героев: тик-токеров, блогеров, реперов в наколках. Это настолько всех достало. Что еще должно случиться, чтобы мы, наконец, взялись за ум? Давайте покажем тех, кто построил свой бизнес с нуля, тех, кто состоялся в своей профессии, тех, кто честно служит стране и ее людям.

Лично у меня вызывает гнев фраза о том, что Россия — развивающаяся страна. У нас столько ресурсов, полезных ископаемых, столько талантливых людей, грамотных специалистов! Давайте вспомним 30-е годы. Это было тяжелейшее голодное время. Люди были безграмотные, 80 процентов — крестьяне. Но пригласили специалистов, обучили людей, которые пошли работать на заводы. Построили 10 тысяч предприятий, часть из которых функционируют до сих пор. Спустя 15 лет после войны уже в космос полетели.

Почему мы не можем взять положительный опыт, позволявший нашей стране делать резкие рывки, и переформатировать его на сегодняшний день? Потому что нам внушили, что в СССР все ужасно. Так внушали те же, кто сегодня штампует очередные фейки и вводит против нас удушающие санкции. Нужно отделить ложь от правды.

Фото: Максим Платонов

«Неужели мы не в состоянии делать собственные двигатели?»

Мы годами говорили о том, что зависимость от иностранных поставщиков пагубна! Свой КАМАЗ подсадили на импортную иглу. И что хорошего? Грузовик за последние 6 лет в три раза вырос в цене. Также выросли в цене «российские» автобусы. А потом удивляемся цене на билеты. Это же целая отрасль промышленности, которую контролируют министерства. Они что, не видели этого? Не могли спрогнозировать, к чему приведет?

Мы стали зависимыми: сидим на крючке иностранных производителей. Надо от этой зависимости уходить. Неужели мы не в состоянии делать собственные двигатели, тормозные колодки, амортизаторы? Что там сверхъестественного? Где у нас конструкторы, инженеры?

Или вот сейчас все заговорили про самолеты: «Ах, у нас нет своих воздушных судов, нам не поставляют запчасти». Та же самая ситуация и в автомобильной отрасли. Я за то, чтобы что-то делать. Если не справимся самостоятельно, надо привлекать и учить специалистов. У нас же все это было! Может быть, сначала это будет чуть хуже по качеству, но, по крайней мере, мы будем пытаться производить свое.

Может быть, начать выпускать российский народный автомобиль. Почему нет? Сейчас купить дешевую машину просто нереально. На чем пенсионерам ехать на дачу? Пусть даже заново начать выпускать подобие «Оки», но такой «железный конь» будет стоить не 1—1,5 миллиона рублей, а, скажем, 300 тысяч и окажется доступным для людей. И спрос на такие машины будет, и новые рабочие места. Привлеките молодых энтузиастов, они сделают ее симпатичной. Вспомните как корейцы, китайцы стартовали в автопроме. Первые машины у них были ужасные, но потом они же смогли подняться.

Весь вопрос в ответственности за результат. Моя позиция такова: либо мы начинаем превращать свою страну в действительно независимую, высокотехнологичную, либо скатимся до состояния «развивающихся» стран.

Фото: Максим Платонов

«Банки монополизировали рынок»

У нас за прошлый год банки получили 2,4 триллиона рублей прибыли. И эта прибыль растет из года в год. Банковская сфера стала аккумулировать огромные средства из реального сектора. Соответственно, у кредитных организаций появилась возможность пойти в другие сферы, где они могут заработать. Они монополизируют рынок. Производственная сфера находится на задворках и крайне сильно зависима от банков.

Введение проектного финансирования в строительном секторе фактически стало толчком к повышению стоимости строительства жилья. Иначе говоря, банковский сектор, по сути, подмял под себя любое направление. Куда мы ни пойдем, всюду зависим от банков. Это пагубная ситуация.

Если мы хотим открывать какое-то производство, то во главу угла должна быть поставлена целесообразность, развитие страны. Пока же в любом проекте, государственный он или нет, присутствует банк. Посмотрите, какую прибыль он в итоге получает! На стадии строительства, до запуска и затем сколько лет это производство работает на банк. А что эта кредитная организация делает для того, чтобы тот или иной завод работал? Может быть, рынок изучает, специалистов готовит, с людьми работает, чем-то рискует? Нет, жестко контролирует поступление средств и наличие залогов. И в любой подходящий момент имеет возможность отобрать это предприятие.

Банки всегда были обслуживающей отраслью. У них была задача перечислять деньги, отслеживать платежи. А сейчас они у нас во главе угла. Это уже не банки, а финансовые монстры. Я знаю людей, которые получали кредиты, а потом им приходилось много-много лет работать на эти финансовые структуры. Сейчас, открывая какое-то производство, предприниматель понимает, что лет 10 он будет зависим от банков. Любое неосторожное действие и они этот бизнес заберут.

И у нас в сфере грузоперевозок такое было: предприниматели брали машины в лизинг, а у них их потом отбирали. Люди надеялись развить свое дело, но оставались ни с чем. Тем, кто давно в бизнесе, просто деваться некуда, вот и тащат свое дело на себе. Молодежь, глядя на то, как мучаются родители, как они трясутся перед очередным кредитом: хватит денег — не хватит, в предприниматели не идет. Молодое поколение бежит куда угодно, только чтобы «срубить» влегкую. Отсюда такой дефицит молодых кадров в производственной сфере.

Фото: Олег Тихонов

«Бизнесу нужны четкие ориентиры»

Пока не будет налажено внутреннее производство, у нас не будет никакого развития. Поэтому ключевой вопрос для бизнеса совсем не о поддержке. Бизнесу нужны четкие ориентиры: в каком направлении мы движемся, какими будут новые правила игры. Шаг вперед, два назад — это не дело. Нужно четкое понимание, как и за счет чего экономика будет развиваться. И чтобы был налажен живой диалог с бизнесом и его чаяния были услышаны.

Не стоит сидеть и ждать, когда все утрясется. Необходимо какое-то движение. Чтобы не было такого: иностранные компании ушли с нашего рынка, и мы сидим горюем: «Что делать?». Если недружественные страны объявили нам санкции, то это уже не партнеры. Тогда и мы должны закрыть для них рынок и переориентироваться.

Иностранные компании ушли, на их место придут другие. А их ни в коем случае обратно легко не пускать. Захотят вернуться, пусть сначала покроют нам все издержки и хорошо попросят, а мы еще подумаем, пойти ли им навстречу, не создадут ли они недобросовестную конкуренцию.

Если ниша освободилась, значит, нужно замещать ее нашими производителями. Надо инициировать что-то внутри России: да хоть второй БАМ строить. Главное, чтобы это была какая-то благая цель для страны. Или давайте начнем строить свой завод для производства зубных щеток. Хотя бы будет понимание, что мы занимаемся каким-то практичным делом. И делаем его для страны, а не для показухи. Это не какие-то нанотехнологии, на которые ушли многие миллиарды и которые не увидеть и не пощупать.

Сегодня надо срочно собирать новую команду профессионалов, аналитиков. Нужно сформировать нам новую модель развития страны. Ту цель, к которой мы будем стремиться. И главное, не отступать от намеченного, иначе мы рухнем, как когда-то СССР. Другого не дано.

Сергей Сотников