Перед открытием: тренировка участниц чемпионата России по спортивной гимнастике
С 6 по 17 апреля в Казанском федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. В этом году он проходит в новом формате: с 6 по 10 апреля будут соревноваться женщины и юниорки, а с 11 по 17 мужчины и юниоры. Сегодня в центре гимнастики состоялась открытая тренировка участниц чемпионата.
Видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
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