В КХЛ до сих пор живут в иллюзиях: зарплаты оставят прежние, легионерам могут платить больше

Руководители клубов пока не начали считать деньги в новых условиях

Фото: пресс-служба КХЛ

Еще не закончился текущий розыгрыш Кубка Гагарина, а в Континентальной лиге уже поспешили собрать совет директоров. Ситуация в стране меняется стремительно, поэтому всем важно обозначить хотя бы первые очертания, как лига будет существовать в следующем сезоне. Первые итоги большого оптимизма не внушили. Мало того, что количество команд сократилось, так совет директоров еще продолжает жить по старым стандартам, закладывая огромные зарплатные бюджеты на будущий сезон. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает итоги заседания КХЛ и рассуждает, почему руководители клубов пока не хотят начинать считать деньги.

В следующем сезоне только 22 участника. А не отказаться ли от деления на конференции?

Главным итогом сегодняшнего заседания стало объявление состава участников на будущий сезон в КХЛ. Оказалось, что новых команд ждать не стоит — Кубок Гагарина разыграют оставшиеся 22 клуба. Сегодня же финский «Йокерит» как по сговору официально объявил, что больше в КХЛ участвовать не будет. Рижское «Динамо» в лиге тоже больше не появится.

«Мы не закрываемся и не останавливаемся на 22 клубах, популяризацию в других странах прорабатываем. Когда «Динамо» и «Йокерит» вернутся к разговору, то будем рассматривать», — заявил по итогу заседания президент КХЛ Алексей Морозов.

С финнами и латвийцами все было очевидно еще в начале марта. Другой вопрос, что произошло с заявками российских клубов, некогда изгнанных из КХЛ и мечтавших вернуться? В марте о таких намерениях заявляли в тольяттинской «Ладе» и ханты-мансийской «Югре». Размышляли и в Новокузнецке, но там еще не закончена реконструкция арены.

Судя по всему, необходимых финансовых гарантий ни «Лада», ни «Югра» дать лиге не смогли. Если с тольяттинцами все более-менее понятно: на АвтоВАЗе и без того возникли серьезные трудности в связи с остановкой участия французского Renault (его доля составляет 68%), то почему отказалась «Югра», базирующаяся в одном из самых богатых регионов-доноров, непонятно.

Что означает подобное сокращение команд для КХЛ? Что в Западной и Восточной конференциях будет всего по 11 команд, а значит в плей-офф не попадают лишь по три команды из каждой конференции. При таких раскладах сама суть регулярного чемпионата все больше теряет свою значимость. Какой смысл полгода играть по кругу, если в весеннюю часть чемпионата на выбывание проходят почти все?

Реформы напрашиваются сами собой. Необходимо либо сокращать число участников Кубка Гагарина, либо полностью менять формат чемпионата на то, что было в Суперлиге, когда деления на конференции не было, а чемпиона определяли по футбольной системе — по количеству набранных очков.

фото: hclada.ru

Еще одним аргументом в пользу такого решения является тот факт, что КХЛ потеряла сразу двоих представителей Западного крыла лиги. А это означает, что Восточная конференция будет значительно насыщеннее, чем Западная.

В такой ситуации остается лишь два варианта развития событий:

Думать над тем, кого из восточных клубов переводить на Запад. Из наиболее близких географически это татарстанские «Ак Барс» и «Нефтехимик». Такой вариант означает сокращение игр между Казанью и Уфой, которая останется на Востоке. А «зеленое дерби» — главный и наиболее успешный продукт КХЛ.

Убирать разделение на конференции и проводить гладкий чемпионат, по итогам которого выявляется чемпион.

Но и здесь для Алексея Морозова и его команды возникает другая головная боль: количество игр. Учитывая исключение сборных России из международных соревнований, логичным будет наращивать количество игр во внутреннем первенстве. Однако с теми 22 командами это сделать будет сложно. Наверняка паузы в КХЛ решат все-равно оставить. Другой вопрос, чем их заполнять?

Клубы живут вчерашним днем: пол и потолок зарплат остается на прежнем уровне

Пожалуй, самым странным и оторванным от реальности выглядит решение руководителей КХЛ оставить «потолок» и «пол» зарплат на том же уровне, на котором они были в предыдущие четыре сезона. Это 900 миллионов и 315 миллионов соответственно, за которые клубы выходить права не имеют.

Решение позволить командам КХЛ тратить прежние 900 миллионов рублей только на зарплаты хоккеистов в условиях надвигающихся финансовых трудностях практически во всех сферах вызывает некоторые вопросы.

Понятно, что опцией будут пользоваться только богатые команды, состоящие на попечительстве у нефтяных и газовых компаний, остальные же будут только беднеть. А это означает неизбежный разрыв в уровне команд прежде сего в Западной конференции уже в будущем сезоне. Всем и так уже приелся финал ЦСКА — СКА, который ежегодно разыгрывается на Западе. Решение сохранить потолок фактически закрепляет эту пару финалистов на долгие годы. А это означает падение интереса к хоккею на западном фланге Континентальной лиги.

Не менее абсурдно и решение сохранить «пол» зарплат в 315 миллионов. По признанию самого президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова, в нынешнем сезоне сразу четыре клуба не смогли вытянуть «пол» зарплат в 315 миллионов рублей. Это «Сочи», «Нефтехимик», «Северсталь» и рижское «Динамо». Правда со сноской, мол, это все из-за покинувших команды иностранцев — они и недополучили свои рубли.

Очевидно, что в новых условиях команд, которые не могут себе позволить зарплатный бюджет в 300+ миллионов, будет больше. Есть большая вероятность, что значительно больше.

Фото: hcnh.ru

Этим решением Морозов уже собственноручно перекрыл возможность вступить в заметно поредевшую лигу тем командам, которые давно мечтают вновь сыграть на уровне главного чемпионата страны, но не нашедшим таких денег для содержания команды. О желающих мы писали выше.

Более того, в ближайшие годы КХЛ собирается только повышать «пол» зарплатного бюджета — 405 млн рублей в сезоне 2023/24 и 450 млн рублей в сезоне 2024/25. Создается впечатление, что руководители команд КХЛ пока еще не поняли, что «жирные времена» подходят к концу и траты на хоккей в скором времени перестанут быть приоритетными даже для самых богатых спонсоров.

Единственным ограничительным решением на траты для клубов стал лимит премий для первых четырех команд. Таким образом, теперь финалисты конференций не смогут насыпать дополнительные миллионы хоккеистам только за выход команды в финалы Запада и Востока.

Легионерам везде у нас почет

Еще одной спорной и даже немного фантасмагоричной представляется другая инициатива, связанная с зарплатами. Алексей Морозов озвучил идею платить иностранным хоккеистам не зафиксированную в контракте зарплату, а по курсу рубля на день выплаты зарплаты.

Тут возникает сразу несколько резонных вопросов. Во-первых, каким образом это будет оформляться в бухгалтериях клубов? Во-вторых, что делать клубам, если рубль вдруг укрепится еще, а легионеры начнут бунтовать? И что делать, если он, наоборот, просядет до неприличных трехзначных цифр? Платить в несколько раз больше, чем в момент старта сезона?

«Не видим смысла отказываться от иностранцев, — говорит Алексей Морозов после заседания. — Все клубы в одинаковых условиях. Можете приглашать легионеров — по пять на матч. У каждого своя стратегия, кто-то играет местными, кто-то зовет иностранцев, причем в основном опытных на уровне сборных, пробовавших себя в НХЛ. Для наших молодых ребят полезно расти рядом с ними. Если хотят приезжать, мы будем только помогать со своей стороны», — цитирует Морозова «Чемпионат».

en.khl.ru. Фото: Владимир Беззубов

Песня про «помогать иностранцам» давняя и привычная для КХЛ. В Континентальной лиге с первого года существования установлена политика максимальной «хлебосольности» для иностранцев. Канадцы и финны получают возможность уезжать из клубов сразу после окончания игр, а не тренироваться до 30 апреля, как остальные. Под нужды легионеров в КХЛ введены многие послабления — они получают жилье и автомобили. Возможно в нынешние нелегкие времена пора задуматься об отмене такой политики и сосредоточиться на внутреннем рынке. Давать российским хоккеистам больше игрового времени, позволять расти им и ставить в одни условия с иностранцами.

Эрик Добролюбов