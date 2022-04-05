Где в Казани проходили оборонительные стены и стояли башни в 22 метра?

В Национальной библиотеке презентовали книгу «Казанский посад: стены и судьбы»

Фото: «Вид Казани». Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию...» с видами посадкой стены и башен. bigenc.ru

3 апреля в Национальной библиотеке РТ краевед Алексей Клочков представил третью книгу «Казанский посад: стены и судьбы», в которой предложил пройтись вдоль линии оборонительных укреплений, разобранных в XVIII веке, и познакомиться с людьми, которые в прошлом жили в этих краях. Впервые, по словам автора, удалось точно определить, где находились стены и башни посада — причем в самых неожиданных местах.

Как разобрали стены посада до прихода Пугачева

Алексей Клочков славится умением подобрать формат. «Казань из окон трамвая» он построил через изучение истории электротранспорта, делясь и своими воспоминаниями, и методами розыска информации, и архивными находками, показывая историю значительной части города. В книге «Казань: логовища мокрых улиц» он посвятил себя Мокрой слободе, в которой обнаруживается немало криминальных сюжетов.

Основой нового труда стало совмещение нескольких карт и материалов, в ходе которого Клочков и его друг, издатель и редактор Андрей Останин решил понять, где в Казани проходили стены посада, где находились его башни. Большую помощь им оказал архитектор Сергей Саначин, про которого Клочков высказался так:

— Это единственный в нашем городе человек, который может в уме может совмещать старую застройку с новой!

За основу сначала была взят план 1739 года на основе плана 1730 года инженер-поручика Артемона Сацыперова.

— Но вскоре выяснилось, что она грешит многими неточностями. Скорее всего из-за несовершенства геодезических приборов того времени, — пояснил Клочков.

Тогда современную карту сопоставили с картой 1768 года архитектора Алексея Квасова, где на новый регулярный генплан города были наложены старые извилистые улицы.

— И квасовский план четко сел! — торжествовал Клочков. — Можно только подивиться, как Алексей Васильевич, не имея спутниковой навигации, всяких ГЛОНАССов, сумел сделать настолько точную топографическую съемку местности.

Алексей Клочков на фоне карты с линиями посада

В итоге получилась своеобразная карта, которой открывается книга — со старыми и новыми кварталами, линией посадских стен и обозначением башен. При этом надо понимать, что в том же 1730 году эти стены начали разбирать.

— Не стали восстанавливать, поскольку решили, как выражался Гоголь, «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». 1774 год показал, что доехать можно, что с разборкой стен поторопились, — сказал Клочков, указывая на взятие города Пугачевым.

Отметил он, что и ранее планы стен рисовались — этим занимался в 1920-е годы археолог Николай Калинин, создатель музея Горького, исследователь городищ. Он также мучился с планом Сацыперова.

Башни высотой в 22 метра



После пожара в 1675 году стены и башни измерили и описали. Вместе с автором идеи книги, историком Аскаром Гатином, Клочков пересчитывал данные вплоть до метра и основываясь на описаниях «сажал» башни (глухие и проездные) в нужные места.

К примеру, ранее проезды в посад были в районе церкви Святой Евдокии на Федосеевкой, шириной в три метра, вероятно, чтобы гонять скот. Проезды стояли на Театральной, где работает Всемирный конгресса татар, на месте памятника Бутлерову на Пушкина, на углу Баумана и Университетской, за богоявленской церковью, над Булаком в районе Галиаскара Камала (над ней была суконная мельница), там, где стоит спортивный центр «Москва», в переулке Рустема Яхина, на задворках ЦУМа, вместо цирка и в начале улица Баумана (у Кремле, на Ярмарочной площади).

Причем высота этих башен достигала до 22 метров, на что Гатин заметил, что это «девятиэтажка». К примеру, Тайницкая башня в Кремле — высотой 20 метров.

«Прогуливаясь» вдоль стены, автор рассказывает о людях, которые жили в XVIII-XIX веках (у многих из них были именные улицы). В этом его помогла Татьяна Преображенская, которая, работая в местных архивах, изучала родословные.

— Я эти тетради изучал и выяснилось, что хоть тетрадей и много, но если предметно и научно это дело изучать, то выходит, у нас было от силы 30 дворянских родов, — резюмирует Клочков: Каменевы, Мусины-Пушкины, Нормацкие, Тенишевы, Родионовы, Тютчевы, Кудрявцевы, Чебатуровы, Державины. Причем они еще и были женаты друг на друге. Про многих можно найти любопытные история. Скажем, как Яков Чебатуров подрался с отцом Гаврилы Державины по пьяной лавочке.

План Алексея Квасова. Фото tat-map.ru

Олигарх местного розлива

Или история Ивана Михляева, который владел огромными территориями в районе нынешнего «Татэнерго» (у Кабана), где открыл свое суконное производство раньше появления казенных фабрик. «Олигарх местного разлива» дружил вице-губернатором Нефедом Кудрявцевым, который был товарищем царя Петра по Азовский походам. Кудрявцев завалил друга письма, как плохо ведутся дела на казенных производствах, нахваливая Михляева. В результате казенные сукна часто браковались, не исключено, что необоснованное, говорит Клочков. В результате Кудрявцева назначили смотрящим за фабриками, а потом они перешли к Михляеву.

Написано в книге про Старо-Татарскую слободу. Как и покойный Лев Жаржевский, Клочков избегал этой темы.

— Я считал, что для того, чтобы написать про татарские районы, надо в них прожить лет 30. Но Аскар меня убедил, — заключил автор, к тому же здесь ему помогли исследования Саначина. К примеру, о четырех каменных мечетях, которые стояли здесь при Петре Первом. Хотя считается, что легально такие начали строить при Екатерине, но как-то удавалось строить и до. Причем одна из них располагалась в районе Столбова-Парижской коммуны (вероятно, это знаменитая Отучева мечеть). А вторая — на месте нынешней Марджани.

Сенная мечеть была поставлена неподалеку от исторической Отучевой. Фото pastvu.com

Мы надеемся, что фрагменты новой книги будут опубликованы в «Реальном времени». Сейчас вы можете прочесть отрывок о генерале-майоре Алексее Лецкове — именем его назван сад, хозяином которого он не был и не мог быть.