«Нефтехимик» и «КАМАЗ» сыграли вничью в татарстанском дерби

Гол пяткой и мимо ворот с метра — легко

Результативная ничья татарстанских команд в день, когда на республику выпало рекордное количество снега, завершила 30 тур чемпионата ФНЛ. Подробности — в статье «Реального времени».

Боевая ничья

Под громкие выкрики с трибун «Молодцы» уходили с поля футболисты «Нефтехимика» и «КАМАЗа» в матче 30 тура чемпионата ФНЛ. Татарстанское дерби стало пятым выходом на поле обеих команд, после зимнего перерыва, и, по мнению Кирилла Новикова, второй тайм был пожалуй в исполнении его команды одним из лучших в сезоне.

С главным тренером «Нефтехимика» легко согласиться, его подопечные во втором тайме играли комбинационно, но и «КАМАЗ» был на уровне. Мощнейший снегопад, обрушившийся на Татарстан, не обошел и Юго-Восток республики, и обычно при таком повороте дел под снегом оказывается и качество футбола, но работники стадиона «Нефтехимик» подготовили неплохой газон, и тренеры обеих команд не стали искать скидку на его состояние.

Два гола, забитых в матче, получились на загляденье. Вначале челнинцы воспользовались неудачно выбитым мячом от голкипера нижнекамцев Андрея Голубева, и создали голевую контратаку из ничего. Хозяевам поля вдвойне должно быть обидно, что гол, забитый челнинцем Евгением Ворониным пришелся на окончание компенсированной минуты. Во втором тайме «Нефтехимик» сравнял счет, когда капитан команды Вагиз Галиулин пяточкой переправил в ворота прострел с левого фланга, и это выглядело очень красиво. Быть бы ему героем матча, если бы в следующей голевой атаке он спокойно занес в сетку мяч, находяясь в метре от пустых ворот гостей. Но Вагиз в ворота не попал, заставив дважды сокрушаться по этому поводу Новикова во время послематчевого комментария. В итоге ничья — 1:1, которую по классике принято называть боевой.

Результативная ничья татарстанских команд в день, когда на республику выпало рекордное количество снега, завершила 30 тур чемпионата ФНЛ

Что будет дальше

Ничья соседей оставила «Нефтехимик» на шестой строчке турнирной таблицы с 49 очками в активе, а «КАМАЗ» пока — 14 с 29 очками. Но это ровным счетом ничего не значит в нынешней ситуации, в которой никто, похоже, не знает ответа на главный вопрос — что будет дальше? Живи одним днем, и будь, что будет. Во всяком случае.

Может быть, как два года назад, когда «Химки» уходили на зимний перерыв на промежуточном втором месте, не имея далеко идущих планов. А обрушившийся на весь мир коронавирус превратил это место в итоговое, и вот уже второй год подмосковная команда играет в Премьер-Лиге, обыграв в эту пятницу в Казани «Рубин». Кстати, под руководством нового-старого тренера Сергея Юрана, заканчивавшего прошлый год в роли наставника хабаровского СКА. Дело даже не в том, что Барсик, как принято называть Юрана, мигрирует между Химками и Хабаровском, которые соседствуют только в алфавитном порядке. Дело в том, что изменяющиеся события предлагают все новые и новые решения для выхода из ситуаций, в которые ранее никто не попадал.

Первая ситуация — массовый исход легионеров из команд Премьер-Лиги. Тот же Юран предсказывал, что «Иностранцы уехали, и сейчас клубы начнут подписывать лучших россиян из первого дивизиона. Есть неплохие юноши, которые не могли попасть в Премьер-лигу из-за иностранцев. Теперь клубы будут ориентироваться на российских футболистов, первая лига станет донором для Российской Премьер-Лиги».

С точки зрения теории это правда, но на практике зачастую получается, что клубы Премьер-Лиги не заинтересовались «юношами» из ФНЛ, а забрали то, что было на виду. Так лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин отправился в «Урал», где растворился в числе остальных нападающих. Президент «Урала» Григорий Иванов, который говорит так много, что зачастую даже и не вспомнишь, кто же руководит командой на данное время, сказал по Юшину, что «Саше нужно ещё привыкнуть к Премьер-лиге, нужно немного времени на адаптацию. Мы прекрасно знаем, как он может играть, видели на сборах, что он умеет забивать и делает это хорошо. Мы на него рассчитываем, просто сейчас для него и скорости другие, и уровень команд другой». Вроде бы все правильно, но дело в том, что 27-летний Юшин четверть века искал себя в футболе, и еще год искал себя в «Нефтехимике», и только после этого засверкал так, что заинтересовал воспитавший его «Спартак», а был выкуплен «Уралом». Который мог бы, наверное, потерпеть с подписанием контракта, и дать Александру возможность доиграть, возможно, лучший сезон в его карьере. Место на скамейке запасных «Урала», занимающего, в свою очередь, последнее, 16-место в Премьер-Лиге, совсем не то, к чему стоит стремиться.

Ничья соседей оставила «Нефтехимик» на шестой строчке турнирной таблицы с 49 очками в активе, а «КАМАЗ» пока — 14 с 29 очками

В «Нефтехимик» перешел Егор Пруцев из ивановского «Текстильщика», где об этой потере сильно жалеют, называя ее самой болезненной. Но он принадлежит ФК «Сочи» и в арендном соглашении было прописано, что при необходимости его могут вернуть обратно — зимой сочинцы воспользовались этим пунктом, и сейчас отдали его в аренду в Нижнекамск. Пруцев в первом тайме с «КАМАЗом» совершил кинжальный проход по правому краю, едва не завершив его голом. В перспективе он может заменить Юшина, но, если это произойдет, то его заберут быстрее Александра.

Другой яркий новичок нынешнего сезона ФНЛ Егор Тисленко перешел из «КАМАЗа» в «Рубин», и, вроде бы, играет в нем: 19 минут в игре с «Ростовом», три в поединке с ЦСКА, полный матч с «Химками», то есть, Егор принял участие в трех подряд проигранным «Рубином» матчах. При этом «КАМАЗ» лишился ведущего защитника, а с учетом того, что из клуба ушли свободными агентами Мингиян Бевеев в «Енисей», Александр Гаглоев в хабаровский СКА, Редван Османов в «Севастополь», и Астемир Абазов. А также четыре футболиста, которые провели в Челнах меньше полугода каждый: Чингиз Магомедов в «Урал», Тамерлан Мусаев в «Балтику», Иван Хомуха в «Факел», а также Павел Евсеев.

Учитывая, что эти потери «КАМАЗ» компенсировал только количественно, а из качественных приобретений можно отметить, разве что, Даниэла Акосту, Никиту Кашаева, и конечно же, Льва Потапова, известного по играм за «Нефтехимик», то понятно, что Челнам будет очень сложно в оставшихся матчах. Ближайший из них с волгоградским «Ротором», который в предыдущем туре нанес поражение «Нефтехимику», но пока находится в подвале турнирной таблицы. Недавно его бывший наставник Александр Хацкевич, обрушился буквально с площадной бранью на наш футбол, и Россию, в целом. И это при том, что данный персонаж — уроженец Минска и экс-игрок сборной Беларуси, но проживающий последние четверть века в Киеве, где успел пропитаться бандеровской идеологией. Поэтому очевидно произошедшее размежевание людей на два полярных блока необходимо будет учитывать в ближайшее межсезонье, выискивая новичков в ближайшем зарубежье.

Челнам будет очень сложно в оставшихся матчах

Все загадочно, как было 50 и 30 лет назад

Трудно найти в прошлом времена, которые могли бы послужить примером для решения нынешних проблем и задач. Конкретно в футболе было начало семидесятых, великая перестройка, связанная с образованием первой лиги советского футбола. Вообще не то. Девяностые, где необходимость изменений диктовалась развалом страны. Тоже мимо, поскольку тогда потери клубов ближнего зарубежья и отъездом спортсменов за границу компенсировались спортсменами из ближнего зарубежья, а затем и притоком легионеров.

Сейчас процесс компенсации непонятен. В баскетболе, к примеру, вернулись в спорт Виталий Фридзон (38 лет), Егор Вяльцев и Сергей Моня (по 36 лет), приехал швед Юнас Еребко (35 лет), который в этом возрасте выбирал между российским деньгами и любовью к шведскому Тре Крунур, и выбрал первое.

Под занавес три поучительные биографии молодых футболистов команд Премьер-Лиги. Уже названный Чингиз Магомадов из «Урала», уроженец города, Курчалой, Чечня. Его одноклубник Рамазан Гаджимурадов, уроженец Хасавюрта, Дагестан. По его словам: «пришел в футбол в 13 лет. У нас было две трубы и гараж с одной стороны, а с другой две качели — это штанги. Играли просто босиком на асфальте». Даниил Хлусевич, Симферополь. После того, как Крым вернулся в родную гавань, 13-летний Хлусевич остался без профессионального футбола в Украине, и играл в мини-футбольных командах родного полуострова. Все они прошли через проблемы в начале футбольного пути, отсутствие необходимой инфраструктуры и сумели стать профессионалами. Поэтому, вспоминая мудрецов, скажем о нынешней ситуации: и это пройдет.



Джаудат Абдуллин, фото vk.com/fckamaz