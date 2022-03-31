Песошин — Шайхразиеву: «Мы еще раз встретимся. Уже не для того, чтобы рассказывать сказки»

Итоги заседания Совета по реализации законодательства о языках Татарстана

Порядка 26 тысяч муниципальных актов, скопившихся с 2018 года, не переведены на татарский язык. Такие итоги озвучили на заседании Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при Кабмине. И, как убедился следивший за очередным заседанием совета корреспондент «Реального времени», это лишь один аспект реализации на практике двуязычия в республике. Премьер-министр Алексей Песошин остался недоволен широтой использования татарского языка и попросил вице-премьера Василя Шайхразиева разобраться в проблемах, дав тому крайний срок — один месяц.

«Было в 2021 году, но то же самое было и в 2020 году, и в 2019 году»

Вспомним с ходу в связи с этим аналогичное заседание прошлого года. Отчет, как и сейчас, давал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, который сообщил, что в 2020 году из 15 показателей реализации законодательства органы власти достигли 12, а органы местного самоуправления — 5 из 10. Доля нормативных правовых актов, опубликованных на татарском языке, в 2020 году составила 99,4%.

В этом году, по словам Рустема Загидуллина, из 12 показателей по органам исполнительной власти достигнуты только девять. По органам МСУ пять показателей так и остались.

— Мало того, что это было в 2021 году, но то же самое было и в 2020 году, и в 2019 году, — отметил после премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так что, с одной стороны, динамика есть. В 2018 году публикация нормативных актов на татарском языке (наравне с русским) составила 79%, в 2021-м — 99,3%. Размещение новостных сообщений на татарском языке на сайтах оказалось на уровне 100%, оформление уличных указателей на русском и татарском языках за период с 2018 года — 99%.

Но остается грузом более 26 тысяч актов прошлых лет, которые с 2018 года никто на татарский язык не перевел. Работа в этом направлении не ведется. И вопрос еще в том, как это перевод делается и в каком объеме. Качество оставляет желать лучшего, отметил Загидуллин. Есть ошибки, и, кроме того, часть материалов внутри актов просто не переводится на татарский.

Что касается вывесок и табличек, то паритетности нет на 114 объектах. Более того, выездные проверки в 2021 году показали, что сведения, которые направляют местные власти, не всегда соответствуют действительности. Транспорта стало больше, а автоинформаторами, говорящими на татарском, обеспечили только 88% при плане в 90%. Названия улиц до сих пор переводят с ошибками.

В этом году, по словам Рустема Загидуллина, из 12 показателей по органам исполнительной власти достигнуты только девять. Фото: tatarstan.ru

Отдельно прошелся Загидуллин по сайтам ведомств.

— Анализ на сайтах публичной власти показал, что татарская версия существенно меньше, чем на русском языке, — отметил глава Минюста. — Не совпадает количество разделов и вкладок даже на лицевой части сайта. Перевод осуществляется с опозданием и не в полном объеме.

В результате, указал министр, некоторые оперативные новости на татарском появляются спустя 10 дней. Также есть проблема с памятниками и стелами, где информация не дублируется.

— Полагаю, что памятники были установлены раньше, — сказал министр. — Но это не снимает проблемы паритетного использования языков в данной сфере.

Позже реплику добавил гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов:

— Хотелось бы, чтобы в Агентстве инвестиционного развития, Комитете по туризму, Минэкономики появились люди, которые способны на двух государственных языках доводить до населения социально значимую информацию.



Фото: tatarstan.ru

В Татарстане разработали электронный словарь татарских имен и фамилий

Начальник Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина рассказала об электронном справочнике имен, который выпустили, чтобы упростить работу.



— Если в русском имениннике наблюдается стабильность, то в татарском не сложилась устойчивая традиция, — сказала Нигматуллина. — Это значит, что у многих имен в русской транскрипции до сих пор существует множество вариантов.

Всего электронный словарь татарских имен и фамилий включает более 8 тыс. антропонимов. В состав были включены более 3 тыс. популярных мужских имен, 1,9 тыс. женских имен.



Начальник Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина рассказала об электронном справочнике имен, который выпустили, чтобы упростить работу. Фото: tatarstan.ru

— Отбор производился из различных письменных источников, в том числе из открытых записей, справочных материалов, списков имен, представленных в СМИ, в художественной литературе, — сказала Нигматуллина.

Разработка словаря велась совместно с Институтом языка, литературы и искусства. Нигматуллина обратилась к премьер-министру республики Алексею Песошину с просьбой поспособствовать распространению словаря.



«Мы еще раз встретимся. Уже не для того, чтобы рассказывать сказки»

— Посмотрел я проект протокола — половине из нашего совета нужно дать Героя России, половине — ордена за мужество и дружбу, — пошутил Алексей Песошин и обратился к своему заместителю Василю Шайхразиеву по поводу выполнения показателей: — Прошу вас в месячный срок со всем этим разобраться. Нужно поставить конкретные планы и индикаторы для органов МСУ и исполнительной власти. Коллеги, есть законодательство республики о государственных языках — его нужно просто выполнять. Для того чтобы выполнять, надо просто работать.

Премьер-министр Алексей Песошин попросил вице-премьера Василя Шайхразиева разобраться в проблемах в месячный срок. Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр попросил всех присутствующих усилить работу.

— Через месяц, если будет необходимость, по результатам доклада Василя Гаязовича мы еще раз встретимся, — резюмировал Песошин. — Уже не для того, чтобы рассказывать сказки.

