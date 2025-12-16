В Казани вышел альбом «Трибьют Ильхаму Шакирову»

Как сейчас звучат песни, популяризированные «сармановским соловьем»?

Yummy Music Band. Фото: предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

После сентябрьского трибьют-концерта Ильхаму Шакирову на стримингах вышел альбом из 15 песен — почти все прозвучали ранее на выступлении в казанском парке Горького. На очереди — виниловый вариант, который станет второй пластинкой с татарской музыкой, изданной в XXI веке. Первой был альбом группы Gauga, выпущенный с помощью фанатов.

Не запись концерта, нет

В начале осени в парке имени Горького Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова, совместно с вокалистами и Камерным хором под управлением Миляуши Таминдаровой сыграл песни, известные по исполнению Ильхама Шакирова. На концерт пришло 12 тысяч человек. Между тем, помимо подготовки к концерту, шла запись альбома. Те, кто хочет послушать концертную версию, могут обратиться к лайв-видео.

«Илһам Шакировка багышлау» — это немного другая история. Если на сцене играло и пело до 40 человек одновременно, то на пластинке песни представлены в других версиях, при этом соблюдается концертный порядок. Так что альбом открывается более камерным исполнением песни «Ак калфак» от Ильгиза Мухутдинова.

Пожалуй, это наиболее подходящая хору композиция на альбоме («таминдаровцы» поют в трех композициях). Что бы ни говорили, это не только татарская, но и абсолютно точно песня кряшен, для культуры которых характерно многоголосие. Лишь к концу вступают ударные, и трек бесшовно, смотря как у вас настроен плеер, переходит в «Керфекләрең синең нигә кара».

Слушаем музыку

В этой бесшовности можно увидеть подражание альбома «битловскому» «Сержанту», начинающемуся с такого же сдвоения. На этом фоне интересно порассуждать на тему музыки.

Потому что альбом, конечно, посвящен Шакирову, но вокалисты не поют под «сармановского соловья», в этом плане достаточно далеко уходит от его степенной манеры Ильгиз Шайхразиев, который исполняет на пластинке шесть песен, оставаясь в основном в своем амплуа игривого романтического героя. То есть вокалист здесь — это часть большого бэнда, а не лидер по отношению к аккомпанирующему составу.

А потому хочется больше слушать музыку. И здесь возникают занятные коннотации. У Шакирова, как известно, было несколько периодов с точки зрения аранжировок. Он достаточно много исполнял песен под фортепиано (и играл на нем композитор Ренат Еникеев), его фишкой был аккомпанемент из трех баянов, а также аккордеона. Около десяти лет на сцене с ним был ВИА «Идел», начинавший как битловский квартет, а потом переросший в эстрадный оркестр с использованием духовых. Также Шакиров достаточно часто пел в сопровождении различных оркестров. Но в 1980-е вернулся к трио баянов.

Кажется, если взять за основу что-то из своей же эстрады, подобные пластинки могла бы в перестройку записывать Римма Ибрагимова — активная ритм-секция, фанковая гитара с выразительным соло, синтезаторы. Или Ренат Ибрагимов.

При этом на трибьюте важную роль играет баян Айдара Валиева. На курае и кубызе играет Ильяс Фархуллин, а за этносаундскейпы, внезапно, отвечает кинорежиссер Ильшат Рахимбай. В наиболее «прозападные» моменты альбом напоминает приджазованный поп, который каждый советский ребенок слушал в диснеевских мультфильмах: послушайте саксофон в «Синең хакта». Это тот же образец ностальгии, ведь, что бы ни говорили авторы о «современных» аранжировках, кажется, это понятие навсегда нас покинуло с приходом стриминговых платформ и постмодерна.

Если говорить о собственных ансамблях Шакирова, то, вероятно, так мог быть звучать «Идел» второго созыва. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Будут ли инструменталы?

Шакиров исполнял, по разным оценкам, до 600 песен, и небольшая часть сохранилась в фондах. У некоторых этих песен есть и другие «авторы» с точки зрения исполнения, и не забываем, что также у них есть поэты и композиторы. Так что поле деятельности здесь широкое — например, на альбоме есть «Кышкы романс», который сходу вызывает воспоминание о Фидане Гафарове. Ту же «Идел буе каеннары» в совершенно другой манере записала Альфия Авзалова.

Ключевым треком альбома становится разделяющая его пополам «Әдрән диңгез» — кажется, это редкая новая запись музыки Сайдашева в этом году (Шакирову в 2025-м исполнилось бы 90, Салиху Сайдашеву — 125). Здесь солирует Эльмира Калимуллина, цитируется Римский-Корсаков. Здесь — изначально экзотическая мелодия, вдохновленная музыкой Албании, и театральность — она звучит в спектакле «Настоящая любовь», где героиня просит у моря исцеления для героя.

Так что у Юрия Федорова появляется гораздо больше поводов выходить за флажки. И не столько в поле поп-фанка, к примеру, а даже прогрессив-рока — с духовыми, хором, мощными крещендо.

Вообще, интересно было бы получить этот альбом в инструментальной версии. Добавим, что в работе над аранжировками нужно отметить еще двух видных молодых композиторов. Партитурами занимался Мердан Бяшимов — он родом из Туркменистана, преподает на кафедре композиции консерватории, сочетает этно и джаз. А за хоровые аранжировки и партитуры также отвечает Миляуша Хайруллина, автор оперы «Кави-Сарвар» и многих других значимых произведений.

Да, песни эти не только пели, их написали поэты (Наки Исанбет, Дамир Гарифуллин, Ахмед Ерикей, Тази Гиззат, Наби Даули, Назар Наджми, Акрам Даутов). И композиторы: Валерий Ахметшин, Александр Ключарев, Салих Сайдашев, Вадим Усманов, Рим Хасанов, Акрам Даутов, Сайяр Хабибуллин и, конечно, сам Ильхам Шакиров. Спасибо им!