В 2020 году количество обращений в органы власти Татарстана на татарском языке выросло более чем в 20 раз

В 2020 году в Татарстане число обращений граждан в органы государственной власти на татарском языке увеличилось более чем в 20 раз, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. Всем гражданам направили ответы на языке обращения.

Доля нормативно-правовых актов, опубликованных на татарском языке, в прошлом году составила 99,4%: по состоянию на 1 марта 2021 года не переведены с русского языка шесть документов (опубликовано 1 062 НПА). Органы местного самоуправления за 2020 год на татарском языке опубликовали 99% изданных актов, добавил Загидуллин.

По данным официального портала правовой информации РТ, с 2018 года более 25 тыс. нормативно-правовых актов опубликованы только на русском языке.



Также в прошлом году увеличилось количество выданных на двух языках (русском и татарском) свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отметим, что в республике с 1 февраля проходит конкурс по выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках и информационных табличках на татарском языке. Он продлится до 1 сентября.



Татьяна Демина