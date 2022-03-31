Доступный кредит для бизнеса в Банке Казани. Ставка от 13,5% годовых!

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства Банк Казани выдает кредиты по программе кредитования, созданной Банком России и Правительством РФ

На сегодняшний день разрабатываются и принимаются специальные меры поддержки юридических и физических лиц в условиях ограничений на внешнеэкономическую деятельность.



С целью поддержки малого и среднего предпринимательства Банк Казани выдает кредиты по программе кредитования, созданной Банком России и Правительством РФ.

В рамках программы предприятия МСБ могут получить оборотные кредитные средства сроком до одного года под 15% годовых для малых предприятий и 13,5% годовых для среднего предпринимательства.

Условия по ставкам фиксированные, без дополнительных расходов. Подать заявку могут представители любой сферы деятельности, кроме финансовых посреднических услуг.

Максимальная сумма кредита составляет 300 млн рублей для малых предприятий и 1 млрд рублей — для компаний среднего масштаба.

Банк Казани выдает кредиты для предпринимателей по программе кредитования, созданной Банком России и Правительством РФ

Если у предприятия-клиента Банка уже оформлены кредиты, их можно реструктуризировать в рамках предложенных условий. Для всех новых клиентов предлагается оформление кредита по указанным выше условиям. Для обеспечения кредита можно использовать программу поручительства от НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» и независимую гарантию АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».



За кредитом предприниматели могут обратиться только до 30 декабря 2022 года.

Все вопросы можно уточнить в чате мобильного приложения, мессенджере WhatsApp либо на официальном сайте Банка России в разделе «Вопросы и ответы». Актуальные новости Банка Казани читайте в телеграмм-канале.



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