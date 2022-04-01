Наши в Финляндии: «телевизионные зомби», оскорбления русских и всеобщий рост цен

Финны получают однобокую информацию в медиа и удивляются небывалому подорожанию топлива

Во многих странах после начала российской спецоперации на Украине зафиксировали случаи русофобства. «Реальное время» пообщалось с соотечественниками за рубежом, чтобы выяснить, как изменилось отношение к россиянам за последний месяц. Сегодня о настроениях жителей Финляндии рассказывают Денис Градов, Андрей Яковлев и Александр Жилинский, проживающие в этой стране несколько лет.

«Очень много телевизионных зомби»

Денис Градов проживает в Финляндии уже около десяти лет. Наш бывший соотечественник заметил, что отношения между финнами и русскоязычными жителями в этой стране никогда не были особо теплыми, а последние события на Украине еще больше охладили их.

— Отношение всегда было неоднозначное, любви не было. Изменилось ли сейчас? Ну если незначительно. Пропаганда, в том числе и на русскоязычных ресурсах, несомненно делает свое дело. Все болото — в Хельсинки. В Финляндии, как и везде, много нормальных и здравомыслящих людей, но и очень много телевизионных зомби, — рассказал Денис.

Денис Градов заметил, что отношения между финнами и россиянами никогда не были особо теплыми. Фото предоставлено собеседником издания.

Средства массовой информации в Финляндии, по мнению Дениса Градова, не способствуют урегулированию ситуации. Происходящие на Украине события в медиа подаются достаточно однобоко, российскую позицию финское население не получает.

— Русскоязычное YLE. Сеяло панику и в ковид, а сейчас провоцирует вражду. Собственный взгляд на происходящее. Перевод с оригинала вольный и только то, что считают нужным. Интервью — в собственной вольной интерпретации. А финские медиа — методичка Брюсселя. Как и во всей Европе, — говорит Градов.

Рост цен по многим товарным группам уже почувствовали во всей Финляндии. Особенно резким оказалось подорожание топлива. Денис отмечает, что пришлось перейти на более дешевую марку бензина. Такого повышения за последние десять лет не было.

— Электричество, аренда жилья — все подросло в цене так или иначе, но пока не резко и не смертельно. Литр 95-го бензина сегодня стоит 2,07 евро. В прошлом году литр 98-го стоил 1,57 евро. До нынешнего повышения цены плавали от 1,57 до 1,68 евро. То повышались, то снижались. Раньше использовал 98-й и укладывался до полного бака в 90 евро. Сейчас за 100 евро перевалило, — посетовал мужчина.

«Некто напал на русских девчонок с оскорблениями»

Другой наш бывший соотечественник Андрей Яковлев живет в небольшом городе Вантаа. Сам он с проявлениями русофобии не сталкивался, однако о подобных случаях слышал неоднократно. По его словам, агрессию чаще всего проявляют не финны, а украинцы, которых в стране тоже немало.

— В обществе настроение разное, в Хельсинки был случай в автобусе, когда некто напал на русских девчонок с оскорблениями, позже это видео удалили. Говорят, что напал украинец, но никто за девушек не заступился, — рассказал Яковлев.

По словам Яковлева, агрессию чаще всего проявляют не финны, а украинцы. Фото предоставлено собеседником.

Андрей также отметил, что местная пресса не дает всей картины по событиям на Украине: «СМИ пишут то же самое, как по всей Европе. Russia Today нет, для просмотра российских телеканалов нужно устанавливать спутниковые тарелки. Можно смотреть в интернете или через приложения».

«На финском ТВ крутят, как бомбят детсады, школы и больницы»

В Финляндии Александр Жилинский живет уже не первый год. Бывший россиянин отмечает, что события на Украине финны воспринимают по-разному. По мнению мужчины, многое зависит от того, откуда человек получает информацию.

— Люди с высшим образованием и с развитым мышлением видят ситуацию как передел власти сверхдержав. Печально, но не в первый раз. А вот простые люди, конечно, делятся на тех, кто смотрит новости, и тех, кто — нет. Конечно, отношение к руководству России стало хуже. На финском телевидении в основном крутят, как бомбят детские сады, школы и больницы. И то что Украина начала отбивать территории назад, — рассказал Александр.

Бывший россиянин отмечает, что события на Украине финны воспринимают по-разному. Фото предоставлено Александром Жилинским.

С отменой железнодорожного и авиасообщения попасть в Финляндию стало сложнее — остались лишь автобусные рейсы. При этом желающих попасть в страну много — именно Хельсинки часто служит транзитным пунктом на пути в европейские страны. Кроме того, появился страх перед поездками в Россию из-за слухов о введении военного положения:

— В Финляндию юридически въезд не ограничен, все так же, как раньше. Только на чем? Самолета нет. Поезда нет. А страховые компании начали отказывать в грин-карте. Но это единичный случай, известный мне. Ну и многие боятся введения военного положения в России и закрытия границ как таковых вообще. Через Финляндию проще всего было вылететь. Даже раньше проще из Хельсинки, чем из Санкт-Петербурга.

Александр Жилинский также отметил, что стоимость энергоносителей, а также продуктов за последнее время выросла, хоть и не сильно. Однако финны готовятся к дальнейшему подорожанию.

— Цены в Финляндии в последнее время выросли примерно на 7 процентов. Подорожало все из-за роста стоимости перевозок. А перевозки стали дороже из-за роста цен на топливо. Растет стоимость энергоносителей. Ждем повышения цен на отопление и свет, — заключил собеседник издания.