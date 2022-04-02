Россоюзхолодпром: «Дальнейшее промедление грозит острым дефицитом хладагентов на федеральном уровне»

В условиях дефицита фреона татарстанские предприниматели боятся остановки холодильников и надеются на запасы и «вечное» оборудование

Россиян ожидает жаркое лето, и это никак не связано с предсказаниями метеорологов. Как сообщили «Реальному времени» в Российском союзе холодильной промышленности, в стране сложилась катастрофическая ситуация с ввозом хладагентов, которую спровоцировали отсутствие квот и санкции. Без фреона могут остаться не только автомобилисты, но и крупные ретейлеры, предприятия пищевой промышленности и производители холодильного оборудования. Что происходит с поставками и ценами на фреон, есть ли шансы у России на успешное импортозамещение в этой области и каковы перспективы пищепрома и торговли в новых реалиях — подробности в нашем материале.

Премьера просят махнуть рукой на протокол



В стране катастрофическая ситуация с ввозом хладагентов (фреонов), сообщили «Реальному времени» в Российском союзе предприятий холодильной промышленности. С этой проблемой Россоюзхолодпром обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив приостановить действие Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу и отменить обязательное лицензирование гидрофторуглеродных (ГФУ) хладагентов.

В документе описана ситуация, которая сложилась на начало марта 2022 года, когда было введено в действие постановление правительства России №206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой».

— Сейчас это письмо находится на рассмотрении, — сообщили «Реальному времени» в Россоюзхолодпроме. — Оно передано в Департамент природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Российской Федерации.

Тем временем цены на импортный фреон стали расти как на дрожжах. Так, министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев сообщил, что фреон R507, необходимый для хранения переработанной сельхозпродукции, стал дефицитом и подорожал с 4,5 тысячи рублей за баллон до 50 тысяч. А депутат Заксобрания Нижегородской области Рустам Досаев заявил, что намерен обратиться в Минпромторг России с просьбой приостановить разрешительно-лицензионный порядок ввоза хладагентов ГФУ в Россию до конца 2022 года.

Руслан Пашаев сообщил, что фреон R507, необходимый для хранения переработанной сельхозпродукции, стал дефицитом и подорожал с 4,5 тысячи рублей за баллон до 50 тысяч. Фото: astrobl.ru

«Увеличивают санкционное давление»

В прошедшем году предприятия-импортеры получили первый опыт лицензирования фреонов, исходя из ратификации Кигалийской поправки и принятыми нашей страной обязательствами по трансграничному перемещению хладонов-ГФУ.

Однако, в связи с длительной процедурой оформления соответствующих лицензий на ввоз хладонов, в сочетании с коллапсом внешнеторговых перевозок и кратного роста цен на тарифы перевозчиков, были допущены серьезные перерывы в поставках хладонов-ГФУ, которые составили от 3 до 5 месяцев и привели к серьезным нарушениям в обеспечении потребляющих отраслей, сообщили холодильщики:

— Дефицит предложения и последующий двух-трехкратный рост цен на хладоны привели к массовым дополнительным затратам и легли в основу инфляции издержек широкого круга отраслей. Ситуация в 2022 году становится еще более опасной. До настоящего времени участники рынка не располагают решением соответствующих федеральных органов исполнительной власти о распределении квот, допустимых к ввозу, — предупредили в Россоюзхолодпроме.

Сегодня, считают в союзе, необходимо срочно рассмотреть вопрос о временной приостановке действия поправки в России. Поскольку «ведущие мировые игроки отказывают в перевозке грузов нашим получателям, увеличивая санкционное давление, дальнейшее исполнение условий пролоббированной США Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу начинает наносить крайне опасные удары по нашей экономике, ослабляя многие отрасли, от пищевого ретейла до авиа- и кораблестроения».

Вещества ГФУ в России практически не производятся — 98% объема поступает из Китая. Фото: holodcatalog.ru

Холодильщики просят Мишустина поставить на паузу поправку, «заставляющую нашу экономику безальтернативно переходить на произведенную (запатентованную) в США продукцию», а также отменить обязательное лицензирование ГФУ-хладонов для их срочного ввоза отечественным потребителям. «С позиции соблюдения международных обязательств Российской Федерацией отмена лицензирования не приведет к их нарушению, поскольку имеющаяся у страны годовая квота 46 292 794 тонн в эквиваленте CO2 с запасом перекрывает фактический спрос на регулируемые вещества в периоде с 2010 по 2021 годы», отметили в союзе.

— Дальнейшее промедление грозит острым дефицитом на федеральном уровне хладагентов и пожаротушащих веществ, компонентов медицинских препаратов, промышленных реагентов, — предупреждают холодильщики. — Это может не просто вызвать кратный рост цен и нанести экономический ущерб, но также может обернуться подрывом продовольственной безопасности страны, остановкой машиностроительной отрасли и медико-фармакологических производств. Вещества ГФУ в России практически не производятся — 98% объема поступает из Китая, технической возможности импортозамещения у страны нет.

«В крайнем случае можно использовать аммиак»

Отсутствие возможности импортозамещения конкретно этой продукции «Реальному времени» подтвердил коммерческий директор российского производителя хладагентов — пермского ООО «НПП «Синтез» Павел Месяцин:

— Наша компания занимается производством углеводородных хладагентов — фреонов, которые применяются в основном в холодильном, торговом оборудовании, в витринах и климатической технике. И этой продукцией мы как обеспечивали Россию и ближнее зарубежье, так и обеспечиваем. Проблема возникла с хладагентами, которые подпадают под действие Монреальского протокола — данные хладагенты разрушают озоновый слой, и их производство должно сокращаться. Они выпускались в основном в Европе и Азии, и в прошлом году, насколько я знаю, на них закончились таможенные квоты. Сейчас таможня не пропускает их в Россию, здесь таких производств нет, а заменить их углеводородными хладагентами, которые мы выпускаем, не позволяет законодательство, так как они являются горючими углеводородами.

На вопрос, насколько реально в сложившейся безвыходной ситуации махнуть рукой на Монреальский протокол и вопреки экологическим нормам, самим обеспечить себя нужным продуктом, Павел Месяцин заметил, что не готов ответить о целесообразности делать шаг назад и применять хладагенты опасные для озонового слоя. Ведь нормы экологии «Монреальского протокола» и были приняты из-за распространения вредных и опасных для планеты хладагентов. Однако внедрение новых, как на основе смесей R600a, R290, R1270, а так же прочих хладагентов на замену запрещенных и квотируемых, занимает от полугода до пяти лет в зависимости от сложности технологии и готовности производства.

Нормы экологии «Монреальского протокола» и были приняты из-за распространения вредных и опасных для планеты хладагентов. Фото: apic.ru

— Мы, не делаем гидрофторуглеродные хладагенты, запрещенные по Монреальскому протоколу, но, думаю, в России есть производства, которые могли бы освоить их выпуск, — считает Месяцин. — Вопрос, насколько сейчас нужно в России развивать производство выходящих из оборота хладагентов, ведь сейчас этим производствам нужно решать не только текущие задачи, но и работать на перспективу и думать об экспорте пригодных и востребованных хладагентов российского производства. А данные хладагенты обладают токсичностью, и не каждое предприятие решит освоить и начать производство гидрофторуглеродов.

Собеседник издания также указал, что в Австралии и некоторых американских штатах в автомобильной промышленности применяются подобные углеводородные фреоны, производимые компанией «Синтез», поскольку при небольшом количестве они не представляют опасности в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. И добавил, что применяемый в большинстве автомобилей фреон американской марки сейчас вырос в цене до заоблачных высот.

— Да его и не привезут сейчас к нам, — добавил он и намекнул на то, что выбор хладагента от потребителя вообще не зависит. — Работают где-то лобби, где-то патенты, где-то договоренности с производителями техники использовать определенный газ — не все так просто.

Но Месяцин считает, что в целях импортозамещения государству стоит обратить внимание на большее применение углеводородных фреонов, ну или в крайнем случае может использоваться, как и 50 лет назад, хладагент — аммиак:

— Однако, возможно, кондиционеры и холодильное оборудование в торговых центрах, на производстве придется менять, и это — дело далеко не одного дня.



Это беда, это катастрофа!

Представители пищевой промышленности и ретейлеры в курсе сложившейся назревающей проблемы, но пока не ощутили всех последствий. Некоторые надеются, что их эта ситуация не коснется.

— Когда я занимался производством рыбы, у меня был договор с обслуживающей организацией и проблем не было. Специалисты приезжали, обслуживали, — говорит экс-директор Казанского рыбоперерабатывающего завода Владимир Магаревич. — Я даже вопросом не задавался, чей там хладагент используется — он был, и все. Но если поставка хладагентов не станет, холодильники встанут, и это ударит по бизнесу по всей стране — от производства до магазина.

— У нас без холодильников никак, но если оборудование новое или сравнительно новое, и собственники регулярно занимаются техобслуживанием, то особых проблем я сейчас не вижу, — считает гендиректор торговой сети «Августина» Олег Прохоренко. — У нас в магазинах оборудование качественное, практически это — вечный двигатель, и фреон не требуется.

— Предприятия, которые уже работают, от поставок фреона из-за рубежа не так уж сильно зависят. К тому же у них, при условии, что там серьезно относятся к делу, занимаются техобслуживанием, должен быть минимальный годовой запас фреона на случай аварии, — подтвердил это мнение и экс-директор маслосырзавода «Мензелинский», а ныне руководитель исполкома Мензелинского района Марат Каримов. — Перед началом жаркого сезона у хорошего хозяина запасы хладагента всегда имеются. Это же стратегическое направление для руководителя и главного инженера — работа этого оборудования. Оно обеспечивает пищевую и продовольственную безопасность при производстве продуктов питания, а в случае ЧП сотни тонн продукции могут испортиться! А вопрос о закупке больших объемов фреона встает, когда закупаешь и запускаешь новое, особенно импортное, оборудование.

«Бомба» от DuPont и как от нее уклониться

— Проблему, а точнее, «бомбу» под все производства и торговые предприятия, которые не могут нормально работать без холодильного оборудования, подложили борцы за сохранение озонового слоя, а заодно они заложили основы процветания американской корпорации DuPont, — иронизирует казанский специалист по холодильным установкам Анатолий Серегин. — Прежде Россия и весь мир работали на простых фреонах — 11-м, 12-м, 22-м, однако теперь, по условиям Монреальского протокола, от них надо отказываться и переходить на сложные хладагенты. Импортное оборудование работает на них, а они требуют еще и применения в связке импортных масел, к каждому определенному фреону требуется свое. При этом простые фреоны были куда экономичнее: обнаружил утечку, и, если хладагент ушел не полностью, просто дозаправил, долил его в систему и все. Со сложными все иначе, их надо при утечке полностью менять — сливать остатки, утилизировать.

Серегин говорит, что в новых условиях большинство работающего в России импортного оборудования можно перевести на простые фреоны, однако владельцы дорогих иностранных холодильных камер вряд ли готовы рисковать ими. А риск есть — масла российских производителей, которые работают «в паре» с российскими хладагентами, зачастую не соответствуют заявленным производителями характеристикам, и это легко может привести к поломке:

— Импортозамещение тут возможно, только если за качеством масел будет кто-то следить и отвечать за него.

Еще одну проблему эксперт видит в том, что многие владельцы надежного импортного оборудования — «умного» и оснащенного датчиками — отказались от содержания в штате обслуживающих его специалистов:

— Датчики покажут, что что-то не в порядке — тогда вызывают специалистов на аутсорсинге. Но датчики-то показывают, когда все, считай, утекло — фреоны очень летучи. А специалист, который делает регулярные обходы, мог бы заметить проблему раньше и предотвратить или хотя бы минимизировать утечку. Когда есть обслуживающий персонал, на одной заправке оборудование работает по 2-3 года, когда его нет — до первой мелкой утечки.

Проблемы прежде всего должны коснуться крупных торговых объектов, где реализуются скоропортящиеся продукты питания — «охлажденка» и «заморозка». Фото: specholod.ru

На вопрос, какие предприятия оказались в зоне риска, и как можно компенсировать отсутствие импортных хладагентов, собеседник «Реального времени» ответил, что проблемы прежде всего должны коснуться крупных торговых объектов, где реализуются скоропортящиеся продукты питания — «охлажденка» и «заморозка».

— Многие предприятия — молокозаводы, рыбные, мясные производства — вне зоны риска, потому что там в качестве хладагента используется аммиак, которого у нас хватает. А вот там, где стоят импортные витрины-холодильники, сложности будут.

— И торговля рухнет?

— Не рухнет, если ликвидирует фирмы-посредники, перевалочные базы, которые, по сути, только удорожают товары. Ничего не случится. Если торговые сети перейдут на прямые договоры с производителями и завозить скоропортящуюся продукцию станут в объемах, которые можно реализовать за один день. За один день ничего не испортится, — отметил Анатолий Серегин.