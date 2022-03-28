День в истории: гимн Татарстана, основание Большого театра и ЧМ по тяжелой атлетике

Чем примечательна дата 28 марта?

Фото: 28 марта 2013 г. первое исполнение гимна Татарстана на заседании Госсовета РТ / gossov.tatarstan.ru

Сегодня, 28 марта, Всемирный день историка, в России — День возрождения балкарского народа. В разные годы и столетия в этот день Иван III стал правителем Великого княжества Московского, в Африке берет начало печальная история рабства, Екатерина Великая утвердила первый план застройки Казани, в Москве основали Большой театр, в США запатентовали первую стиральную машину, турецкие города Константинополь и Ангора переименовали в Стамбул и Анкару, В Чистополе начали выпускать часы, в Комсомольске-на-Амуре заложили первую атомную подводную лодку. Родились чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский, русская княгиня Екатерина Дашкова, немецкий философ Христоф Зигварт, советский писатель Максим Горький, российский актер Иннокентий Смоктуновский. Умерли русский царь Иван IV Грозный, русские композиторы Модест Мусоргский и Сергей Рахманинов, английская писательница Вирджиния Вулф, русский и французский художник Марк Шагал, советский писатель Юрий Трифонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Гимн Татарстана и фестиваль «Европа — Азия»



28 марта 1946 года Совет Народных Комиссаров Татарской АССР был переименован в Совет Министров. Совнарком Татарской АССР был высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти республики. Его основали 26 сентября 1920 года на I съезде Советов АТССР. Совет выполнял разные функции, одни из которых: принятие мер по осуществлению народно-хозяйственного плана, меры по обеспечению общественного порядка, защита интересов государства и охрана прав граждан.

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28 марта 1993 года в Казани и Альметьевске прошел первый международный фестиваль современной музыки «Европа — Азия». Провести мероприятие предложил Рашид Калимуллин — композитор и народный артист России и Татарстана. Идея пришла начале 1990-х годов после победы на международном конкурсе в Германии и участия в многочисленных концертах и фестивалях. С этим предложением он обратился в Министерство культуры республики, где нашел поддержку. Первый фестиваль прошел успешно. Почетной гостьей выступила София Губайдулина, которую пригласил Калимуллин.

28 марта 2013 года на заседании Госсовета Татарстана состоялось первое исполнение Государственного гимна республики со словами. Музыка гимна была написана еще в 1993 году — ее утвердили Постановлением Верховного Совета Республики Татарстан. Однако подходящего текста для композиции не было. Так в 2012 году был объявлен конкурс на лучший текст гимна Татарстана. Всего в конкурсе участвовало 182 работы, но в итоге первое место занял измененный текст Рамазана Байтимерова, над которым и позднее работало много авторов. Переводом готового варианта на русский язык занялся Филипп Пираев.

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Правление Ивана III и первая атомная подводная лодка

28 марта 1462 года престол Великого Московского княжества занял Иван III. Именно он объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы и превратил ен в центр единого Русского государства, за что получил прозвище «собиратель земли русской». Также при нем был создан нынешний герб России — двуглавый орел, и создан первый свод законов — Судебник. Большое значение имеет то, что Иван III смог добиться окончательного освобождения страны от ордынской зависимости.

28 марта 1776 года в Москве был основан Большой театр. В этот день известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет. И по сей день Большой театр является одним из крупнейших в России и одним из самых значительных в мире театров оперы и балета.

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28 марта 1958 года на стапеле завода №199 в г. Комсомольск-на-Амуре была заложена первая атомная подводная лодка. Она принадлежала к проекту 659 — это серия советских атомных подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами П-5 класса «корабль-земля». Первоначально главным конструктором проекта был П. П. Пустынцев, затем его сменил Н. А. Климов. После снятия ракет П-5 с вооружения лодки были переоборудованы по проекту 659Т (Торпедная). На воду лодку спустили 12 мая 1960 года, а спустя 29 лет, 30 мая 1989 года, она была выведена из состава ВМФ.

История рабства и основание «Города ветров»

28 марта в 1658 году началась печальная история рабства в Африке. В XV-XVI веках в Африку проникало все больше европейцев, которые осваивали континент и обретали все большую власть на нем. Постепенно они стали использовать местных жителей как своих рабов. Именно в этот день в 1658 году парусник «Амерсфоорт» Голландской Ост-Индской компании с «грузом» чернокожих рабов бросил якорь в бухте Тейбл-Бей, недалеко от первого поселения европейцев в Южной Африке. Темнокожих вывозили за пределы Африки в нечеловеческих условиях, с минимальным количеством еды и в ужасной тесноте. Многие этого не выдерживали и умирали, так и не добравшись до конечной точки маршрута.

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28 марта 1837 года был основан третий по числу жителей после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса город США — Чикаго. Расположен он на юго-западном побережье озера Мичиган, в штате Иллинойс, и простирается на 40 километров вдоль него. В наши дни — это второй по значимости финансовый центр страны и крупнейший транспортный узел Северной Америки. Чикаго — один из крупнейших центров торговли, промышленности и транспорта, место рождения небоскребов.

28 марта 1891 года в Великобритании состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. В нем приняло участие всего 7 атлетов из 6 стран. Соревнования проходили в одной весовой категории, а победитель определялся по сумме выступлений в восьми видах упражнений. Первое место в чемпионате занял Эдвард Лоуренс Леви из Великобритании, на втором — расположился итальянец Джакомо Дзафарана, а на третьем — бельгиец Артур Франсуа. Однако многие тяжелоатлеты не признавали итогов этого соревнования, так как их на него даже не пригласили, хотя они имели хорошие физические показатели.