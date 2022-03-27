Видео недели: каюк на дороге в Куюки, «лежачий» светофор и ЧП на нефтебазе

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Фото: скриншот видео

Есть женщины в Казани



Курьезный случай попал на камеры видеорегистратора в Казани. На кадрах — перекресток улиц Тэцевской и Дементьева, на проезжей части лежит упавший светофор, мимо проезжают автомобили. Женщина, переходившая дорогу с дочкой, решила устранить дорожное препятствие своими силами. Приподняла прибор и перенесла к бордюру. При этом ни один из водителей, стоявших на перекрестке, кому лежачий светофор также преграждал путь, не догадался ей помочь.

Новый участок Вознесенского тракта



Между тем в Казани полным ходом идет строительство Вознесенского тракта. Проехать по одному из участков новой трассы — от ул. Гвардейской до ул. Родины — можно будет уже через полгода. Полностью реализовать первый этап проекта планируется в следующем году. Это позволит открыть прямое движение по улице Гвардейской и проспекту Победы и отказаться от объездных дорог. Параллельно строится и второй путь — от проспекта Победы до трассы М-7.





Дорожный каюк в Куюках

А вот жителям восточного пригорода Казани, поселков Салмачи и Куюки, не повезло с дорогами. Единственная асфальтированная — не справляется с огромным автомобильным трафиком: здесь по несколько часов приходится стоять в пробках. Альтернативный путь — грунтовая дорога, которая весной, осенью или в непогоду становится непроходимой. Водители выбирают ее на свой страх и риск, и их машины нередко застревают в грязи. Как результат — аварии и пробки даже посреди поля. В этом году дорогу для многострадальных куюковцев все же обещают построить.

Пожар на нефтебазе

Момент возгорания на нефтебазе под Кстово в Нижегородской области был записан камерами видеонаблюдения. Семь машин с топливом вспыхнули одна за другой. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Огонь, который охватил площадь почти в 500 квадратных метров, тушили более 15 единиц техники и свыше 60 пожарных.

Студенты спасли детей

На камеры очевидцев попал момент спасения провалившихся под лед мальчиков во Владивостоке. Два студента колледжа гуляли в городском парке. Увидели двух мальчишек, ходивших по замерзшей поверхности озера. Однако подтаявший местами лед не выдержал, и оба ребенка мгновенно оказались в воде и могли бы утонуть, если бы им на помощь не бросились Дмитрий и Артем. На подмогу пришел и проходивший мимо мужчина — вместе они вытащили детей на берег. Напомним, что неделей ранее схожий случай произошел в Казани — тогда случайный прохожий спас девочку, провалившуюся под лед на озере Средний Кабан.

Неудачное ограбление

В Ленинградской области, в городе Всеволожске, трое незадачливых воришек попытались вынести из торгового центра платежный терминал. Похищение засняли установленные в ТЦ видеокамеры. На кадрах видно, что молодые люди отключили аппарат от розетки, а затем понесли его к выходу. Однако далеко уйти с нелегкой добычей им не удалось. Через какое-то время похитителей чужой собственности задержали. Свою роль сыграло видео, на котором оперативники смогли разглядеть лица преступников.

Потомство пингвинов в зоопарке Москвы

На днях в зоопарке Москвы на свет появилось трое птенцов перуанских пингвинов. Потомство вылупилось у двух семейств пингвинов Гумбольдта, которые обитают в основном в Чили и Перу. Кроме того, этот вид птиц включен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». В Московском зоопарке перуанские пингвины живут почти 30 лет и регулярно высиживают птенцов. Пока вылупившиеся пингвинята еще не могут плавать, так как не обросли перьями. Поэтому заботу о них, помимо родителей, проявляют сотрудники зоосада.

Стаи белых лебедей вернулись с юга

А в Санкт-Петербург в начале недели после зимовки вернулись первые лебеди. Царственных птиц заметили многие горожане и засняли, как они плавают в водоеме. Как рассказала в публикации пресс-служба комплекса защитных сооружений, лебеди этой весной прилетели на неделю раньше, чем в прошлом году. На откосы каменно-земельных дамб, говорится в сообщении, ежегодно прилетают представители почти 50 видов птиц, из которых половина гнездится здесь регулярно.

