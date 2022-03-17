В Казани на озере Средний Кабан ребенок провалился под лед

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани на озере Средний Кабан, напротив улицы Авангардной, ребенок провалился под лед. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



По данным ведомства, еще до прибытия спасателей десятилетнюю девочку спас очевидец. Ребенка, личность которого устанавливается, передали медикам скорой помощи. Для дальнейшего обследования пострадавшую направили в ДРКБ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Отмечается, что девочка находилась на льду без сопровождения взрослых. Жителей города призвали не выходить на лед, поскольку его структура на внутренних водоемах неоднородна, также наблюдаются полыньи и промоины.

Также в этом месяце в Набережных Челнах местный житель на снегоходе провалился под лед реки Мелекески. Пострадавшего вытащили в 50 м от берега, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи.

Диана Жиленкова