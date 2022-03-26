Опрос предпринимателей: можно ли сейчас бесплатно использовать бренды «недружественных стран»?
После того, как Арбитражный суд Кировской области оправдал российского предпринимателя, без разрешения использовавшего товарный знак «Свинка Пеппа», многие эксперты высказали мнение, что прецедент позволит бизнесу в нашей стране безнаказанно уходить от исков западных правообладателей. Предприниматели смогут бесплатно использовать бренды, владельцы которых зарегистрированы в государствах, подпадающих под действие нового указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Что думает об этом татарстанский бизнес?
Область авторского права и интеллектуальной собственности всегда вызывала много споров, но сейчас их, похоже, может стать еще больше.
Мы попросили собственников и руководителей бизнеса ответить на вопросы по теме:
- Как вы считаете, в каких случаях допустимо бесплатное использование образов западных литературных, кино- и мультперсонажей в рекламе или деятельности российской компании?
- Как в целом смотрите на временные послабления в области авторского права для российских предпринимателей?
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Елена Булюхина основатель «Центра нейропсихологии и развития речи» , Центра детского развития и сада «Тим-Тим»
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На мой взгляд нужно соблюдать правила использования товарных знаков, в рамках правового поля, тем более если используется объемный товарный знак — это трехмерные объекты фигуры и так далее. Если он используется, например, на конфетах, которые производит предприниматель, или это серия мебели, которую также производят в больших масштабах, — это, конечно, противоречит правилам.
В случае фотозон на праздниках, картинках на занятиях, конечно, никакого нарушения здесь нет. Все изображения в открытом доступе в интернете. Тем более, если проекты социальные, ориентированные на узкий круг потребителя.
Любой герой мультфильма или сказки для детей — друг, это добрая, светлая эмоция. Как же можно лишать малышей этой радости?
Мне кажется прецедент рассматривается индивидуально в каждом отдельном случае.
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Артур Омаров основатель Siberian Luxury Bar (SLB)
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Рассмотрим условный пример, если бы я купил права пользования бренда на территории Российской Федерации и у меня есть договор с этим брендом. Если я нарушаю условия договора, то я лишаюсь прав на использование. Если я не нарушаю условия договора, то я продолжаю работать под этим брендом.
Соответственно, если мотив политический и у меня захотят отобрать бренд вне правового поля, то я считаю допустимым оставить за собой права на его дальнейшее использование. Потому что в данном случае были обстоятельства, которые фактически от меня не зависели, и я бы считал принятие таких мер абсолютно приемлемыми.
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Галина Добрякова основатель cистемы международной защиты авторских прав ireg.pro
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Если ввести в поиск по решениям арбитражных судов запрос «Свинка Пеппа» — увидим 500 решений, в которых предпринимателей штрафуют за нарушение прав на изображения и товарные знаки персонажей мультфильма. Столько же решений по Disney. Дел гораздо больше, но система показывает максимум 500 по одному запросу.
Кажется, какие молодцы, наши суды наконец-то встали на сторону правообладателей. Еще и решили не снижать сумму компенсации — взыскивать не менее 10 000 за каждый факт нарушения. На полке 100 игрушек. На упаковке каждой нанесены изображения плюс сами игрушки — нарушение. Вот и посчитайте, какую сумму должен заплатить предприниматель.
А теперь давайте разбираться, так ли это правильно. Есть компании, которые добросовестно поставляют в Россию свои игрушки. Изготавливают в Российской Федерации или официально привозят через таможню, имеют в нашей стране официального представителя, у которого можно приобрести товары бренда, и не боятся ответственности. Пример — «Маша и Медведь». Работают в белую, продавцам понятно, где купить «настоящие» игрушки. Поэтому, если где-то замечена подделка — платить за контрафакт придется.
Обратный пример — Disney и создатели «Пеппы». По факту все, что продается под видом этих брендов в России — контрафакт. Потому что официально бренды не производят игрушки и другой мерч здесь и не ввозят их в Россию. Более того, у создателей фильмов и мультфильмов нет товарных знаков на территории России.
Что получается? Компании, которые выкатывают иски за контрафакт мелким предпринимателям по сути — патентные тролли. Они не имеют никакого отношения к правообладателям. И поэтому не прессуют крупные сети и оптовиков — те прекрасно знают о ситуации и легко могут доказать, что действия «истцов» нацелены только на то, чтобы причинить вред другому лицу. Это противоречит ст. 10 ГК РФ.
Как действовать в ситуации, если вы получили подобный иск:
- Составить и отправить судебный запрос правообладателю — тому, кто создал персонажа. В письме спросить, принадлежит ли компании товарный знак на территории Российской Федерации. Защищает ли она сама свои права на территории России или компания, которая подала иск, не имеет отношения к создателям персонажей.
- Получить официальный ответ, что истец не имеет отношения к правообладателю.
- В суде отстаивать свою позицию с точки зрения того, что истец нарушает ст. 10 ГК РФ — у него нет собственных коммерческих интересов относительно предмета спора. Иск направлен только для того, чтобы нанести вред другому лицу.
Именно с этими формулировками в последнее время подобные дела выигрывают предприниматели из России. Я очень рада, что появляется подобная практика, а патентные тролли больше не смогут терроризировать предпринимателей!
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Юлия Таланова владелица ООО «Трэвэл-Эндвок»
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На мой взгляд, в случаях, когда предприниматель извлекает прибыль из чужого бренда, он всегда должен иметь на это юридические основания. Это может быть покупка лицензии, франшиза, заключение договора на отчуждение прав предыдущим владельцем и так далее. А вот если речь идет о социальном использовании — то тут оплата не предусматривается. Раз суд вынес кировскому предпринимателю оправдательное решение, значит на то были законные основания. И не стоит рассматривать это как ответ на санкции Запада и прецедент для безнаказанного воровства чужой интеллектуальной собственности.
Мы сами не раз сталкивались с незаконным использованием нашего бренда. Принадлежащий нам бренд «Кыш Бабай» защищен промышленным патентом. Речь не только о запатентованном словосочетании, но и образе (костюм), эмблеме и так далее — в совокупности 12 патентных классов.
Ежегодно мы видим и пресекаем нарушения, связанные с авторским правом в Поволжье, Сибири, на Урале. Это, конечно, показывает, что наш добрый волшебник популярен. Но ведь за этим стоит большая работа, которую надо ценить. Мы открыты к сотрудничеству, разработали механизмы франшизы и передачи бренда.
Возвращаясь к истории со Свинкой Пеппой — нужно не воровать образ, а разрабатывать собственные. Здесь, как и в любой сфере, огромное пространство для импортозамещения. Нужно только приложить усилия, чтобы отечественный Фунтик был популярнее заморской свинки. Чтобы на детских праздниках вместо Малефисенты и Микки Мауса дети ждали наших мультяшных героев и, чтобы отчисление за использование ИС шло российским правообладателям.
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Григорий Бусарев директор компании «Артпатент»
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Закон есть закон, и я считаю, что неправильно отступать от него, какова бы ни была политическая ситуация. Турбулентность рано или поздно закончится, а негативная практика и ущерб репутации российского правосудия — останется. Даже если другие страны позволили себе перегибы и присвоение собственности РФ и отдельных ее граждан, не стоит идти на поводу у эмоций и принимать в ответ судебные решения, ущемляющие права иностранных владельцев интеллектуальной собственности.
Очевидно, что указанное решение суда может быть обжаловано. Если потребуется, даже в двух или трех инстанциях. Пункт 1 статьи 10 ГК РФ, которой руководствовался Кировский Арбитражный суд, касается недопустимого злоупотребления правом, которое я в данном случае не вижу. На мой взгляд, решение суда необоснованное, и возникший вокруг него резонанс может деструктивно отразиться на судебной практике защиты интеллектуальной собственности. Фактически создается прецедент, и многие подобные судебные дела сейчас поставлены на паузу в ожидании того, что скажут вышестоящие суды.
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Наталья Полианчик генеральный директор IPCodex, практикующий юрист
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В соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Полагаю, решение суда отражает внутренние убеждения конкретного судьи.
Кроме того, согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса, обстоятельства, на которые стороны ссылаются в процессе как на основания своих требований или возражений, должны быть ими доказаны.
Исходя из этих положений, напомню, что в обсуждаемом процессе не участвовала и, соответственно, не располагаю информацией о конкретных доказательствах, представленных в ходе рассмотрения дела по существу. Иначе говоря, мы не вправе давать оценку решению, принятому Арбитражным судом Кировской области, поскольку у нас отсутствуют сведения обо всех обстоятельствах дела и доказательствах, которые исследовал суд при вынесении решения.
Между тем сроки обжалования судебного решения еще не истекли и о его правомерности можно будет судить лишь тогда, когда оно вступит в законную силу. Более того, даже если это произойдет, решение не станет прецедентом, и остальные суды вовсе не будут обязаны действовать по его образцу в похожих спорах.
Не стоит забывать, что в соответствии с международными договорами права иностранных правообладателей охраняются в нашей стране ровно так же, как и российских. Россия пока что не сняла с себя этих обязательств, поэтому иностранные компании имеют полное право обращаться в российские суды для защиты своих интеллектуальных прав.
И наконец, отвечая на ваш вопрос, легализация бесплатного использования иностранных охраняемых объектов может нанести существенный урон не только зарубежным компаниям, но и российским правообладателям. Позволяя использовать без разрешения иностранные произведения, изобретения, товарные знаки, мы неизбежно получим симметричный ответ: наша интеллектуальная собственность за рубежом также лишится охраны.
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Анастасия Недумова PR-директор агрегатора «Мир квестов»
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Агрегатор «Мир Квестов» выступает за соблюдение общепринятых норм права, включая права на интеллектуальную собственность. В случае возникновения спорных моментов, мы связываемся с правообладателями товарных марок и оперативно реагируем на замечания с их стороны. Думаем, что даже в условиях временного послабления норм авторского права, оптимально не нарушать ранее установленные правила.
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