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Опрос предпринимателей: можно ли сейчас бесплатно использовать бренды «недружественных стран»?

00:00, 26.03.2022 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»
Опрос предпринимателей: можно ли сейчас бесплатно использовать бренды «недружественных стран»?
Фото: pxfuel.com

После того, как Арбитражный суд Кировской области оправдал российского предпринимателя, без разрешения использовавшего товарный знак «Свинка Пеппа», многие эксперты высказали мнение, что прецедент позволит бизнесу в нашей стране безнаказанно уходить от исков западных правообладателей. Предприниматели смогут бесплатно использовать бренды, владельцы которых зарегистрированы в государствах, подпадающих под действие нового указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Что думает об этом татарстанский бизнес?

Область авторского права и интеллектуальной собственности всегда вызывала много споров, но сейчас их, похоже, может стать еще больше.

Мы попросили собственников и руководителей бизнеса ответить на вопросы по теме:

  1. Как вы считаете, в каких случаях допустимо бесплатное использование образов западных литературных, кино- и мультперсонажей в рекламе или деятельности российской компании?
  2. Как в целом смотрите на временные послабления в области авторского права для российских предпринимателей?
  • Елена Булюхина

    Елена Булюхина основатель «Центра нейропсихологии и развития речи» , Центра детского развития и сада «Тим-Тим»

    На мой взгляд нужно соблюдать правила использования товарных знаков, в рамках правового поля, тем более если используется объемный товарный знак — это трехмерные объекты фигуры и так далее. Если он используется, например, на конфетах, которые производит предприниматель, или это серия мебели, которую также производят в больших масштабах, — это, конечно, противоречит правилам.

    В случае фотозон на праздниках, картинках на занятиях, конечно, никакого нарушения здесь нет. Все изображения в открытом доступе в интернете. Тем более, если проекты социальные, ориентированные на узкий круг потребителя.
    Любой герой мультфильма или сказки для детей — друг, это добрая, светлая эмоция. Как же можно лишать малышей этой радости?

    Мне кажется прецедент рассматривается индивидуально в каждом отдельном случае.

  • Артур Омаров

    Артур Омаров основатель Siberian Luxury Bar (SLB)

    Рассмотрим условный пример, если бы я купил права пользования бренда на территории Российской Федерации и у меня есть договор с этим брендом. Если я нарушаю условия договора, то я лишаюсь прав на использование. Если я не нарушаю условия договора, то я продолжаю работать под этим брендом.

    Соответственно, если мотив политический и у меня захотят отобрать бренд вне правового поля, то я считаю допустимым оставить за собой права на его дальнейшее использование. Потому что в данном случае были обстоятельства, которые фактически от меня не зависели, и я бы считал принятие таких мер абсолютно приемлемыми.

  • Галина Добрякова

    Галина Добрякова основатель cистемы международной защиты авторских прав ireg.pro

    Если ввести в поиск по решениям арбитражных судов запрос «Свинка Пеппа» — увидим 500 решений, в которых предпринимателей штрафуют за нарушение прав на изображения и товарные знаки персонажей мультфильма. Столько же решений по Disney. Дел гораздо больше, но система показывает максимум 500 по одному запросу.

    Кажется, какие молодцы, наши суды наконец-то встали на сторону правообладателей. Еще и решили не снижать сумму компенсации — взыскивать не менее 10 000 за каждый факт нарушения. На полке 100 игрушек. На упаковке каждой нанесены изображения плюс сами игрушки — нарушение. Вот и посчитайте, какую сумму должен заплатить предприниматель.

    А теперь давайте разбираться, так ли это правильно. Есть компании, которые добросовестно поставляют в Россию свои игрушки. Изготавливают в Российской Федерации или официально привозят через таможню, имеют в нашей стране официального представителя, у которого можно приобрести товары бренда, и не боятся ответственности. Пример — «Маша и Медведь». Работают в белую, продавцам понятно, где купить «настоящие» игрушки. Поэтому, если где-то замечена подделка — платить за контрафакт придется.

    Обратный пример — Disney и создатели «Пеппы». По факту все, что продается под видом этих брендов в России — контрафакт. Потому что официально бренды не производят игрушки и другой мерч здесь и не ввозят их в Россию. Более того, у создателей фильмов и мультфильмов нет товарных знаков на территории России.

    Что получается? Компании, которые выкатывают иски за контрафакт мелким предпринимателям по сути — патентные тролли. Они не имеют никакого отношения к правообладателям. И поэтому не прессуют крупные сети и оптовиков — те прекрасно знают о ситуации и легко могут доказать, что действия «истцов» нацелены только на то, чтобы причинить вред другому лицу. Это противоречит ст. 10 ГК РФ.

    Как действовать в ситуации, если вы получили подобный иск:

    1. Составить и отправить судебный запрос правообладателю — тому, кто создал персонажа. В письме спросить, принадлежит ли компании товарный знак на территории Российской Федерации. Защищает ли она сама свои права на территории России или компания, которая подала иск, не имеет отношения к создателям персонажей.
    2. Получить официальный ответ, что истец не имеет отношения к правообладателю.
    3. В суде отстаивать свою позицию с точки зрения того, что истец нарушает ст. 10 ГК РФ — у него нет собственных коммерческих интересов относительно предмета спора. Иск направлен только для того, чтобы нанести вред другому лицу.

    Именно с этими формулировками в последнее время подобные дела выигрывают предприниматели из России. Я очень рада, что появляется подобная практика, а патентные тролли больше не смогут терроризировать предпринимателей!

  • Юлия Таланова

    Юлия Таланова владелица ООО «Трэвэл-Эндвок»

    На мой взгляд, в случаях, когда предприниматель извлекает прибыль из чужого бренда, он всегда должен иметь на это юридические основания. Это может быть покупка лицензии, франшиза, заключение договора на отчуждение прав предыдущим владельцем и так далее. А вот если речь идет о социальном использовании — то тут оплата не предусматривается. Раз суд вынес кировскому предпринимателю оправдательное решение, значит на то были законные основания. И не стоит рассматривать это как ответ на санкции Запада и прецедент для безнаказанного воровства чужой интеллектуальной собственности.

    Мы сами не раз сталкивались с незаконным использованием нашего бренда. Принадлежащий нам бренд «Кыш Бабай» защищен промышленным патентом. Речь не только о запатентованном словосочетании, но и образе (костюм), эмблеме и так далее — в совокупности 12 патентных классов.

    Ежегодно мы видим и пресекаем нарушения, связанные с авторским правом в Поволжье, Сибири, на Урале. Это, конечно, показывает, что наш добрый волшебник популярен. Но ведь за этим стоит большая работа, которую надо ценить. Мы открыты к сотрудничеству, разработали механизмы франшизы и передачи бренда.

    Возвращаясь к истории со Свинкой Пеппой — нужно не воровать образ, а разрабатывать собственные. Здесь, как и в любой сфере, огромное пространство для импортозамещения. Нужно только приложить усилия, чтобы отечественный Фунтик был популярнее заморской свинки. Чтобы на детских праздниках вместо Малефисенты и Микки Мауса дети ждали наших мультяшных героев и, чтобы отчисление за использование ИС шло российским правообладателям.

  • Григорий Бусарев

    Григорий Бусарев директор компании «Артпатент»

    Закон есть закон, и я считаю, что неправильно отступать от него, какова бы ни была политическая ситуация. Турбулентность рано или поздно закончится, а негативная практика и ущерб репутации российского правосудия — останется. Даже если другие страны позволили себе перегибы и присвоение собственности РФ и отдельных ее граждан, не стоит идти на поводу у эмоций и принимать в ответ судебные решения, ущемляющие права иностранных владельцев интеллектуальной собственности.

    Очевидно, что указанное решение суда может быть обжаловано. Если потребуется, даже в двух или трех инстанциях. Пункт 1 статьи 10 ГК РФ, которой руководствовался Кировский Арбитражный суд, касается недопустимого злоупотребления правом, которое я в данном случае не вижу. На мой взгляд, решение суда необоснованное, и возникший вокруг него резонанс может деструктивно отразиться на судебной практике защиты интеллектуальной собственности. Фактически создается прецедент, и многие подобные судебные дела сейчас поставлены на паузу в ожидании того, что скажут вышестоящие суды.

  • Наталья Полианчик

    Наталья Полианчик генеральный директор IPCodex, практикующий юрист

    В соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Полагаю, решение суда отражает внутренние убеждения конкретного судьи.

    Кроме того, согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса, обстоятельства, на которые стороны ссылаются в процессе как на основания своих требований или возражений, должны быть ими доказаны.

    Исходя из этих положений, напомню, что в обсуждаемом процессе не участвовала и, соответственно, не располагаю информацией о конкретных доказательствах, представленных в ходе рассмотрения дела по существу. Иначе говоря, мы не вправе давать оценку решению, принятому Арбитражным судом Кировской области, поскольку у нас отсутствуют сведения обо всех обстоятельствах дела и доказательствах, которые исследовал суд при вынесении решения.

    Между тем сроки обжалования судебного решения еще не истекли и о его правомерности можно будет судить лишь тогда, когда оно вступит в законную силу. Более того, даже если это произойдет, решение не станет прецедентом, и остальные суды вовсе не будут обязаны действовать по его образцу в похожих спорах.

    Не стоит забывать, что в соответствии с международными договорами права иностранных правообладателей охраняются в нашей стране ровно так же, как и российских. Россия пока что не сняла с себя этих обязательств, поэтому иностранные компании имеют полное право обращаться в российские суды для защиты своих интеллектуальных прав.

    И наконец, отвечая на ваш вопрос, легализация бесплатного использования иностранных охраняемых объектов может нанести существенный урон не только зарубежным компаниям, но и российским правообладателям. Позволяя использовать без разрешения иностранные произведения, изобретения, товарные знаки, мы неизбежно получим симметричный ответ: наша интеллектуальная собственность за рубежом также лишится охраны.

  • Анастасия Недумова

    Анастасия Недумова PR-директор агрегатора «Мир квестов»

    Агрегатор «Мир Квестов» выступает за соблюдение общепринятых норм права, включая права на интеллектуальную собственность. В случае возникновения спорных моментов, мы связываемся с правообладателями товарных марок и оперативно реагируем на замечания с их стороны. Думаем, что даже в условиях временного послабления норм авторского права, оптимально не нарушать ранее установленные правила.

Ильгиза Насибуллина
БизнесКейс Татарстан

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