Опрос предпринимателей: можно ли сейчас бесплатно использовать бренды «недружественных стран»?

Если ввести в поиск по решениям арбитражных судов запрос «Свинка Пеппа» — увидим 500 решений, в которых предпринимателей штрафуют за нарушение прав на изображения и товарные знаки персонажей мультфильма. Столько же решений по Disney. Дел гораздо больше, но система показывает максимум 500 по одному запросу.

Кажется, какие молодцы, наши суды наконец-то встали на сторону правообладателей. Еще и решили не снижать сумму компенсации — взыскивать не менее 10 000 за каждый факт нарушения. На полке 100 игрушек. На упаковке каждой нанесены изображения плюс сами игрушки — нарушение. Вот и посчитайте, какую сумму должен заплатить предприниматель.

А теперь давайте разбираться, так ли это правильно. Есть компании, которые добросовестно поставляют в Россию свои игрушки. Изготавливают в Российской Федерации или официально привозят через таможню, имеют в нашей стране официального представителя, у которого можно приобрести товары бренда, и не боятся ответственности. Пример — «Маша и Медведь». Работают в белую, продавцам понятно, где купить «настоящие» игрушки. Поэтому, если где-то замечена подделка — платить за контрафакт придется.

Обратный пример — Disney и создатели «Пеппы». По факту все, что продается под видом этих брендов в России — контрафакт. Потому что официально бренды не производят игрушки и другой мерч здесь и не ввозят их в Россию. Более того, у создателей фильмов и мультфильмов нет товарных знаков на территории России.

Что получается? Компании, которые выкатывают иски за контрафакт мелким предпринимателям по сути — патентные тролли. Они не имеют никакого отношения к правообладателям. И поэтому не прессуют крупные сети и оптовиков — те прекрасно знают о ситуации и легко могут доказать, что действия «истцов» нацелены только на то, чтобы причинить вред другому лицу. Это противоречит ст. 10 ГК РФ.

Как действовать в ситуации, если вы получили подобный иск:

Составить и отправить судебный запрос правообладателю — тому, кто создал персонажа. В письме спросить, принадлежит ли компании товарный знак на территории Российской Федерации. Защищает ли она сама свои права на территории России или компания, которая подала иск, не имеет отношения к создателям персонажей. Получить официальный ответ, что истец не имеет отношения к правообладателю. В суде отстаивать свою позицию с точки зрения того, что истец нарушает ст. 10 ГК РФ — у него нет собственных коммерческих интересов относительно предмета спора. Иск направлен только для того, чтобы нанести вред другому лицу.

Именно с этими формулировками в последнее время подобные дела выигрывают предприниматели из России. Я очень рада, что появляется подобная практика, а патентные тролли больше не смогут терроризировать предпринимателей!