Диабет в РТ лечат совместители и редко выявляют при диспансеризации

На борьбу с диабетом в Татарстане запланировали потратить вчетверо меньше, чем уже потрачено

Всего 115 млн рублей планируется выделить в Татарстане на реализацию региональной программы борьбы с сахарным диабетом на ближайшие три года — вчетверо меньше, чем было потрачено в 2024—2025 гг. Проект поправок в соответствующее постановление республиканского кабмина проходит антикоррупционную проверку. О ситуации с заболеваемостью диабетом, планах Минздрава РТ по ее нормализации и эффекте от вложений в развитие эндокринологической помощи читайте в «Реальном времени».

Денег не будет много

Минздрав Татарстана подготовил проект изменений в региональную программу борьбы с сахарным диабетом, которая реализуется с 2024 года. Изначально на нее предполагалось потратить всего 148,5 млн рублей (89,1 млн из федерального бюджета и 59,4 млн из республиканского), однако впоследствии в 2024—2025 гг. финансирование было пересмотрено и расходы в итоге составили 465,2 млн рублей (325,5 млн из федерального бюджета и 139,7 млн из регионального).

Сейчас программа продлевается до 2030 года, и предварительные планы на ее финансирование весьма скромные по сравнению с уже потраченными средствами. В проекте постановления заложено 115,1 млн рублей, из которых 97,7 млн предполагается выделить в 2026 году, а 9,1 млн и 8,4 млн соответственно в 2027 и 2028 гг. Основную часть финансирования реализации программы — 82,5 млн — также должен обеспечить федеральный бюджет.

— Проект постановления подготовлен в целях исполнения соглашения о реализации на территории Татарстана регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий одноименного федерального проекта, который входит в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минздраве.

Выполнили, перевыполнили, недовыполнили

В числе ожидаемых к 2030 году результатов реализации программы «Борьба с сахарным диабетом в Республике Татарстан»:

увеличение доли находящихся под диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом в созданных в рамках проекта медицинских подразделениях до 85%;

увеличение доли пациентов с сахарным диабетом, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7,0 процента, от числа пациентов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина до 60,0%;

снижение доли пациентов с сахарным диабетом с высокими ампутациями от всех пациентов с ампутациями до 30,0%;

снижение доли пациентов с сахарным диабетом, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой от всех пациентов с сахарным диабетом с хронической болезнью почек и диабетической ретинопатией до 0,65%;

увеличение доли пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа пациентов с зарегистрированными заболеваниями с впервые в жизни установленным диагнозом «сахарный диабет» у взрослых до 55,0%;

увеличение охвата граждан исследованием глюкозы натощак до 98,7%.

При этом прежняя редакция программы по итогам 2025 года оказалась даже частично перевыполненной. В частности, согласно приведенным в проекте постановления данным, планировалось снижение доли пациентов с высокими ампутациями до 42,54% от общего количества тех, у кого диабет привел к ампутации конечностей, но оно оказалось значительно ниже — 33,11%.

А вот количество пациентов, заболевание диабетом у которых выявляется при профилактических осмотрах и диспансеризации, растет не так быстро, как хотелось бы. В действующей редакции программы ставилась цель к 2025 году обеспечить увеличение их доли в общем количестве впервые установленных диагнозов до 27,9%. Но по итогам 2025 года оказалось, что среди больных с диагнозом «диабет 1-го типа» составляет 6,5%, а с диагнозом «диабет 2 типа», который значительно превалирует над первым диагнозом, — 20,3%.

Ставилась также цель к 2025 году обеспечить снижение доли пациентов с сахарным диабетом, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой от всех пациентов с сахарным диабетом с хронической болезнью почек и диабетической ретинопатией до 1,09%. По итогам года доля нуждающихся в заместительной почечной терапии составила 2,27%, а доля страдающих диабетической ретинопатией — 11,7%.

Смертельно опасный 2-й тип

По данным Федерального регистра больных сахарным диабетом, в Республике Татарстан на 1 января 2026 года постоянно проживало 150,7 тыс. больных сахарным диабетом, из них с сахарным диабетом 2-го типа — 141,1 тыс., с сахарным диабетом 1-го типа — 9,6 тыс. Основная часть пациентов — 149,1 тыс. — старше 18 лет, в том числе 141,1 тыс. с сахарным диабетом 2-го типа.

Из данных, приведенных в проекте новой редакции региональной программы борьбы с диабетом, следует, что в республике растет смертность от заболеваний эндокринной системы, в группу которых входит сахарный диабет. Однако в структуре общей смертности населения диабет далеко не на первом месте, это заболевание не входит в топ-5 причин смерти жителей республики. Количество умерших от заболеваний эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в 2025 году составило около 7,7%.

«Из 3 423 человек, умерших в 2025 году по причине болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 3 389 человек (99 процентов) составили больные сахарным диабетом», — говорится в документе. Лица трудоспособного возраста составили 8,9% от общего числа умерших, лица в возрасте старше 80 лет — 35,1%, при этом в 2025 году смертность от диабета выросла по сравнению с предыдущим годом на 8,4%.

Структура смертности больных сахарным диабетом определяется пациентами с сахарным диабетом 2-го типа, поскольку их намного больше, чем страдающих диабетом 1-го типа. Ведущими причинами смерти больных сахарным диабетом уже много лет остаются сердечно-сосудистые заболевания — в первую очередь хроническая сердечная недостаточность.

А вот непосредственно диабетические причины смерти, связанные с острыми и хроническими диабетическими осложнениями (комы, гангрена, терминальная стадия диабетического поражения почек), в структуре смертности суммарно занимают лишь 2,69%.

Терминальными осложнениями диабета в РТ страдает более 151,8 тыс. человек. Основная доля их приходится на пациентов с хронической болезнью почек, диабетической ретинопатией, ампутациями и диабетической стопой.

Укомплектованность хорошая, но специалистов не хватает

Цифры свидетельствуют: несмотря на все усилия татарстанских медиков, доля впервые установленных случаев заболевания сахарным диабетом при профилактических осмотрах и диспансеризации невысока. А наибольшее количество случаев заболевания ожидаемо приходится на наиболее оснащенные с точки зрения медицины муниципалитеты.

Среднее время ожидания пациентов с диабетом амбулаторно-поликлинической плановой помощи составляет в Татарстане до 14 дней, стационарной плановой помощи — до 30 дней, неотложной помощи — до 4 часов. В медицинских организациях РТ функционирует 220 «взрослых» коек для диабетиков, из них 57 — дневного пребывания. Для круглосуточного наблюдения за детьми с сахарным диабетом в ДРКБ имеется 37 коек.

На конец 2025 года в республике, по данным Татарстанстата, работало 186 врачей-эндокринологов. Обеспеченность врачами-эндокринологами на конец 2025 года составила 0,59 на 10 тысяч взрослого населения, а укомплектованность медучреждений — 95,6% при коэффициенте совместительства 1,19. В сельской местности в амбулаторном звене заняты все имеющиеся 14 ставок врачей-эндокринологов (на них трудятся 13 специалистов). В городской местности в амбулаторном звене имеется 142,25 ставки, на них работает 141 врач, укомплектованность — 96,5%. Укомплектованность ставками врача — детского эндокринолога в целом — 97,1%, при этом укомплектованность физическими лицами — всего 68,6%.

Но эта, на первый взгляд, благополучная картина достигается благодаря разнообразным хитростям, и в первую очередь — за счет совместительства.

«Несмотря на положительную динамику обеспеченности врачами-эндокринологами в ряде районов ситуация с кадрами остается крайне неблагоприятной, — отмечается в проекте новой редакции программы борьбы с сахарным диабетом. — В двух муниципальных районах республики в штатном расписании не выделена ставка врача-эндокринолога: Лаишевский (численность прикрепленного населения — 53 001 человек); Муслюмовский (численность прикрепленного населения — 17 046 человек). В одном муниципальном районе республики ставка врача-эндокринолога не занята: Алькеевский (численность прикрепленного населения — 17 947 человек)».

Еще в 12 муниципальных районах республики нет основного работника, врачом-эндокринологом работают врачи по совместительству. Это Агрызский, Алексеевский , Апастовский, Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Кайбицкий, Мамадышский, Рыбно-Слободский и Тюлячинский районы.

«Ситуация не улучшилась»

Финансовые вливания в программу борьбы с диабетом пока не решили проблем пациентов, о которых писало ранее «Реальное время». Руководитель общественного учреждения «Диабетическая ассоциация Республики Татарстан» (ОУ «ДАРТ») Рашит Байдамшин рассказал изданию, что жизненно необходимые для контроля за сахаром тест-полоски диабетики продолжают покупать за свои кровные:

— Мало того, что ситуация в этом плане не улучшилась, сейчас и перечень доступных инсулинов сузился. А подбор подходящего инсулина — вопрос жизненно важный. Если несколько лет у нас были и российские, и зарубежные инсулины, сейчас — только отечественные. Мы персонально работаем с пациентами, помогаем конкретным людям, но и наши возможности стали гораздо скромнее. Если раньше, например, мы получали гуманитарную помощь из-за рубежа и могли бесплатно раздавать диабетикам шприц-ручки, глюкометры, тест-полоски, то сейчас это стало невозможным.

Еще одной проблемой стал, по словам Байдамшина, рост цен на лекарства и «расходники». Больные, говорит он, вынуждены переходить на более дешевые глюкометры, иглы для них, тест-полоски, шприц-ручки, реже могут позволить себе измерять сахар, а это напрямую влияет на их состояние.

Больные вынуждены переходить на более дешевые глюкометры, иглы для них, тест-полоски, шприц-ручки, реже могут позволить себе измерять сахар, а это напрямую влияет на их состояние.

Пожаловался он и на систему выписки лекарств: большинству диабетиков их выписывают на месяц, и ежемесячно в поликлиники за рецептами вынуждены ходить сами пациенты или их родственники. Это лишняя трата времени, причем не только пациентов и их близких, но и врачей, подчеркнул собеседник «Реального времени», но мало кому удается добиться, чтобы в виде исключения им выдавали необходимые препараты не ежемесячно, а ежеквартально.

— Моей бабушке 90 лет, из дома она не выходит, ухаживаю за ней и получаю рецепты и лекарства я, и много лет я вынуждена раз в месяц ради этого отпрашиваться с работы, — рассказала «Реальному времени» жительница Советского района Анна Савельева — Я много раз просила врача выписывать рецепт сразу на три месяца, такое право у нее есть, но каждый раз получала отказ под диким, с моей точки зрения, предлогом: «А вдруг она в первый месяц умрет, а лекарства на три месяца получены?» Я понимаю, что инсулин стоит дорого и что бюджетные деньги надо расходовать разумно. Но не до такой же степени! Разве потеря рабочего времени — моего и врача во время приема — не стоит дороже флакона инсулина и упаковки «Гликлазида»?