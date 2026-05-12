Талия Минуллина — о KazanForum: «Верификация исламских облигаций создаст прецедент в России»

В дни форума запланировано первое размещение сукука на 5 млрд рублей, приезд небольшой делегации Ирана и подписание 116 соглашений с мусульманскими странами

«В этом году делегация Ирана будет немногочисленной. Из-за текущей международной обстановки количество ее участников сократилось. Но, как и прежде, на выставке будет работать стенд Исламского Банка Ирана», — сообщила сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на брифинге в преддверии торжественного открытия Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», которое пройдет завтра. Для участия в нем аккредитовались представители из 103 стран. В центре всеобщего внимания — перестройка транспортно-логистических маршрутов, страны Персидского залива беспокоит продовольственная безопасность, а российский бизнес хотят заинтересовать исламскими облигациями. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ормузский пролив и МТК «Север — Юг»: на форуме обсудят логистику

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» соберется в Казани в семнадцатый раз, но в этом году международная геополитическая обстановка накалена до предела. Из-за эскалации военных конфликтов нарастает напряжение в судоходстве в Ормузском проливе, важнейшем энергетическом коридоре для всего мира, что заставляет страны пересматривать сложившиеся транспортно-логистические маршруты.

Очевидно, что тема переформатирования МТК «Север — Юг» снова зазвучит на ключевых сессиях форума. Здесь ожидается участие помощника президента РФ Игоря Левитина, заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, сообщила глава АИР Татарстана Талия Минуллина. Безусловно, в дискуссиях примут участие члены правительств стран СНГ и арабских государств, которые острее, чем в прежние годы, воспринимают логистические проблемы. Впрочем, международную повестку на брифинге не комментировали.

Казань ждет большие делегации из Египта, Омана и Туркменистана

За день до официального открытия форума в системе регистрации аккредитовались представители 103 стран, сообщила Талия Минуллина. Общее количество участников она не стала называть до закрытия регистрации.

Среди них — первые лица стран СНГ: национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. К слову, делегация Туркменистана приезжает солидная: в нее вошли заместитель председателя правительства и глава МИД страны. Узбекистан и Азербайджан будут представлены на уровне вторых лиц правительств. Среди азиатских государств многочисленные делегации чиновников и бизнесменов ожидаются из Омана (60 человек), Египта, Турции, Мали. Среди других участников — министр бюджетного и экономического планирования Нигерии, министр нефти и газа Ливии, а также министр по туристическим вопросам Пакистана. «Никогда прежде мы не собирали таких представительных гостей», — отметила Талия Минуллина.

Исламские страны формируют 50% внешнеторгового оборота РТ

Активность исламских государств объясняется их растущим экономическим влиянием. «На сегодня больше 50% внешнеторгового товарооборота Татарстана приходится именно на исламские страны. По итогам 2025 года его объем составил более $8 млрд, — отметила позднее Талия Минуллина в разговоре с «Реальным временем». — Думаю, что этот товарооборот будет расти, в том числе за счет тех договоренностей, которые мы достигаем на площадке форума. В лидерах — страны СНГ, Турция».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин снова не примут участия в «КазаньФоруме». Ожидается, что приветственную телеграмму зачитает вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Сукук в России и Турции — разные истории

Исламские финансы — это классика Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Собственно, с идеи внедрения исламского банкинга в России почти 20 лет назад зародился форум. В этом году на казанской площадке планируют провести церемонию верификации первого в стране облигационного займа по канонам шариата (сукук). Объем выпуска — 5 млрд рублей, средства будут направлены на финансирование инфраструктуры промышленного парка «Северные ворота» в Казани, находящегося под управлением ОЭЗ «Алабуга». «Верификация исламских облигаций создаст прецедент в РФ», — сообщила Талия Минуллина.

До того этим инструментом воспользовалась ГК «Росатом». Но российские атомщики разместили сукук в Турции для строительства атомной станции в этой стране. «Но это совершенно другая финансовая инфраструктура», — отметила глава АИР, не став уточнять разницу в стоимости привлечения капитала по шариату.

— Основная проблема с исламскими облигациями заключается в том, что крупные российские предприятия пока не видят явной выгоды от перехода с традиционных облигаций. Они также не воспринимают их как ресурс для привлечения зарубежного капитала. Для решения этой проблемы и демонстрации потенциала исламских облигаций необходимо проводить образовательные мероприятия. Этим, в частности, займется наш новый центр AAOIFI, — поделилась позднее с журналистами Талия Минуллина.

Халяль-выставка и ярмарка инвестиционных проектов

В рамках «КазаньФорума» снова пройдет выставка халяльной продукции, в которой примут участие 11 субъектов РФ и девять зарубежных государств. По словам Талии Минуллиной, страны Персидского залива беспокоит продовольственная безопасность. Но здесь не оптовые закупки, а знакомство с новыми видами продукции и возможность обсудить сертификацию по международным стандартам халяль.

Другая международная выставка — Property Market — посвящена строительству и недвижимости. Здесь впервые представят 152 инфраструктурных проекта в стране, которые могли быть профинансированы по канонам шариата. «Это беспрецедентное событие, знаменующее собой выход российских инвестиционных предложений на международный уровень. На выставке представлено 152 проекта на английском языке, из которых 24 разработаны Республикой Татарстан. Важно отметить, что проекты сгруппированы не по регионам, а по отраслям, что соответствует запросам инвесторов, стремящихся анализировать предложения в разрезе конкретных секторов экономики», — рассказала Талия Минуллина. Всего по окончании форума собираются подписать 116 соглашений.

Культурная программа «КазаньФорума» оказалась не менее насыщенной. Казань объявлена Культурной столицей исламского мира 2026 года. Решение об этом было принято на XIII Конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. По этому случаю в Казани ждут замгенсекретаря ОИС по гуманитарным, культурным, общественным и семейным вопросам — посла Тарика Али Вахипа, замсекретаря ОИС по политическим вопросам — Юзефа Аль Буя, других важных лиц.

Главное событие — второй съезд министров культуры стран ОИС — пройдет 14 мая. Его тема сформулирована так: «Искусство диалога, роль России и стран исламского мира в сохранении мировой культуры». Участие подтвердили 38 официальных делегаций из 28 стран, но первые гости начали прибывать уже сегодня. Гостей собираются познакомить с богатейшим культурным наследием России. Уже завтра в Казани пройдет выступление артистов Государственного Академического Мариинского театра.