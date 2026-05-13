Александр Курьянов: «Снижение расходов на доставку нерудных материалов требует изменений в логистике»

Руководитель компании по организации комплексных поставок щебня ДСК «ИННОДОР» Александр Курьянов — о новых карьерах, рецептурах и строительных материалах на рынке Татарстана

Фото: предоставлено Александром Курьяновым

— Александр, почему в 2026 году на строительном рынке встал вопрос новых карьеров и материалов?

— Когда экономика стабильна, все едет по отлаженным рельсам, логистические цепочки отстроены, производство на карьерах стабильно. Когда начинаются какие-либо изменения, нужны новые решения. И сейчас есть как минимум три причины обратиться к новым карьерам и материалам.

Во-первых, в 2025—2026 годах мы видели и видим закрытие ряда предприятий, которые занимались производством щебня (или нерудных материалов), — Орского щебеночного завода, ООО «Пром-Актив», АО «ОлТрейд». На их место должны прийти новые.

Во-вторых, если раньше собственники полувагонов были готовы на порожних рейсах ехать пустыми, чтобы быстрее погрузиться, то сейчас при низкой стоимости перевозки они уже ищут обратную загрузку, и хотя 2026 год показывает рост стоимости перевозки, собственникам полувагонов нужно отбивать потери и расходы, понесенные в 2025 году. Это значит, что по направлению, где «щебень раньше не ехал», теперь он может ехать.

В-третьих, рынок диктует изменение в логистике, и для снижения расходов на доставку нужно рассматривать новые карьеры. «Новый карьер» в данном случае не тот, который вновь открылся, — сейчас таких очень мало, а тот, который раньше не грузил на какой-либо регион либо грузил только на автотранспорте. Мы же его «ставим на рельсы» и запускаем отгрузку по железной дороге. Компетенции сотрудников компании позволяют нам выполнять такие операции по организации погрузки либо выгрузки на железной дороге.

shutterstock.com

— Приведите пример таких новых материалов.

— Мы работаем по Татарстану и Казани, через свой склад на станции Тихорецкой уже не первый год и в прошлом году начали предлагать местному рынку материалы с Северного Кавказа. Это щебень из валунов изверженных горных пород. Материал имеет общее происхождение с гранитным щебнем, оба — результат разрушения горной массы.

Разница только в истории происхождения. Валуны подмываются горными реками, острые грани закругляются, поток воды вымывает карбонаты и слабые включения горной породы, и в итоге остается более плотная и устойчивая кристаллическая структура. Фактически сама природа убирает слабые зоны и уплотняет камень, повышая его долговечность. А дробленый песок из валунов при производстве асфальта или бетона обеспечивает стабильность зернового состава, прогнозируемое поведение смеси и конкурентную цену. Разница в стоимости может достигать 300—500 рублей за тонну.

— Цена интересная, характеристики щебня тоже. Что тогда может останавливать покупателя?

— Многих останавливают уже согласованные рецептуры бетона и асфальта, и если появляется новый материал, его нужно согласовать внутри компании и с внешним заказчиком. Помимо этого, есть боязнь происхождения материалов. Компания ДСК «ИННОДОР» зарегистрирована на Урале, где щебень из валунов горных пород не производят, это вызывает опаску у некоторых заказчиков.

Мы также поняли, что им важны отзывы по работе с материалами на рынке. Поэтому с самого начала знакомим клиентов с документацией, отправляем отзывы заказчиков из других регионов, делаем подробные фото— и видеообзоры с карьеров. После этого предлагаем пробы от одного мешка до пробного вагона или группы вагонов, чтобы клиент смог «вживую» в производстве познакомиться с материалом.

Щебень из валунов изверженных пород уже зарекомендовал себя при строительстве Московского метро, в московском «Мостострое», при строительстве аэропорта в Краснодаре. Обычно после этой стадии все вопросы снимаются, и мы начинаем поставки.

— Ваша компания во многом новатор, через какие каналы связи вы информируете своих клиентов о новостях — как своих, так и строительного рынка?

— Помимо традиционных способов: рассылки по электронной почте, телефонных переговоров и личных встреч, мы ведем телеграм-канал о новостях в строительстве ИННОДОР LIVE, подкаст на «Яндекс Музыке» «Голос строительства», колонку в «Дзене» и страницу во «ВKонтакте».

— Есть ли какие-либо законодательные или нормативные барьеры, которые могут осложнить внедрение новых строительных материалов, включая щебень с не освоенных ранее карьеров?

— Барьеров немного, но они есть в виде консервативной базы ГОСТ, хотя это больше касается вторичных ресурсов (щебня из переработанного бетона и б/у ЖБИ, боя кирпича) и шлакового щебня. Также для новых видов щебня необходимо проведение лабораторных испытаний на прочность, морозостойкость и экологическую безопасность, что требует времени и затрат.

Есть сложности и при проектировании объектов — проектировщики часто избегают закладывать новые материалы в проекты, так как для этого необходимо обосновывать их долговечность и безопасность, проводить государственную экспертизу проекта с учетом изменений.

Александр Курьянов

— Каковы ваши прогнозы на ближайшие 2—3 года: станет ли использование щебня с новых карьеров более массовым? Что должно произойти на рынке, чтобы этот процесс ускорился?

— Это будет зависеть от нескольких факторов. Если мы говорим про вторичный щебень и переработанные шлаки, то будет все зависеть от ГОСТов и СП (сводов правил). ГОСТы на щебень разрабатываются Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации (МНТКС) и профильными институтами для обеспечения качества, прочности и безопасности материалов в строительстве. Они базируются на результатах лабораторных испытаний прочности, морозостойкости и лещадности (формы зерен) горных пород, а также ограничивают содержание вредных компонентов. Если мы говорим о высокопрочных материалах из других регионов, то будет зависеть от логистических цепочек, ведь 70% процентов цены щебня — это логистика. А если речь идет о новых материалах, новых карьерах, которые откроются в будущем, то это будет зависеть от экономической ситуации в стране и готовности частного капитала вкладываться в производство.

Мы живем в такое время, когда все очень быстро меняется, и чтобы бизнес был эффективен, нужно быстро реагировать на изменения на рынке, в том числе касающиеся нерудных материалов. Поэтому я рекомендую заказчикам пробовать новые карьеры, менять рецептуры и просить пробные партии щебня для принятия обоснованного решения.

