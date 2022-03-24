Упаковка «Made in Russia»: чем заменят Tetra Pak?

Нефтехимики способны обеспечить потребности российского рынка в полимерах для упаковки продуктов

Растет напряжение вокруг темы возможной нехватки антисептической упаковки для долгого хранения жидких пищевых продуктов. Западные производители пакетов и коробок для сока, молока и других продуктов питания заявили о приостановке поставок, инвестиций или работы в России вообще. Оставшиеся игроки высказывают обеспокоенность тем, что могут возникнуть сложности с приобретением импортного сырья: картона, полиэтилена, фольги, — необходимого для изготовления упаковки типа тетрапак. На государственном уровне рассматриваются различные варианты решения проблемы: от перехода на альтернативные виды упаковки до замещения импорта отечественными аналогами. При этом на производствах СИБУРа налажено изготовление целой линейки полимерного сырья под самые разные требования и условия. Чем и как нефтехимики страны готовы помочь оперативно и без больших потерь заместить ставшую дефицитной продукцию — в материале «Реального времени».

Производители опасаются дефицита тары

В начале марта о приостановке производств в России заявили норвежская Elopak, производящая Gable Top и Pure-Pak-упаковку, и выпускающая бумажную и гофроупаковку финско-шведская Stora Enso. 11 марта о снижении объемов производства упаковки в России сообщила шведская группа Tetra Laval, в которую входят Tetra Pak, Sidel и DeLavalTetra Pak.

В начале марта ряд иностранных компаний заявили о снижении объемов или временном прекращении производства упаковки в России. Фото: tecnologiaalimentaria

О срывах поставок соков и молока в российские магазины из-за нехватки тары для розлива и хранения продуктов сообщили «Ведомости». Ссылаясь на ретейлеров и представителей крупного производителя продуктов питания, издание отметило, что «сейчас участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (стерильная упаковка из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги, предназначенная для долговременного хранения жидких продуктов питания). К возможным сложностям, связанным с нехваткой упаковки для молока, кефиров и соков, готовятся во «ВкусВилле». Альтернативных поставщиков ищут в X5 Group.

В комментарии «Реальному времени» управляющий акционер агрохолдинга «Комос Групп» Андрей Шутов сообщил, что ООО «Казанский молочный комбинат» уже сейчас упаковывает продукцию в несколько видов упаковки. Пластиковая ПЭТ-бутылка для продукции формата fresh. Эта тара несколько подорожала, но проблем с ее поставками нет. Вторая крупная позиция — йогуртно-десертная группа, сырки, творог — упаковывается с использованием пленки. Здесь с упаковкой тоже трудностей нет.

«Казанский молочный комбинат» уже сейчас упаковывает свою продукцию в несколько видов тары. Фото: Ринат Назметдинов

— И наконец, третий вид — это UHT-молоко, которое разливается на линиях Tetra Pak, и основным поставщиком упаковочных решений является эта компания. В настоящее время официальных уведомлений от представителей Tetra Pak о срыве запланированных поставок на территорию Российской Федерации мы не получали. Более того, у нас есть устные договоренности с компанией о том, что поставки упаковки для социально значимых товаров — молока, коктейлей всех видов, а также продукции для детского питания — будут осуществляться в прежнем режиме. Сейчас идет контрактация на май, и мы надеемся, что перебоев с поставками этой упаковки также не будет, — отметил Шутов.

Искать альтернативу

— Действительно, российские производители упаковки были довольно глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок, — высказал на страницах интернет-ресурса Milknews генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов. — Несмотря на то, что значительное число производителей упаковочных материалов делают готовый продукт на территории России, многие компоненты импортировались, и потребуется некоторое время на то, чтобы найти альтернативы или перейти на другие типы упаковки.

Артем Белов: «Российские производители упаковки были довольно глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок». Фото: milknews.ru

Замглавы думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина высказалась категоричнее:

— Некоторый запас тетрапака в России есть, и это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки, дает люфт для замещения, также ищем параллельных поставщиков. Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко — есть. А упаковку можем делать другую, как вариант — ставить автоматы — «молокоматы», — прокомментировала она ситуацию «РИА Новости».

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая также призвала к переходу на отечественную упаковку. Профильные компании в России есть, а полимеры производятся СИБУРом. В частности, полиэтилен выпускают сразу несколько площадок холдинга, в том числе татарстанский «Казаньоргсинтез».

Людмила Маницкая призвала к переходу на отечественную упаковку. Фото: vetandlife.ru

Понятно, что одномоментно организовать собственные производства, способные в полной мере обеспечить запросы российского рынка всеми необходимыми видами и типами отечественной упаковки в достаточном количестве, почти невозможно. Но с учетом того, что в стране есть свое сырье, можно надеяться на импортозамещение.

Уходя — остаются

Важный момент: даже если иностранная компания принимает решение об уходе с российского рынка, на территории страны остаются производственные мощности, коллективы высококлассных специалистов и работников, а также средства, вложенные в развитие бизнеса российским бизнесом или государством.

Еще в начале марта, когда все больше зарубежных бизнесов начали заявлять о готовности к приостановке деятельности в России, правительством страны были подготовлены три возможных сценария развития отношений с иностранными партнерами:

— компания продолжает полноценную работу в России, сохранив в полном объеме поставки сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняя трудовые обязательства перед сотрудниками;

— доля иностранных акционеров передается в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на рынок РФ;

— компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, что рассматривается правительством РФ как умышленное банкротство. Через ускоренную процедуру управление бизнесом передается добросовестным российским предпринимателям, готовым обеспечить эффективное функционирование бизнеса и сохранить коллектив.

10 марта состоялось совещание президента России с правительством РФ, на котором премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил готовность вводить внешнюю администрацию на мощностях покидающих Россию иностранных компаний.

10 марта на совещании с Правительством РФ Владимир Путин поддержал идею введения внешнего управления над производствами инокомпаний, покидающих Россию. Фото: kremlin.ru

— Нужно, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов, легальных, рыночных инструментов, достаточно, — поддержал мнение главы правительства Владимир Путин.

Это может коснуться и приостанавливающих свои производства иностранных компаний, занятых изготовлением упаковки. Оборудование — установлено, площади — оснащены, персонал, сформированный из россиян, — обучен и владеет технологией. Дело за импортозамещением материалов для той же многослойной упаковки. Минпромторг РФ уже провел анализ рынка, и в комментарии «Известиям» в аппарате вице-премьера России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктории Абрамченко сообщили, что в стране достаточно мощностей как для изготовления самой тары, так и для производства отдельных видов сырья, для этого необходимого.

Так, в качестве альтернативы продукции, покинувшей российский рынок Stora Enso, рассматривается белый пищевой картон светлогорской компании Sylvamo и сыктывкарского Mondi. Кроме того, есть много производителей бурого картона. А широчайший спектр полимеров самого разного назначения, в том числе полиэтиленов специальных марок, уже производят российские нефтегазохимические компании. Лидером отечественной отрасли и по общей мощности, и по ассортименту производимой продукции является СИБУР. Проблем с производством фольги также не предвидится. Россия входит в тройку мировых лидеров по выплавке алюминия. Все это позволяет надеяться, что переходный период окажется не слишком длинным.

Временные решения переходного периода

Что касается реализации молока в ПЭТ-бутылки и тару потребителя, то этот способ упаковки давно освоили татарстанские фермеры, торгующие продукцией без посредников на рынках. На одном из казанских базаров фермерское молоко из Высокогорского района давно и без проблем отпускают в ПЭТ-бутылки объемом от одного до трех литров.

— У нас прошло совещание, и мы приняли решение о переходе на розлив в ПЭТ-бутылки, — сообщила «Реальному времени» менеджер по торговым сетям ООО «Молочный комбинат «Касымовский» (производитель молочной продукции «Бэрэкэтле») Наталья Серебрякова. — Поскольку у нас свое органическое производство, вопрос об использовании тетрапака у нас и не стоял, ведь в такую упаковку разливается ультрапастеризованное молоко длительного хранения.

Часть производителей молока приняли решение о переходе на ПЭТ-бутылки. Фото: realnoevremya.ru

При отказе от такой упаковки потребитель по сути не теряет, а приобретает бонусы в плане качества молока, уверена Серебрякова. В ультрапастеризованном молоке витаминов и полезных компонентов априори меньше, чем в просто пастеризованном. А вот для производителей и торговых сетей отсутствие тетрапака ведет к потерям. Все дело в логистике. Если в тетрапаке молоко хранится от 4 месяцев, то в ПЭТ-бутылке — от 10 суток и более, но не так долго. И, к примеру, при доставке в Москву производитель потеряет два дня из этого и без того ограниченного срока хранения.

Но в перспективе аналог можно найти и тетрапаку. Как удалось узнать «Реальному времени», на площадке «Казаньоргсинтеза» уже сейчас производится три марки специального полиэтилена, предназначенного для ламинации картона.