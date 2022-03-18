Молочный союз России призвал перейти на упаковку из полимеров СИБУРа

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На состоявшемся недавно Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока председатель совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая озвучила возможную проблему с упаковкой пищевой продукции. Иностранные компании на фоне санкций могут остановить работу в России.

— Мы существенно зависимы от импорта. Оборудование импортное до 80%. Упаковка — производство российское, но из импортного сырья, — подчеркнула она.

В частности, о таком намерении заявила скандинавская Elopak (один из самых крупных производителей упаковки Pure-Pak для пастеризованных продуктов, производство находится в Ленинградской области, — прим. ред.).

Выход из ситуации Маницкая видит в переходе на отечественную упаковку. Профильные компании в России есть, а полимеры производятся СИБУРом. В частности, полиэтилен выпускают сразу несколько площадок холдинга, в том числе татарстанские «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».