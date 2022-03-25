День в истории: президенты Татарстана, пожар в «Зимней вишне» и основание Венеции

Чем примечательна дата 25 марта?

Фото: Торжественная церемония вступления в должность президента РТ 25 марта 2010г. / tatarstan.ru

Сегодня, 25 марта, международный день памяти жертв рабства и трансатлантической торговли, в России поздравляют с праздником работников культуры. В разные годы и столетия в этот день основали Венецию, в древней шотландской столице Скуне на престол взошел Роберт Брюс, в Чехии крестьянское ополчение под руководством Яна Жижки одержало победу над войском императора Сигизмунда, в Риме опубликовали книгу Никколо Макиавелли «История Флоренции», в России выпустили первую почтовую открытку, у берегов Эквадора обнаружили легендарный морской клад, в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар, который унес жизни 60 человек, из них 37 — дети. Родились русский царь Василий III, русский художник-экспрессионист Алексей фон Явленский, итальянский дирижер Артуро Тосканини, русский художник и искусствовед Игорь Грабарь, советская певица Мария Пахоменко. Умерли русский предприниматель, меценат Павел Демидов, русский актер Василий Каратыгин, французский композитор Клод Дебюсси, советский психолог Петр Гальперин, советские актрисы Инна Макарова и Тамара Носова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Образование поселка Джалиль, начало президентства Шаймиева и Минниханова



25 марта 1964 года в республике Татарстан был образован крупный поселок Джалиль. В 1961 году в связи с увеличением добычи нефти и ростом населения Татарстана рабочей комиссией было выбрано место для постройки нового поселка нефтяников. Для поселения выбрали территорию на берегу реки Мензеля, на стыке трех районов — Альметьевского, Сармановского и Азнакаевского и назвали его в честь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Сейчас в Джалиле проживает около 13 тысяч человек.

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25 марта 2001 года Минтимер Шаймиев вновь победил на выборах президента Татарстана и избрался на третий срок. Выборы проходили на альтернативной основе, в них приняли участие пять кандидатов, включая Шаймиева. По результатам голосования Минтимер Шарипович получил 79,52% голосов. Он был избран лидером республики на пятилетний срок и вступил в должность 12 апреля 2001 года. Шаймиев — первый президент Татарстана, под руководством которого была принята Декларация о государственном суверенитете Татарской ССР и Конституция Республики Татарстан.

25 марта 2010 года Рустам Минниханов вступил в должность президента Татарстана. В марте 2010 года выходил срок правления первого президента республики Минтимера Шаймиева, поэтому в декабре 2009 года было выдвинуто три кандидата на должность лидера республики: Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов и Фарид Мухаметшин. Однако в январе действующий президент республики и кандидат на новый срок отказался от участия в выборах. В феврале на заседании Госсовета РТ депутаты республиканского парламента наделили Рустама Минниханова полномочиями президента Татарстана. Еще ранее его кандидатура была рассмотрена партией «Единая Россия» и на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым. В итоге выборы выиграл Минниханов, на церемонию его вступления в должность прибыло около 800 гостей. Рустам Минниханов принес присягу и официально занял пост президента Татарстана.

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Первая почтовая открытка в России, пожар в «Зимней вишне»

25 марта 1872 года— день почтовой открытки в России. В этот день в 19 веке была отпечатана первая почтовая открытка. В то время открытки были сделаны из трех цветов (для того, чтобы различать пункт назначения): зеленые были предназначены для сообщений между городами, коричневые- для общения внутри населенного пункта, а черные были универсальными (для внутренних и иногородних переписок). Раньше только почта имела право на печать открыток, но в 1894 году был издан указ, позволяющий на издание цветных карточек частными типографиями. Однако всемирный день открыток принято считать 1 октября, поскольку именно тогда в Венской типографии была напечатана самая первая открытка.

25 марта 2018 года произошло возгорание в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Пожар охватил весь 4 этаж, на котором расположены кинотеатр, батутная зона и детские развлекательные комплексы. Оповещение о пожаре не сработало, но людей из двух залов кинотеатра удалось эвакуировать. В третьем зале люди не смогли выйти, так как за дверью уже стояла завеса дыма и жар. Площадь, пораженная огнем, составила 1600 кв. м., пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, он стал вторым крупнейшим в истории новой России. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 — дети.

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Сегодня в России День работника культуры — профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия, который был установлен указом президента страны №1111 от 27 августа 2007 года. Учредить эту дату предложил бывший российский министр культуры Александр Соколов, который пояснил, что в марте многие регионы отмечают собственный день работника культуры. Кроме того, по его словам, эту дату необходимо было «развести с другими профессиональными праздниками». К своему празднику виновники торжества по традиции организуют много культурных мероприятий. Кроме того, в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемонию вручения премий президента молодым деятелям культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Основание Венеции и морской клад в Эквадоре

25 марта 421 года был основан итальянский город Венеция. По легенде город заложили спасавшиеся от готов переселенцы. Сейчас здесь торжественно отмечают эту дату. Венеция занимает 118 островов, между которыми протекают каналы, образующие рельеф города. «Город на воде» — один из немногих сохранил свой средневековый облик, поскольку почти каждый дом является архитектурным творением прошлых лет. Международная группа экспертов по вопросам изменения климата опубликовала письмо, в котором предупредила, что этот город из списка ЮНЕСКО в будущем уйдет в море и произойдет это раньше, чем предполагали ученые.

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25 марта 1306 года в городе Скуна (древняя столица Шотландии) престол занял Роберт Брюс — глава антианглийского движения в стране. Убив своего главного противника Джона Комина «Рыжего», племянника шотландского короля, Роберт Брюс занял его должность. Шотландия в то время не обладала независимостью, а король начал войну против Англии, чтобы выйти из ее состава. В самом начале восставшее войско Брюса было подавлено англичанами, а семью правителя пленили, однако переломным моментом в войне стала победа шотландцев в 1314 году над войском Эдуарда II. Так, Шотландия обрела свою независимость, которая была признана Англией через 14 лет, а король Роберт Брюс был одним из сильнейших правителей в шотландской истории. Правда, позднее Шотландия вела еще несколько войн с Англией за свою независимость.

25 марта 1997 года были обнаружены останки затонувшего в 1654 году корабля у берегов Эквадора. Охотники за сокровищами на берегу в Южной Америке нашли затонувший испанский галеон «La Capitana», шедший из Южной Америки в Испанию. На его борту оказалось много ценного груза — золото, серебро, сундуки с драгоценностями и многое другое богатство, украденное у инков. Корабль был переполнен этим грузом, стоимость которого оценивалась в несколько миллиардов долларов. Аргентинец Херман Моро, обнаруживший клад, смог поднять с морского дна только 20 тысяч серебряных монет, что является небольшой суммой для той эпохи. Галеон «La Capitana» по сей день находится на дне Тихого океана.