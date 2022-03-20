Постпред РФ при ООН: после спецоперации на Украине наружу выплывут неприглядные факты о странах Запада

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что западные страны понимают, что когда Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, о них «наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, которые пока еще лежат под спудом». Он уточнил, что речь идет не только о военно-биологической деятельности США на украинской территории.

— На Западе прекрасно понимают, что с продолжением боевых действий, с ослаблением потенциала украинской армии ослабляются позиции киевской власти, и они хотят сохранить эти позиции любыми путями, — уверен Небензя.

Высказался он и по поводу обвинений в пропаганде в адрес Москвы, которые предъявляют западные страны и Украина. Небензя заявил, что если они не согласны с фактами о событиях на Украине, которые публикует Россия, следует предоставить соответствующее опровержение.

скриншот видео Минобороны РФ

— Если вы можете опровергнуть то, что мы вам предоставили, сделайте это. Но не обвиняйте нас голословно в том, что мы занимаемся пропагандой, потому что мы вам предоставили конкретные факты, — сказал Небензя.

Попытки американских властей опровергнуть свою деятельность в лабораториях на Украине, ссылаясь на то, что Организация объединенных наций их не подтверждает, постпред РФ при ООН назвал смешными. Он напомнил, что подобная деятельность является «априори секретной» и о ней не докладывают никому, включая ООН, пишет ТАСС.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ США в течение многих лет реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Также изучались дикие птицы как переносчики высокопатогенного птичьего гриппа.



— Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности, — подчеркнули в Минобороны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщил Небензя 18 марта, Россия намерена запросить экстренное заседание СБ ООН по теме американских биолабораторий на Украине. Он уточнил, что запрос производится с учетом новых документов, попавших в распоряжение российской стороны во время проведения специальной военной операции.

