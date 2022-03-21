Наши во Франции: очереди за бензином, блокировки карт и полпособия на ребенка за газ

Фото: Диана Кузнецова

На фоне масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации наших соотечественников. «Реальное время» пообщалось с некоторыми татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели? Сегодня на вопросы ответила уроженка Казани, переводчик Диана Кузнецова, которая живет во Франции уже более пяти лет. Девушка рассказала, как последние события подтолкнули ее к официальной регистрации брака.

Даже мэр поинтересовался, как живется

Учитель английского языка, переводчик Диана Кузнецова уже более пяти лет живет во Франции. В свое время уроженка Казани уехала в эту страну для продолжения учебы по специальности «Английский и бизнес» в магистратуре. Окончив обучение в Лионе, перебралась в небольшой городок Лан на севере Франции с населением в 25 тысяч человек. Здесь она отработала несколько лет коммерческим ассистентом в одной из местных компаний и познакомилась с будущим мужем.

Недавно в семье появился второй ребенок, и Диана сейчас в декретном отпуске по уходу за малышом, родившимся уже во Франции. Еще у нее есть старший сын, который ходит в местную среднюю школу. По словам собеседницы, ее семья не испытывает на себе каких-либо проявлений дискриминации в отношении русских.

— Все наши знакомые и друзья после начала событий на Украине никак не поменяли своего отношения к нам. Даже наоборот — все звонят, спрашивают, интересуются самочувствием, шлют мне лучи поддержки и призывают держаться. Даже люди, с которыми у нас было лишь шапочное знакомство, пишут слова поддержки. Мама супруга пригласила нас к ней на уик-энд, угощала вкусной едой — она очень сильно поддержала меня в моральном плане, — рассказывает она.

Круг общения у семьи в основном ограничивается местными франкоязычными жителями. Учитывая малую численность населения города, на одном из мероприятий к семье Дианы даже подошел мэр и поинтересовался, как в нынешней ситуации живется русским семьям.

«Сказала: не время выставлять напоказ, что ты из России»

В Лане, по словам Кузнецовых, никакого враждебного отношения к ним не было, впрочем, и русских здесь немного.



— Хотя недавно, во время одного из городских мероприятий, мы познакомились еще с несколькими семьями из Украины и России. Мы все общаемся на русском, дружим семьями, устраиваем барбекю. Здесь нас всех — и русских, и украинцев — воспринимают как русских, потому что мы говорим на одном языке. Французы не видят особой разницы между нами, потому что мы все говорим на русском, — отметила она и рассказала, как все вместе помогают устроиться беженцам.

— Мы даже скидывались на бензин для таких «ходок». Одна моя подруга взяла к себе в большой дом семью из четырех человек, — говорит Диана.

Старший сын Кузнецовых рассказывает, что в школе тоже все спокойно, никто его не унижает. «Мне повезло, я учусь в хорошей школе. Все ребята нормальные и все понимают. Меня и учителя, и ученики поддержали. А преподаватель по испанскому языку предложила поговорить и обсудить происходящее, если я захочу», — рассказал парень.

Единственный инцидент произошел на дополнительных занятиях по скульптуре, которые посещает подросток. На урок пришла новенькая ученица и удивилась акценту сына Дианы.

— Когда я объяснил ей, что приехал из России, она сказала: сейчас не время выставлять это напоказ и гордиться тем, что ты русский.

От знакомых Диана также услышала несколько историй об отказе в открытии банковского счета для российских девушек, проживающих во Франции.

Бабушка и дедушка пока не увидят внука

Диана расстраивается, что запланированную на лето поездку в Казань, судя по всему, придется отложить на неопределенный срок.

— Мои родители пока не видели своего внука, рожденного во Франции. И теперь непонятно, когда это знакомство состоится, — переживает она. — Мы уже запланировали сроки поездки в Казань, расписали маршрут. Я попросила маму не присылать малышу одежду, чтобы она ждала его уже в Казани. Так обидно, что планы сорвались.

Собеседница призналась, что в свидетельство о рождении своего младшего ребенка она не вписана как мама. И последние события подтолкнули пару к официальной регистрации брака.

— Я рождена в России, а ребенок — во Франции, так что он гражданин Франции. С мужем мы официально расписаны не были. И у ребенка в графе «мама» пока стоит прочерк, официально вписан только отец. После начала событий на Украине мы в срочном порядке заключили гражданский брак. И в течение нескольких месяцев хотим собрать документы и пожениться. Страшно, что, если я поеду в Россию, обратно меня могут не впустить, потому что к ребенку я по бумагам отношения не имею. У него и фамилия другая — папина.

Гражданкой Франции Диана может стать через 5 лет. А после регистрации брака у нее появится семейный вид на жительство, а не рабочий, как был раньше.

Блокировка карт и рост цен

При этом все понимают, что сложные времена наступают не только для России, но и для всего европейского сообщества.

— Президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал о скором повышении цен и призывал нас быть готовыми к предстоящим трудностям, — говорит она.

С началом введения санкций Диана пострадала и в финансовом плане. Ее российские карточки, куда поступал небольшой доход в виде пособия на старшего ребенка и средств от сдачи казанской квартиры, заблокировали. Благо наличку с карточки удалось снять до вступления этого ограничения в силу. Сейчас доходы поступают на счет родителей в Казани.

Говоря о ценах на бензин, Диана отмечает:

— Стоимость литра значительно выросла — с 1,2 евро до почти 2 евро. У нас городок маленький, а вот в Париже стоимость и вовсе скакнула до 2,3 евро. На днях мы узнали, что на одной из заправок предлагают бензин со скидкой. И поехали туда, но отстояли такую очередь!

Еще одно значительное повышение цен Диана заметила по недавно пришедшей счет-фактуре за газ.

— У нас газовое отопление. И счет приходил максимум на 200 евро за два месяца за отопление и электричество. А в этот раз пришел на 500 евро. Практически половина моего пособия по уходу за ребенком ушла на оплату этого счета, — призналась Диана.