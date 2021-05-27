УФАС обвинило власти Набережных Челнов в монополизации похоронных услуг

Антимонопольная служба завершает проверку на предмет возбуждения антимонопольного дела против исполкома Набережных Челнов, который воспрепятствовал независимым предпринимателям города в оказании похоронных услуг жителям города. Об этом сегодня на брифинге для журналистов сообщил замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов. По его словам, власти города своим постановлением наделили МУП (речь идет о МУП «Горкоммунхоз», — прим. ред.) исключительным статусом для организации похорон, ограничив доступ другим игрокам.

— Именно по Набережным Челнам поступают многочисленные жалобы на организацию похорон. На кладбищах города действует определенная группа лиц, которые не дают иным организациям осуществлять услуги по похоронам умерших. При этом заставляют подписывать договор только со своими приближенными индивидуальными предпринимателями, — сказал Яфизов.

По его словам, МУП выставляет счета на 12 тысяч рублей за копку могилы и проведение услуг захоронения, а частные предприниматели за 3-4 тысячи.

По данному факту уже рассматриваются материалы. Если признаки подтвердятся, то будет возбуждено дело по признакам антимонопольного законодательства (конкретная статья не указывалась).

Недавно в Набережных Челнах по этому делу на городском кладбище прошли обыски.

Луиза Игнатьева