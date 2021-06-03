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В Казани утвердили перечень объектов муниципальной недвижимости, выставляемых на торги

10:37, 03.06.2021 2
В Казани утвердили перечень объектов муниципальной недвижимости, выставляемых на торги
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани утвердили перечень объектов муниципальной недвижимости, подлежащих реализации на торгах. Соответствующее постановление городского исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии от 3 июня.

В список объектов, которые власти Казани намерены продать на аукционе, вошли:

  • помещения 1-го этажа (12,8 кв. м) по улице Восстания, д.30;
  • помещения 1-го этажа (57,4 кв. м) по улице Декабристов, д.158;
  • помещения подвала (150,9 кв. м) по улице Достоевского, д.53;
  • помещения подвала (11,9 кв. м) по улице Достоевского, д.53;
  • помещения 1-го этажа (143,4 кв. м) по улице Карбышева, д.48;
  • помещения подвала (420,1 кв. м) по улице Карбышева, д.47/1;
  • помещения подвала (111,6 кв. м) по улице Копылова, д.5/1;
  • помещения цокольного этажа (146,1 кв. м) по улице Новаторов, д.4А;
  • помещения 1-го этажа (44,9 кв. м) по проспекту Победы, д.40А;
  • помещения подвала (46 кв. м) по улице Сибирский Тракт, д.3;
  • помещения 1-го этажа (49,5 кв. м) по улице Сибирский Тракт, д.9/5;
  • помещения 1-го этажа (28,5 кв. м) по улице Чистопольская, д.41;
  • помещения антресоли, 1-го этажа (361,5 кв. м) по улице Энергетиков, д.3.
Недвижимость Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    помещения антресоли- что-то интересное)
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  • Анонимно 03 июн
    Если такими темпами распродавать муниципальное имущество,то им работы хватит ещё на 100 лет.
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