В Казани утвердили перечень объектов муниципальной недвижимости, выставляемых на торги
Власти Казани утвердили перечень объектов муниципальной недвижимости, подлежащих реализации на торгах. Соответствующее постановление городского исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии от 3 июня.
В список объектов, которые власти Казани намерены продать на аукционе, вошли:
- помещения 1-го этажа (12,8 кв. м) по улице Восстания, д.30;
- помещения 1-го этажа (57,4 кв. м) по улице Декабристов, д.158;
- помещения подвала (150,9 кв. м) по улице Достоевского, д.53;
- помещения подвала (11,9 кв. м) по улице Достоевского, д.53;
- помещения 1-го этажа (143,4 кв. м) по улице Карбышева, д.48;
- помещения подвала (420,1 кв. м) по улице Карбышева, д.47/1;
- помещения подвала (111,6 кв. м) по улице Копылова, д.5/1;
- помещения цокольного этажа (146,1 кв. м) по улице Новаторов, д.4А;
- помещения 1-го этажа (44,9 кв. м) по проспекту Победы, д.40А;
- помещения подвала (46 кв. м) по улице Сибирский Тракт, д.3;
- помещения 1-го этажа (49,5 кв. м) по улице Сибирский Тракт, д.9/5;
- помещения 1-го этажа (28,5 кв. м) по улице Чистопольская, д.41;
- помещения антресоли, 1-го этажа (361,5 кв. м) по улице Энергетиков, д.3.
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