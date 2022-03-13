«Ак Барс» вылетает из Кубка Гагарина в первом же раунде, и это закономерно

Рассказываем, почему казанцы по-другому выступить не могли

Потери ключевых хоккеистов и две победы над «Авангардом», вырванные на эмоциях, в один момент окрылили большинство болельщиков «Ак Барса», и казалось, что теперь-то точно дожмут. На деле же мы вчера увидели, что Боб Хартли вновь переиграл Дмитрия Квартальнова, чьи идеи больше не работают. А эмоций больше не нашлось. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги заключительного матча сезона для «Ак Барса» и объясняет, почему такой исход оказался ожидаемым.

Ожидания не оправдались: агрессии «Ак Барса» хватило на две игры

Даже несмотря на отставание казанцев от «Авангарда» в серии, надо отметить, что психологическое преимущество было именно за «Ак Барсом». Команда Квартальнова в драматичнейшем поединке на своем льду практически переломила серию, забив в овертайме, а силы омичей на фоне казанцев явно иссякают.

«Была задача — нагружать защитников», — честно признавался после выигранного овертайма в пятом матче Дмитрий Квартальнов.

Проблемы с оборонительной линией «Авангарда» после спешного отъезда легионеров с каждой новой игрой только нарастали. Оставшиеся защитники в пятой игре проводили по 30+ минут, что в конечном итоге и сыграло на руку казанцам в овертайме.

Большим вопросом перед вчерашним поединком оставалось, как будет выходить из ситуации Боб Хартли, у которого, казалось, сдавали нервы. После казанской игры канадский специалист, как оказалось, пошел в судейскую и стал эмоционально требовать объяснений. В конечном счете сорвался, показал неприличный жест и схлопотал за это 300 тысяч штрафа.

Перед вчерашним матчем все ожидали, что «Ак Барс» продолжит действовать так же: агрессивно навязывать свою игру, стараться изматывать оборону «Авангарда». Но в итоге мы увидели безвольную и безыдейную команду, которую обыграли по всем фронтам даже без двух ключевых защитников. Дмитрий Квартальнов не сумел предложить Бобу Хартли никаких нерешимых задач.

Безыдейность и отсутствие огня. «Ак Барс» перегорел или его «перегорели»?

Вопреки ожиданиям, что Казань со стартового вбрасывания начнет изматывать соперника, игру под свой контроль взял именно «Авангард». Балашихинские омичи пошли в атаку с такой прытью, будто здесь и сейчас решается судьба Кубка Гагарина, и переигрывали казанцев во всем. Больше времени в атаке (05:01 против 02:29 у «Ак Барса»), больше бросков (27-12), больше владения…

Хозяева льда выглядели сильно свежее и быстрее квартальновской команды. И нельзя было сказать, что Квартальнов сам намеренно избрал тактику сыграть вторым номером. Просто ничего не получалось у казанцев впереди, а шайба у них не держалась. А первой тройки нападения «Ак Барса», которую составили Кагарлицкий — Галимов — Тарасов, видно не было от слова «совсем».

Удаление Кирилла Адамчука и последующий гол «Авангарда» в большинстве стали логичным исходом проигранного вчистую периода.

Другой вопрос, что на пятаке делал никем не опекаемый Корбен Найт? Канадский нападающий дежурил у ворот Билялова добрых пять секунд, в то время как казанские защитники смотрели хоккей. Толчинский без каких-либо препятствий прострелил на пятак, а Найт переправил в ворота.

Второй период татарстанцы начали живее. Наглее полезли на ворота, подтянули броски. Но все было слишком прямолинейно и бездумно. Даже Артем Лукоянов (никогда особой хитростью на льду не отличавшийся) во втором перерыве признавал, что действовать надо по-другому.

— Во втором периоде вроде получше — стали лезть на ворота, бросать. Но просто лезть и бросать — это не совсем то, что нужно на такой стадии. Нужно, как «Авангард» в моменте со вторым голом из-под защитников, искать момент, — делился Лукоянов.

Как итог, казанцы вновь пропустили вполне логичный гол под занавес двадцатиминутки. Омичи убежали в быструю контратаку, после чего им удалось расстановиться в казанской зоне. Иван Телегин заметил, что Найт закрывает обзор Билялову, и точно кистевым положил в ворота. К сожалению, приходится констатировать, что Тимур в этом плей-офф не слишком впечатлил.

Ну а третий период стал лишь продолжением зрелища, когда хоккеисты безуспешно пытались хоть как-то пробиться к воротам Грубеца — все безрезультатно и бесхитростно — поражение 0:2, 2:4 в серии и досрочный вылет из Кубка Гагарина еще в начале марта.

Квартальнов — тренер для других задач

Вчерашний поединок и серия с «Авангардом» в целом стали апогеем всей карьеры Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе». Наставник провел в Казани три года, и, к сожалению, ни в одном из сезонов не было видно, за счет чего именно в Казани рассчитывают брать четвертый Кубок Гагарина в истории клуба.

Нет, Дмитрия Вячеславовича нельзя назвать отрицательным героем для Казани. Специалист по-настоящему живет игрой, командой, эмоционально реагирует на вопросы журналистов или судейские решения, и это подкупает. Более того, Квартальнов подарил Казани несколько новых имен, раскрыв вчерашних резервистов — Воронков, Галимов, Журавлев не дадут соврать.

Но. С первого года работы Дмитрия Вячеславовича в «Ак Барсе» в своих материалах мы не единожды указывали, что это наставник, который умеет вытягивать неплохие результаты с командами уровня «Сибири». Все помнят, как он подарил Новосибирску волшебный плей-офф 2014 года, выбив тот же «Ак Барс» в первом раунде плей-офф. Но Дмитрий Квартальнов — специалист для задачи «прыгнуть выше ожидаемого», но, к сожалению, не для того, чтобы брать кубки.

«Армейский» этап карьеры должен был натолкнуть на такие мысли еще прежнего генерального менеджера Рафика Якубова, который приглашал специалиста после того, как тот проигрывал сначала финал Запада (3:4), ведя 3:0 в серии со СКА в розыгрыше Кубка Гагарина — 2015, а на следующий год дошел-таки до финала и, имея под рукой звездный состав во главе с Александром Радуловым, уступил «Магнитке», которую тянула одна тройка Зарипов — Мозякин — Коварж. Исход тот же — 3:4 в серии.

Мантра о том, что Дмитрий Вячеславович — специалист не под кубковые задачи, подтверждается на деле из года в год. Серия с «Авангардом» наглядно это продемонстрировала — идеи специалиста больше не работают. А ведь мужик-то крутой!