Hilton продолжит работу в Казани: «Надеемся на разрешение кризиса»

Крупнейшие сети отелей Hilton и Hyatt — у одной из них четырехзвездочная гостиница в Татарстане — останавливают инвестиции в России

Фото: Максим Платонов

«Российский рынок — это большой кусок [их бизнеса], будут ли они стрелять себе в ногу?» — так прокомментировал «Реальному времени» вероятность расторжения лицензионных соглашений с гостиничными сетями Hilton и Hyatt президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Обе американские компании заявили о приостановке инвестиционных проектов в России, пообещав помощь украинским беженцам. У первой в Казани есть четырехзвездочная гостиница DoubleTree by Hilton. В татарстанской столице работает еще один отель по американской франшизе — Ramada Kazan City Centre, однако компания Wyndham Hotel Group никаких заявлений в адрес бизнеса в России не делала. Оба отеля продолжают работу в обычном режиме и, как заверили наше издание, максимально идут навстречу тем гостям, кто бронировал номера через Booking.com — сервис, который уже не действует в нашей стране.

Американские сети отелей останавливают инвестиции в России

Крупнейшие сети отелей Hilton и Hyatt присоединились к санкциям против России из-за спецоперации на Украине, последовав директивам правительства США прекратить сотрудничество с нашей страной. Компании опубликовали сообщения о приостановке девелоперской деятельности в России.

Обе сети основаны в США, но Hilton Worldwide остается одной из крупнейших гостиничных корпораций, которая объединяет 18 брендов и насчитывает около 6,1 тысячи отелей и курортов в 118 станах мира, 28 объектов работают в 20 регионах России. Нyatt Hotels Corporation также американская сеть отелей высшего ценового сегмента со штаб-квартирой в Чикаго.

— Мы приняли решение немедленно приостановить нашу девелоперскую деятельность и любые новые инвестиции в России, — говорится в заявлении Hyatt.

О замораживании инвестиций в новые проекты заявила и глобальная сеть Hilton: «Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда всех пострадавших членов команды. Также мы приостанавливаем всю новую девелоперскую деятельность в России», — заявили в Hilton.

В настоящее время в Казани под брендом американской гостиничной сети Hilton работает один из флагманских отелей в историческом центре города. Фото: travelata.ru

Пока без крайностей

О полном сворачивании бизнеса в России компании не заявляют. Ни одна из них не стала разрывать лицензионные договоры на использование премиальных брендов российскими отелями. По крайней мере, ни один российский оператор не получил уведомления об одностороннем расторжении договоров франчайзинга, сообщили «Реальному времени» в Российской гостиничной ассоциации (РГА).

— На данном этапе информации о том, что кто-то из иностранных операторов решил прекратить работу в России, нет, — рассказали в РГА. — Работа зарубежных брендов не всегда строится на основе покупки строительства объектов недвижимости. Чаще всего они основаны на договорах франчайзинга, когда собственники гостиничной индустрии пользуются именитыми сетевыми брендами для привлечения туристов со всего мира. Поэтому в любом случае инфраструктура остается, и если иностранный бренд решает уйти, то он просто снимает свою вывеску. Но при этом остается планировка отеля, стандарты обслуживания, персонал, клиентская база, логистика. Объект может лишиться участия в международной системе бронирования сети и лишиться лояльности бренда.

Действительно, в Hyatt дали понять, что приостановление девелоперской деятельности не отменяет управления отелями в нашей стране: «Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США».

Кто оказался под американскими звездами

В настоящее время в Казани под брендом американской гостиничной сети Hilton работает один из флагманских отелей в историческом центре города на улице Чернышевского. Четырехзвездочная гостиница появилась всего несколько лет назад, ее номерной фонд — 93 места.

— Отель DoubleTree by Hilton продолжит свою работу, придерживаясь обещаниям бренда и миссии компании, — сообщила «Реальному времени» генеральный менеджер отеля Элиза Сагитова. — Мы максимально идем навстречу гостям, перенося даты бронирований, отслеживая все бронирования которые были выполнены через канал Booking.com, который, к сожалению или к счастью, приостановил свою работу.

По ее словам, «Хилтон» присоединяется к тем, кто следит за событиями на Украине. В дополнение к шагам, которые уже предприняли в компании для защиты членов команды и гостей, Hilton пожертвует до 1 миллиона ночей в номерах по всему региону EMEA для поддержки украинских беженцев и усилий по оказанию гуманитарной помощи в партнерстве с American Express, #HospitalityHelps. Фонд Hilton Effect выделил 50 тысяч долларов на World Central Kitchen и «Проект Hope» для дальнейшего оказания гуманитарной помощи.

— Наша руководящая команда продолжает следить за развитием ситуации. За последние 2 года многое изменилось, но наши ценности Hilton остаются неизменными — начиная с нашего стремления наполнить мир светом и теплом гостеприимства даже в самые трудные времена, и очень надеемся на мирное разрешение этого кризиса, — заявила Сагитова.

Ramada продолжит работу

Под американским брендом в Казани работает еще один отель Ramada. Его собственники связаны лицензионным соглашением с американской гостиничной компанией Wyndham Hotel Group (UK) East Limited, которая никаких заявлений по поводу работы в России пока не делала, хотя и здесь получили директивы правительства США. Отель позиционирует себя как крупнейший франчайзер отелей в мире с 9 280 точками. В его портфолио входят 20 гостиничных брендов.

По словам генерального менеджера казанской гостиницы Татьяны Ильченко, до настоящего момента никаких уведомлений от бренда о расторжении договора в отеле не получали:

— Отель имеет российского собственника и сейчас работает в обычном режиме. Предположений из серии «а что, если» мы не делаем, потому что все будет зависеть от конкретных формулировок второй стороны договора.

Расторгнуть такой договор в одностороннем порядке очень сложно даже с юридической точки зрения, так как в нем заложено немало условий и обязательств. «Лицензионные соглашения с иностранными компаниями — сложные многостраничные документы, как правило, предусматривающие все возможные сценарии взаимоотношений, — пояснила она. — Многолетняя безупречная репутация отеля зарабатывается трудом российских специалистов, которые в нем работают, и не будет зависеть от того, как завтра может называться отель».

РГА: «Завтра или с понедельника и они могут уйти»

Между тем в РГА не исключают, что расторжение лицензионных договоров все-таки может произойти позднее.

— Сегодня нет, а завтра или с понедельника и они могут уйти, — заявил президент РГА Геннадий Ламшин в разговоре с «Реальным временем». — Вероятность ухода есть, но, как мне кажется, вряд ли они решатся уйти насовсем. Российский рынок — это большой кусок [их бизнеса], будут ли они стрелять себе в ногу? Зачем им это терять? Что им до этой политики, если в действительности они получают здесь деньги (за использование бренда), а не инвестируют. Конечно, они могут поддаться давлению, прервут отношения с российским гостиничным бизнесом.

По его словам, инвестиционных проектов у этих сетей в России либо нет, либо их можно пересчитать по пальцам одной руки. «В последние 2 года шла пандемия, и если начались какие-то инвестиционные проекты, то они зачахли. Если они завершались, то их должны были завершить», — уточнил он.

Ламшин полагает, что в случае расторжения лицензионных договоров с американскими гостиничными операторами владельцы отелей продолжат работать как обособленные либо могут войти в федеральные гостиничные сети. В России развиваются национальные сети «Космос» ( в нее входит один казанский отель, ранее работавший под вывеской зарубежной компании), «Азимут» и другие.

— Мы можем за счет этих гостиниц укрупнить свои национальные сети, — полагает глава РГА Геннадий Ламшин.

Прецеденты с уходом гостиничных игроков в России уже есть. В начале марта финский концерн S-Group, управляющий отелями Sokos и торговой сетью, свернул всю операционную деятельность в Санкт-Петербурге. Под его брендом в северной столице работали три отеля. По данным «СПАРК-Интерфакс», их общая выручка в 2020 году составила 801,5 млн рублей, чистый убыток — 700 млн рублей.

— Питерские отели по-прежнему работают, но не под Sokos, а как независимые отели, — сообщили в РГА.

В стране работают отели под французским брендом Accor. Европейские гостиничные сети пока не готовятся к уходу, но все может быть, допускает Ламшин. «Недавно я виделся с представителем французского Accor, он говорил, что все нормально. Но все меняется. Это санкционное давление коснулось крупных сетевиков в России. По этой компании ничего нет, но может быть будет», — допускает он.

Они не инвестируют, а пылесосят деньги

Руководитель центра стратегических разработок «Союз туризма и гостеприимства» Роман Еремян уверен, что иностранные сети не делают инвестиции, а собирают доходы с владельцев отелей.

— Те, которые делают такие заявления [об инвестициях], приостанавливают то, чего нет. Никаких инвестиций в Россию они сами не делают, а занимаются собиранием платежей с отелей. Это не только паушальные взносы, но есть и вознаграждения от выручки, от валовой операционной прибыли, вознаграждения за маркетинговые услуги. Никаких инвестиций эти компании не делают, — заявил он.

В настоящее время управляющим компаниям брендов принадлежит менее 1% номерного фонда отелей России, все остальное принадлежит разным инвесторам. Чаще всего они просто предоставляют торговую марку на условиях франчайзинга и некоторую часть программного обеспечения.

— Дело в том, что расторжение контракта в одностороннем порядке при отсутствии определенных условий (в нем оговорена сложная процедура расторжения, которую практически невозможно будет довести до конца). Условия обозначены таким образом, что нужно доказать неквалифицированное управление УК, чтобы собралось такое количество условий, которое в принципе невозможно собрать в природе. Сложно сказать, последуют ли расторжения договоров, но мне интересно, как они будут проходить, — заключил собеседник издания.