Исследование: каждый четвертый казанец имеет подработку

Большинство подрабатывающих уделяют дополнительной работе менее 10 часов в неделю

В Казани растет тренд на дополнительную занятость: каждый четвертый работающий горожанин имеет подработку, а более половины жителей города выражают желание найти дополнительный источник дохода.

По данным исследования SuperJob, 24% трудоустроенных казанцев совмещают основную работу с дополнительной занятостью. При этом 52% опрошенных пока не имеют подработки, но заинтересованы в ее поиске. Лишь четверть респондентов не проявляют интереса к дополнительному заработку. Чаще всего подрабатывают мужчины (26%) и люди 25—35 лет (29%). Среди высокооплачиваемых сотрудников (от 150 тысяч рублей) доля имеющих дополнительный заработок достигает 27%.

Чаще всего дополнительную работу находят сотрудники, работающие в гибридном формате (36%), за ними следуют удаленные работники (27%), а наименьший показатель наблюдается среди офисных сотрудников (20%). Напомним, что россияне с высшим образованием стали чаще подрабатывать таксистами и курьерами.

Наиболее распространена подработка среди представителей социально значимых профессий. Так, дополнительную занятость имеют 37% медицинских сестер, 36% врачей, 35% главных бухгалтеров и 33% учителей. Среди других активных групп — маркетологи (32%), воспитатели (31%), охранники (28%) и программисты (27%).

Что касается временных затрат, большинство подрабатывающих (68%) уделяют дополнительной работе менее 10 часов в неделю. При этом финансовая значимость подработки варьируется: для 29% она составляет менее 10% общего дохода, для 38% — от 10 до 30%, для каждого пятого — от 30 до 50%, а для каждого восьмого — более половины личного дохода.

Наталья Жирнова