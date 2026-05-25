В Татарстане зарегистрировали компанию с уставным капиталом более 13 млрд рублей

15:14, 25.05.2026

Основным видом деятельности нового юрлица указана деятельность холдинговых компаний

Фото: Евгения Осипова

АО «Ак Барс Агро» с уставным капиталом 13,25 млрд рублей зарегистрировано 21 мая в Казани, сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Основным видом деятельности нового юрлица указана деятельность холдинговых компаний. Информация о его учредителе в госреестре отсутствует.

Директором организации выступает Ленар Саитшин.

Ранее сообщалось, что в России количество субъектов МСП достигло 7 миллионов.

Никита Егоров

