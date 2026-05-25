В Татарстане зарегистрировали компанию с уставным капиталом более 13 млрд рублей
Основным видом деятельности нового юрлица указана деятельность холдинговых компаний
АО «Ак Барс Агро» с уставным капиталом 13,25 млрд рублей зарегистрировано 21 мая в Казани, сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Основным видом деятельности нового юрлица указана деятельность холдинговых компаний. Информация о его учредителе в госреестре отсутствует.
Директором организации выступает Ленар Саитшин.
