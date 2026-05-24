В Татарстане барберы опередили всех по зарплатам в бьюти-индустрии — они получают в среднем 112 тысяч рублей

С наступлением летнего сезона в республике традиционно растет спрос на услуги индустрии красоты и спорта

В Татарстане барберы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере красоты и спорта — их средняя зарплата достигла 112,5 тысячи рублей в месяц. Это следует из данных сервиса «Авито Работа».

При этом спрос на профессию активно растет: за год зарплаты увеличились на 65%, а количество вакансий выросло на 52%.

На втором месте по доходам — косметологи с зарплатой около 83 тысяч рублей, а мастера маникюра получают примерно 80 тысяч рублей ежемесячно. В целом в салонах красоты и фитнес-центрах платят от 42 000 до 69 000 рублей, а в гостиничном бизнесе — от 52 000 до 62 000 рублей.

С наступлением летнего сезона в Татарстане традиционно растет спрос на услуги индустрии красоты и спорта. Жители республики чаще обращаются за косметическими процедурами, обновляют имидж перед отпуском и проявляют повышенный интерес к фитнес-услугам, что поддерживает высокий спрос на профильных специалистов.

Сейчас большинство жительниц Казани мечтают открыть собственный бизнес: наиболее привлекательными сферами для предпринимательства женщины считают услуги, аренду и бьюти-индустрию.

Наталья Жирнова