Татарстан за первый квартал 2026 года произвел более 10 тонн сыра

Каждый четвертый килограмм российского сыра производится в Приволжском федеральном округе

В первом квартале 2026 года производство сыра в Приволжском федеральном округе выросло на 4% и достигло 51,8 тысячи тонн. Доля ПФО в общероссийском производстве увеличилась с 21,7% до 24,7%, что означает, что каждый четвертый килограмм российского сыра теперь производится в регионах округа, сообщает пресс-служба Россельхозбанка.

Лидером по объему производства стал Татарстан, выпустивший 10,3 тысячи тонн сыра, с ростом на 12,3%. Вторую позицию заняла Удмуртия с показателем 7,6 тысячи тонн, за ней следует Башкортостан — 5,6 тысячи тонн. Значительный рост продемонстрировала Чувашия, увеличив производство на 42,4%, до 3,7 тысячи тонн.

Эксперты Центра отраслевой экспертизы проанализировали потребительские предпочтения жителей Поволжья и выявили интересные тенденции. Традиционные лидеры спроса — фета, бри и камамбер — постепенно теряют позиции. На их фоне заметно вырос интерес к российским сортам сыра: по округу интерес к ним увеличился на 21%. В Удмуртии этот показатель вырос на 78%, в Саратовской области — на 36%, в Оренбурге и Башкирии — на 30%.

В исследовании отмечается, что пензенцы предпочитают пармезан, жители Чувашии и Мордовии отдают предпочтение сырам с белой плесенью, а в Татарстане вырос спрос на сыр «Костромской» — на 60% по сравнению с прошлым годом. При этом наблюдается снижение интереса к голландским сортам сыра — в среднем на 17% по округу. Маасдам также теряет популярность: например, в Кировской области спрос на него упал на 49%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане производство продуктов снизилось на 2,2% с начала года. Сильнее всего упали объемы производства сливочного масла.

Наталья Жирнова