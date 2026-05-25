В России количество субъектов МСП достигло 7 млн

Также в стране насчитывается 19 млн человек, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства

Фото: Динар Фатыхов

В России продолжают расти показатели развития МСП. Так, количество субъектов достигло 7 млн, а число занятых в секторе превысило 19 млн человек, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании в российском правительстве.

— По данным на 1 мая зарегистрировано 1,5 млн новых юрлиц и ИП — это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — передает его слова пресс-служба правительства России.

Новак добавил, что бизнес активнее идет в производство, информационные технологии, креативную индустрию. Как отметил вице-премьер, каждый пятый кредит по зонтичным поручительствам сегодня получает сектор обрабатывающей промышленности.

Помимо этого, за время действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поддержку получили свыше 5 млн предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане продается больше 1 тыс. проектов готового бизнеса. Цены на них варьируются от 100 тыс. за аппарат-кофейню и до 3,5 млрд рублей за ферму. При этом эксперт предупредил, что при покупке подобного бизнес-продукта следует соблюсти ряд правил. О том, какие бизнесы стоят в республике дороже всего, почему предприниматели продают «рабочие схемы» и как оценивают их стоимость, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров