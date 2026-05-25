ЦБ зафиксировал снижение платежной активности бизнеса в I квартале из-за налоговых изменений

В январе — марте 2026-го юрлица совершили 2 млрд платежных операций на 355,3 трлн рублей. В основном это были переводы между юридическими лицами (B2B) (88% от всего объема), следует из отчета Центробанка России.



Объем платежей бизнеса в пользу государства (B2G) сократился на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество платежей увеличилось на 20%.

Согласно сообщению регулятора, незначительное снижение платежной активности бизнеса в I квартале в значительной степени отражает сезонный и сдержанный характер деловой активности и адаптацию к налоговым изменениям.

Около 90% всех операций как по количеству, так и по объему проводилось онлайн. Около 8% от общего количества всех платежей совершено корпоративными картами. Доля платежей на бумажных носителях продолжила снижаться и составила менее 3% по количеству и около 9% по объему.

Ранее сообщалось, что в России количество субъектов МСП достигло 7 млн.

Никита Егоров