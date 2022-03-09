Выживший глава УК «ПЖКХ» в суде Казани рассказал о «заинтересованной в его устранении организации»

А еще в деталях вспомнил покушение на самого себя после «крестового похода» на серый рынок отходов

Фото: Ирина Плотникова (на снимке — Богатов)

«После моей ликвидации новый директор работал бы по-другому», — заявил «Реальному времени» сегодня Сергей Богатов, потерпевший по делу о покушении на убийство и гендиректор ООО «УК «ПЖХК». На допросе в Советском райсуде Казани он объяснил, как пережил четыре выстрела в голову и почему считает обвиняемого нанятым киллером. И выразил надежду на посадку известных ему заказчиков. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Прямых угроз не было, но...»

След от пережитого остался на щеке потерпевшего Сергея Богатова. Выпущенная в упор из пистолета «Оса» пуля пробила мягкие ткани и раздробила кость. Медикам пришлось устанавливать металлическую пластину.

Сегодня в Советском райсуде Казани выживший подробно вспомнил свой второй день рождения — 15 февраля 2021 года, поделился трудностями работы «по закону» в специфичном секторе услуг по вывозу и утилизации ТКО. А еще рассказал, как после покушения на корпусе его машины обнаружили маячок для слежения и прослушки. Приводим допрос гендиректора УК «ПЖКХ» с незначительными сокращениями.

— Подсудимого знаете? — уточнил председательствующий судья Эрнест Муртазин.

— Теперь знаю, — отвечал потерпевший, без страха глядя в лицо находящемуся за стеклом Анатолию Шильникову.

Сергей Богатов сообщил — ПЖКХ возглавляет с 2018 года, организация является региональным оператором в Татарстане в области обращения с ТКО, причем контролирует в этом сегменте половину республики, включая столицу.

— Вторая организация занимает вторую половину республики? — уточнил гособвинитель Равиль Абзалилов.

Фото: Ирина Плотникова (на снимке — Абзалилов)

— Да. Организаций представлено очень много. До того как вступило в силу законодательство, работал серый рынок, в том числе и по захоронению отходов. А после того, как мы выиграли статус регионального оператора, то активную позицию заняли, — отвечал Богатов.

На вопрос, чем же теперь занимаются остальные организации в этой сфере, руководитель ПЖКХ ответил: «на субподрядах работают».

— Также остались предприятия, которые по закону не занимаются ТКО, но фактически их деятельность продолжается, — продолжил он. — Прямых конфликтов и угроз от них не было. Но до меня доходили слухи об угрозах. У нас позиция была однозначная — они должны прекратить свою деятельность и отходы должны размещаться на специальных полигонах.

«Ощущение было, что вижу, как пуля летит»

Далее приводим речь Богатова целиком:

— 15 февраля 2021 года я находился на работе весь день. После этого поехал к коллеге (заместителю гендиректора УК «ПЖКХ») вечером, по работе был большой перегруз, нужно было переговорить с ней, — вспоминает потерпевший. — Приехал к ней во двор дома 42 по улице Космонавтов на служебном автомобиле «Тойота Камри», госномер 999, в районе шести-семи часов вечера. За рулем был сам.



Машину оставил с торца дома. Парковка была занята. Автомобиля ВАЗ-2109 (на котором приехал стрелок, — прим. ред.) я не видел. Попрощались с коллегой где-то в 22 часа, я вышел. На мне был пуховик, костюм, вязаная шапка. Спиртное с коллегой не употребляли.



По пути к своему авто я увидел рядом с ним «Фольксваген Поло». Там сидели два молодых человека, и у меня появилось ощущение, что они меня снимают на камеры сотовых телефонов. Странная реакция была с моей стороны. Они продолжали снимать.



Когда до моего автомобиля оставалось два метра, резко открылась пассажирская дверь автомобиля ВАЗ-2109. Оттуда выскочил человек и начал в упор стрелять из пистолета, это был Шильников (подсудимый). Он из-за двери сразу стал производить выстрелы в голову — я успел закрыться правой рукой. Расстояние было минимальное — метра полтора. Выстрелы были из огнестрельного оружия, дула не было видно — предположительно, пистолет был «Оса»... В эти моменты, знаете, время сильно замедляется — ощущение было, что вижу, как пуля летит...



Первая попала в руку — в локоть — могу рубашку снять, показать. После попытался убежать — там пригорок был, на нем начал падать назад. Когда встал — он был прямо передо мной и целился в голову. Я руками попытался закрыться. Третья пуля не попала, а четвертая — прямо в лицо... Сразу брызги в районе глаз...

Фото: Ирина Плотникова (на снимке — Богатов)

Со слов Богатова, в этот момент нападавший скрылся, подумав, что достиг цели, а он бросился бежать вдоль дома и звать на помощь. Рану зажимал рукой — крови было много. Достал телефон, но сам позвонить не мог, телефон тоже был в крови. Вызвать скорую и полицию помог прохожий. В итоге Богатов оказался в горбольнице №7 на операционном столе.

— Пуля застряла — полностью вошла внутрь и в самую твердую кость попала, у меня сейчас лицевой скелет полностью раздроблен и пластина стоит, — сообщил он.

За Богатовым следили из космоса

Дальше, отвечая на вопросы судьи и старшего помощника прокурора Советского района, Богатов описал внешний вид стрелка и сказал, что на очной ставке сразу опознал Шильникова.

— Я считаю его киллером. Потому что мы с ним знакомы не были, никаких пересечений. Но он меня конкретно хотел убить — все выстрелы были произведены в голову. Это говорит только о связях с моей профессиональной деятельностью. Настолько проработано было «мероприятие», что датчик слежения поставили, — продолжил свой рассказ глава УК «ПЖКХ».

О датчике он узнал от силовиков: по их просьбе водитель отгонял служебный автомобиль на осмотр — и на корпусе был найден электронный «жучок». Согласно оглашенному обвинению, автономное охранно-поисковое устройство называется «АвтоФОН СЕ Маяк», позволяет определять координаты объекта по системам GPS и ГЛОНАСС и даже прослушивать акустическую обстановку вокруг.

По версии СК и прокуратуры, этот «маяк» на машину будущей жертвы установили с целью выяснения маршрутов и мест пребывания с помощью системы геопозиционирования и спутников. Силовики считают, убийство по найму было задумано некой неустановленной следствием группой лиц, поскольку Богатов занимал активную позицию и неоднократно поднимал вопрос о прекращении нарушения законодательства со стороны «серых» операторов ТКО. Шильникова вовлекли в эту группу, привлекли сначала к слежке, а затем отправили на дело. Однако преступный умысел не был доведен до конца ввиду активного сопротивления жертвы.

— Вину частично признаю, — сообщил суду обвиняемый Анатолий Шильников, безработный с погашенным условным сроком за хулиганство. По данным источников «Реального времени», на следствии он утверждал — ошибся в объекте, хотел отомстить человеку на «Тойоте Камри», которого считает виновником избиения своего друга в казанском кафе «Анатоль». При этом убивать никого не собирался.

Фото: Ирина Плотникова (на снимке — Шильников)

«Я подозреваю ту самую компанию»

Адвокат подсудимого Наталья Дениварова, а позже и судья Эрнест Муртазин атаковали потерпевшего вопросами — предпринимал ли он попытки как-то зафиксировать нелегальную работу «серых конкурентов» до или после покушения и что такое серый рынок. Сергей Богатов отвечал — обращался и до и после, но не напрямую к силовикам.

— Экологическими преступлениями правоохранительные органы не занимаются. Мы обращаемся в Росприроднадзор, а уже они направляют материалы дальше, — сообщил он.

— Вы полагаете, вас хотели убить? Какой результат хотели получить заказчики? — уточнила адвокат.

— Да. Мое физическое устранение, чтобы позиция регионального оператора была ослаблена. И остальным чтобы неповадно было.

— Сейчас вы кого-то подозреваете?

— Я подозреваю ту самую компанию.

— О какой компании речь? — уточнил гособвинитель.

— Компания «Возрождение»... Это та самая организация, которая заинтересована в моем устранении.

Фото: Ирина Плотникова (на снимке — Богатов)

На вопрос судьи, доводилось ли потерпевшему участвовать в некоем конфликте в кафе, тот ответил отрицательно: «Даже если бываю в ресторанах, это, как правило, закрытая комната». В кафе «Анатоль», с его слов, тоже не был. Задавал тот же вопрос водителю — он отрицает.

Заметим, что по делу о покушении на Богатова сотрудники следствия проводили обыски в ООО «ПК «Возрождение», которое специализируется на сборе отходов. Однако статус подозреваемого либо обвиняемого никто из представителей данного ООО не получил.

Более того, в ходатайстве адвоката Шильникова о возврате дела прокурору прозвучала любопытная информация — уголовное преследование в отношении неких Садыкова, Павлова, Фаттаева и Данилевского (вероятно, учредителя ПК «Возрождение») прекращено. По мнению защиты, следствие проведено с серьезными нарушениями, при этом не добыто никаких доказательств, что какой-либо сговор на убийство и наем вообще имел место.

Судья ходатайство отклонил. С подачи прокуратуры срок пребывания в СИЗО для Шильникова продлили еще на 3 месяца.