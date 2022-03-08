Минобороны России: на Украине в качестве «живого щита» удерживают более 4,5 млн мирных граждан

Министерство обороны России предоставило актуальную информацию о ситуации на Украине. В частности, ведомство отчиталось о работе гуманитарных коридоров.

— Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан, а также около 2 тыс. иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами, — сообщил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны России, официальные представители киевской власти и мэры городов Украины получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в РФ, пишет ТАСС.

— То есть до граждан информацию о возможной эвакуации в Россию и создании для этого ежедневно гуманитарных коридоров просто не доводят, — объяснил Мизинцев.

Фото: function.mil.ru

Вместе с этим националисты жестко пресекают любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в Россию. По словам Мизинцева, из предложенных Москвой украинской стороне десяти маршрутов — по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, в том числе по одному из каждого города в РФ и по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию — власти Украины подтвердили только один маршрут — из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.

По последнему маршруту удалось эвакуировать меньше тысячи людей — 723 человека. Из них 576 граждан Индии, 115 жителей Китая, 20 граждан Иордании и 12 жителей Туниса.

На данный момент Россия доставила на Украину 946 тонн гуманитарного груза, проведя 132 гуманитарные акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, ДНР и ЛНР. За минувшие сутки состоялись 22 гуманитарные акции. Мирным гражданам освобожденных территорий передали 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.



Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что гуманитарные коридоры Россия и Украина обсуждали 7 марта во время третьего раунда переговоров. Сегодня с 10.00 был объявлен «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя.

Гуманитарные коридоры пытаются организовать уже не в первый раз, но пока попытки оказываются неудачными. 5 марта в Минобороны России рассказали, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к ним никто не прибыл. Причина, по данным ведомства, в том, что националисты не выпускали мирных жителей и иностранцев.



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