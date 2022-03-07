Россия объявила «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Мариуполя

Россия с 10.00 мск 8 марта объявляет «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя. Об этом сообщает Минобороны России.

Россия предлагает Киеву до 3.00 мск 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их работы, пишет ТАСС.

Фото: vk.com/mil

Заявление о создании гумкоридоров сразу доведут до иностранных посольств, профильных структур ООН, ОБСЕ. С просьбой об эвакуации к российским военным обратились более 2 млн граждан Украины.

Сегодня после переговоров и украинская, и российская стороны заявили о достижении успехов по вопросам гумкоридоров. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что Россия поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах. Он выразил надежду, что они заработают во вторник, 8 марта.

Татьяна Леухина