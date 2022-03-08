«Рубин» нашел замену Деспотовичу. Лисакович вновь забивает и приносит победу в Грозном

Казанцы увезли из Грозного победу, но вопросов оставили много

Редкая встреча «Рубина» и «Ахмата» завершается не ничейными результатами, а еще реже в таких играх можно увидеть больше двух мячей. Вчера команды снова сделали все, чтобы продолжить традицию сыграть в тягучий футбол и разойтись с миром. Но ставка Слуцкого на массивную оборону и контрвыпады все-таки сработала — два «джокера» реализовали, по сути, два момента из двух, созданных за игру. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги грозненского матча.

«Рубин» увозит победу с двумя голевыми моментами за матч

Если посмотреть исключительно на сухие цифры, то кажется, что в весну «Рубин» вошел не так уж и плохо. Забил два мяча на «Газпром Арене» в ворота действующего чемпиона. Еще дважды отлично забил «Ротору» в Кубке России, причем новичок Лисакович отмечался в обоих поединках. Но по наполнению игры казанцы не впечатлили ни в Петербурге, ни на «Ак Барс Арене» в четверг.

Грозненцы по первой половине сезона выглядели куда более фундаментальной и отлаженной командой. В нынешнем сезоне Андрею Талалаеву наконец-то удалось собрать команду, которая умеет не только «сушить», но и забивать сама. В общем, назвать «Рубин» фаворитом язык не поворачивался. «Ахмат» на своем поле абсолютно неприятная и цепкая команда, увезти от которой хотя бы одно очко уже считалось бы неплохим трофеем.

Как показал матч, качественного наполнения в игре «Рубина» пока так и не появилось. Так что ставка на оборонительную схему с выжиданием своего шанса была наиболее логичной и дала нужный результат. Слуцкий выставил мощнейшую оборону (которая, впрочем, была небезгрешна), и не прогадал. Казанцы сыграли вторым номером, а качество футбола по-прежнему оставило много вопросов. Тем не менее, «Рубин» прерывает четырехматчевую серию поражений в Премьер-лиге, а это сейчас важнее.



Об атакующих схемах Слуцкий забыл. В Грозном важнее были очки

Противостояния «Ахмата» и «Рубина» обычно сложно назвать зрелищным мероприятием. Как правило, это осторожные игры с обоюдным выжиданием ошибок у соперника. Вряд ли кто-то и в этот раз ожидал, что весенний футбол подарит нам феерию голов и открытую игру. Но то, то Леонид Слуцкий решит выстроить такие внушительные оборонительные редуты, вряд ли кто предполагал.

Шесть номинальных защитников вышли в стартовом составе на поле «Ахмат Арены» — Самошников, Тальби, Уремович, Бегич, Зуев и Ломовицкий, сыгравший в задней линии. Уремович перебрался в опорную зону, а Зуев пошел выше, но все же исполнял скорее оборонительные функции, чем созидательные.

Все указывало на то, что очки сейчас для Леонида Слуцкого куда важнее зрелищности и принципов создания шоу для болельщиков, о которых он часто заявлял. Перед вчерашним матчем казанская команда находилась уже в ощутимой близости к зоне стыковых матчей — всего три очка отделяли казанцев от «Урала», занимающего 14 место.

Зато в состав вернулся Андерс Дрейер, пропускавший оба матча после возобновления сезона. И это отличная новость, учитывая нынешние тенденции исхода иностранцев из команд. Его отсутствие в двух играх вызывало некоторую тревогу. Именно датчанин в итоге забьет победный гол.



Фото: rubin-kazan.ru

Уже на первых секундах матча новоиспеченный капитан команды Илья Самошников «обрежется» и спровоцирует нарушение правил, а Уткин точно положит мяч в ворота Юрия Дюпина — не без участия вратаря казанцев. А дальше пошла традиционная для этого противостояния тягомотина с перекатыванием мяча в центре поля от фланга к флангу. Очень редкие выпады получались у «Рубина», когда казанский игрок столкнулся с вратарем грозненцев или при дальнем ударе Дрейера. Всего один удар в створ ворот по итогу первого матча будет за казанской командой и это отлично вписывалось в привычную картину игр этих соперников.

Атака «Рубина» в первом тайме присутствовала исключительно номинально. Обозначали намерения на создание моментов, совершали символические рывки и делали передачи в ноги сопернику (Ломовицкому отдельный привет). Но все это было именно номинальным. Никаких намеков на настоящий навал или попытки взять на себя игру.

Зато уже в начале второго тайма Хвича Кварацхелия наконец-то выдал свой фирменный дриблинг на левом фланге, обыграл двух защитников и прострелил. Виталию Лисаковичу оставалось подправить мяч в ворота Гиорги Шелия.

Грузинский хавбек в нынешнем сезоне серьезно сбавил в индивидуальных действиях. В прошлом году он получал много критики в свой адрес за перегибы в индивидуальных действиях на поле. Тянуть на себя одело Хвича перестал, а вместе с тем и, кажется, перестарался. Он ушел в тень и больше в нынешнем сезоне не выдавал такой феерии, которой удивлял европейских скаутов в концовке прошлого сезона. Кажется, грузина нужно немного растрясти. Возможно, вчера был первый шаг к этому.

Виталий Лисакович вновь забивает. Замена Деспотовичу официально найдена

После первого матча весенней части чемпионата в Санкт-Петербурге мы не спешили посылать реверансы в сторону Виталия Лисаковича, отметившегося дублем во встрече с «Зенитом». Оставил вопросы белорус и после игры с «Ротором», несмотря на голы с пенальти.

Однако после вчерашнего матча можно уже смело говорить, что зимнее приобретение «выстрелило». Виталий вчера сначала сравнял счет после отличной передачи Хвичи. Лисакович же отдаст хитрую разрезающую передачу на выход Дрейера один на один с Шелией. Датчанин не промахнется — 1:2.

У белорусского нападающего уже пять голов в трех играх. По такому графику не шел даже отбывший из команды экс-лидер атак Джордже Деспотович. Уже сейчас можно говорить, что замена сербскому форварду подобрана удачно. Главное, не сбавлять обороты.

Эрик Добролюбов