Не по прошлогоднему сценарию. «Рубин» возвращается в сезон с поражения от «Зенита»

Команда Слуцкого не показала, за счет чего будет обыгрывать топ-клубы

На зимних сборах Леонид Слуцкий дал болельщикам «Рубина» надежду на повторение прошлогодней весны, когда команда после перерыва вернулась другой. Наставник заявил, что его команды, как правило, весной возвращаются другими, но будет ли на этот раз так гарантий не дал. Вчера в Петербурге мы увидели, что пока этот «Рубин» не так впечатляет, как прошлогодний. Спортивная редакция «Реального времени» в итогах матча казанцев с «Зенитом» рассказывает, почему.

Как в прошлом году не получилось

Почти в таких же условиях входили во вторую часть прошлого сезона «Рубин» и «Зенит». Принимающей стороной тогда был казанский клуб, а поле «Ак Барс Арены» тяжело было назвать таковым — скорее песочная посыпка на рыхлой земле. Фактор тяжелого поля тогда, несомненно, сыграл в пользу казанской команды — Денис Макаров забил свой феноменальный победный гол во время компенсированного времени матча.



На этот раз возвращение в весеннюю часть чемпионата состоялось в Петербурге, где с травяным покрытием все в порядке, а это давало шанс посмотреть, на что действительно способен «Рубин» после зимней лайт-перезагрузки. В прошлом году именно с побед над «Спартаком» и «Зенитом» началось восхождение казанской команды, которая в итоге финишировала четвертой.

Вот и на старте нынешних зимних сборов Слуцкий напоминал, что весной его команды, как правило, играют лучше и делают рывок в результатах. Правда, ответственность не взял, заявив, что не знает, как будет на этот раз.

Вчерашний поединок дал первые ответы, и несмотря на веселое развитие событий матча и два забитых гола в ворота действующего чемпиона, итоги не слишком утешительны. Казанцы вчера практически не создали обдуманных и подготовленных атак, а оба гола — скорее удачное стечение обстоятельств, чем итог подготовленной тренером тактики. Всего два удара в створ ворот были в исполнении «Рубина», и оба оказались результативными.

В общем, возвращение в сезон как в прошлом году не вышло. Тогда казанцы вернулись с двух побед над топами — «Спартаком» и «Зенитом» и, несмотря на игру от соперника, было понятно, за счет чего добывались эти победы. Вчера идей, за счет чего Слуцкий хотел переломить матч видно не было. И далеко не промахе Зуева с двух метров при добивании на последних секундах. Везло казанцам в матче тоже достаточно.

«Рубину» не хватало диспетчера в центре поля — осмысленных атак не получилось

Проблемой для «Рубина» представлялась форма «Зенита». Двухматчевое противостояние с «Бетисом» в Лиге Европы показал, что петербуржцы сейчас на полном ходу. Питерцы забили два мяча дома и в гостях не отсиживались на своей половине, забив два отмененных гола. В общем, головной боли у Леонида Слуцкого было предостаточно.

Шансом для «Рубина» стала вратарская рокировка в составе «Зенита». В рамку встал неопытный 19-летний Даниил Одоевский, неплохо показавший себя в противостоянии с испанцами.

Уже на 12 минуте Хакшабанович попытался проверить юного голкипера дальним ударом из-за штрафной — мяч прошел мимо, но на повторе было понятно, что Одоевский в случае точного попадания не успевал. Проблема в том, что кроме этой персональной попытки угрожать воротам ничего казанцы больше не создавали. Питерцы быстро перевели игру на половину поля «Рубина» и поступательно наращивали давление, создавая момент за моментом.

Разве что все тот же Хакшабанович в редком рейде к чужой штрафной площади сначала попытался навесить, а потом пробивал в «стеночку» со штрафного, после того когда Барриос наступал на ногу казанскому футболисту. Еще раз из-за штрафной пытался пробивать Хвича Кварацхелия. На этом вся опасность казанцев в первом тайме закончилась. Всего один удар в сторону ворот был по итогу на счету «Рубина» к перерыву.

Питерцы быстро перевели игру на половину поля «Рубина» и поступательно наращивали давление, создавая момент за моментом. Фото rubin-kazan.ru

Казанской команде сильно не хватало системообразующих игроков. Кореец Хван Ин Бом, получивший травму под конец зимних сборов выполнял ключевую роль в центре поля и выступал отличным диспетчером, раздавая мячи и разгоняя атаки. В этом плане корейский футболист напоминает нынешнего наставника «Зенита» Сергея Семака, игравший в «Рубине» в такой же манере. Вчера не хватило именно такого игрока.

Мяч практически не доставлялся в атакующую линию, а вся опасность создавалась лишь благодаря длинным забросам, что всегда работать не может. Вчера удача, неуверенность вратаря и нерасторопность «Зенита» в защите сыграли «Рубину» на руку. Но дальше нужно придумывать что-то чуть более хитрое.

У Лисаковича два гола, но с новичками не все так однозначно

Ставка на неопытность Одоевского сыграла во втором тайме. Сначала «Зенит» мощно стартовал и забил дважды. Но вскоре питерцы сами в провалились обороне, оставив Виталия Лисаковича в тылу. Тот без помех убежал на рандеву с вратарем и отправил мяч мимо ворот.

А вот со вторым голом «Рубина» вина молодого вратаря куда более очевидна. Лисакович получил мяч в штрафной и под очень острым углом, не глядя пробил в сторону ворот — Одоевский пропустил абсолютно «свой» мяч под ногой.

Нельзя сказать, что в обоих мячах есть какая-то большая заслуга Лисаковича. Фото rubin-kazan.ru

При этом нельзя сказать, что в обоих мячах есть какая-то большая заслуга Лисаковича. В первом эпизоде питерцы подарили гол сами — Виталию оставалось лишь сблизиться с вратарем и не промахнуться. В эпизоде со вторым мячом более опытный голкипер такой удар не пропустил бы. Хвалить и давать авансы белорусскому нападающему точно не стоит. Надо посмотреть, как он справляется в сложных ситуация и способен ли сам создавать себе моменты, а не только играть в завершении, когда для него уже все сделали.

Неплохо выглядел Константин Кучаев, который и взял на себя часть обязанностей отсутствующего Ин Бома. Пожалуй он единственный из новичков, чьи передачи вчера оставляли приятное впечатление. Ну а Александр Ломовицкий скорее исполнял декоративную роль, чем помогал команде.

Эрик Добролюбов