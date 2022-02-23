Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили признание Россией ДНР и ЛНР

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили признание РФ Донецкой и Луганской народных республик и обменялись оценками. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул объективную необходимость данного решения в условиях агрессии властей Украины в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Эрдоган заявил, что Турция не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также лидеры двух государств затронули тему выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности России. Путин сообщил о разочаровании реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские требования.

Фото: kremlin.ru

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Также Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира на этих территориях.



Дарья Акимова