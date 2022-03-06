Премьер-министр Великобритании: у Украины нет перспектив вступления в НАТО в ближайшем будущем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Выдержки из статьи политика приводит ТАСС.

— У Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем». — написал Джонсон.

По его словам, события на Украине не являются конфликтом НАТО, и не станут им.

Также премьер-министр Великобритании заявил, что альянс не испытывает враждебности по отношению к русскому народу:

— У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе.



Фото: flickr.com

1 марта Джонсон уже заявлял, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией:

— Для того, чтобы получить согласие на подобное, необходимо было бы получить согласие парламента или народа страны в целом.

Россия неоднократно высказывала опасения по поводу вступления Украины в НАТО. Недавно президент России Владимир Путин напомнил, что цели российской операции на Украине — это денацификация и демилитаризация страны, придание ей нейтрального статуса.

— Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся, — указал Путин.

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