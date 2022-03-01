Борис Джонсон: ни один член НАТО не рассматривает возможность конфликта с Россией

Ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Для того, чтобы получить согласие на подобное, необходимо было бы получить согласие парламента или народа страны в целом, — передает ТАСС его слова.

Сейчас рассматривается оказание гуманитарной и логистической поддержки Украине, поставки смертельных, но оборонительных вооружений стране и экономическое давление на Россию.

Фото: nato.int

Отдельно Джонсон подчеркнул: неверно говорить о том, что Великобритания поддерживает или поощряет отправку добровольцев на Украину. Также британский премьер-министр ответил на вопрос о возможности исключения РФ из состава Совбеза ООН. По его словам, на это потребовалось бы согласие самой России.

Сегодня Джонсон также выразил мнение, что Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива в целом. Он предупредил о введении еще больших ограничительных мер в отношении РФ.



Вчера официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят угрозы от России союзникам по НАТО.

Татьяна Леухина