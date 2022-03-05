Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в России и ходе операции на Украине

«Меры соответствующие готовятся»

Президент России Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с женщинами летного состава российских авиакомпаний и сделал несколько заявлений об экономической ситуации и спецоперации на Украине. В частности, он поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления — если возмещен ущерб.



— Например, я считаю, я поддерживаю, в принципе такое решение уже принято, [что] нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб, — сказал Путин.

Сейчас правительство России работает над расширением мер экономической поддержки — это снятие ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализация уголовного законодательства.

Рассказал Путин о дальнейшей судьбе соцвыплат:

— Во-первых, все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться.



Фото: kremlin.ru

Президент России пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране единой и стройной системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет.

— Прямо утром мы с правительством это обсуждали, и с социальным блоком, и с Министерством финансов, и с администрацией, вот прямо утром этим занимались сегодня, — продолжил Путин. — Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем.

«Если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся»

Говоря о спецоперации, Владимир Путин назвал решение о ее начале тяжелым. Также он объяснил, почему она не ограничилась Донбассом.

— Можно было просто помогать республикам Донбасса прямо на линии соприкосновения, ну на фронте, что называется, и армией нашей российской просто подкрепить их. Но в этом случае с той стороны — я имею в виду безоглядную поддержку со стороны Запада, националистов и радикалов — с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, боеприпасами, техникой и так далее, — сказал он. — Поэтому наш Генеральный штаб, Министерство обороны пошли другим путем, первое, что сделали — уничтожили всю военную инфраструктуру, ну не всю, частично. В основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО.



Он напомнил, что цели российской операции на Украине — это денацификация и демилитаризация страны, придание ей нейтрального статуса.

— Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся, — указал Путин.

Фото: kremlin.ru

По словам Путина, Россия будет рассматривать любые попытки других стран по установлению бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях.

— Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только на территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы нашим военнослужащим. Мы в ту же секунду будем рассматривать их как участников военных конфликтов, и уже все равно, членами каких организаций они являются, — сказал он.

Пока же никакого особого положения на территории России вводить не планируется, так как внешней агрессии пока нет. Президент выразил надежду, что ее и не будет. Пока же предпринимаются только попытки раскачать российское общество, отметил он.

Путин прокомментировал и санкции, которые Запад ввел в ответ на спецоперацию:

— Очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, — это способы ведения борьбы с Россией. Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава Богу, пока до этого не дошло, — сказал глава государства.

А вот рестрикции в отношении России в авиационной сфере наносят ущерб тем, кто их вводит, отметил Путин.

— Это не от нас зависит только, это зависит от тех, кто это делает, делает себе в ущерб. И я думаю, что им тоже не очень нравится это делать. Они делают это под политическим прессом со стороны своих властей, — сказал президент.