На строительство школ в 2026 году выделят 37 млрд рублей

В 2025–2030 годах на капремонт школ и оснащение кабинетов предусмотрено 683 млрд рублей

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В федеральном бюджете на 2026 год на строительство новых школ предусмотрено более 37 млрд рублей, следует из материалов Минфина России. Это часть средств, заложенных в нацпроект «Молодежь и дети» на 2025—2030 годы.

— 660,4 млрд рублей на капитальный ремонт, — сказано в материалах Минфина России.

За 2019—2024 годы в рамках нацпроекта «Образование» на строительство школ было направлено более 500 млрд рублей, введены в эксплуатацию 1 700 школ. 22,7 млрд рублей будет потрачено на оснащение кабинетов физики, химии, биологии, математики, информатики, труда, ОБЖ, музыки и изобразительного искусства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал глав регионов развивать систему среднего профессионального образования.

Вадим Вахрушев